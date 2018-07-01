7 признаков того, что он - твоя половинка

Каждая девушка мечтает встретить мужчину, с которым у неё получится создать крепкий и счастливый союз. И, если на первых порах отношений большинство смотрит на мир сквозь розовые очки, из-за которых и не получается объективно оценить человека, находящегося рядом, то через какое-то время, когда уже становятся явными недостатки друг друга, остро встаёт вопрос: он - моя вторая половинка или же временный гость в моей жизни? Разобраться с этим не так уж и сложно: надо проанализировать отношения в паре и сделать выводы. Вот признаки того, что мужчина - твоя половинка.

Признаки, что он твоя половинка

Поддержка. Вы делаете всё вместе и всегда поддерживаете друг друга. Взаимная поддержка помогает тебе и придаёт силы твоему любимому. Вы считаетесь друг с другом, поэтому ты не мешаешь достигать поставленных целей своему партнёру, а он - тебе. У вас у обоих есть личное время и личное пространство, но всё же вы ощущаете себя одним целым. Расстояние – не помеха. Работа, учёба, спортзал, друзья, танцы, футбол, офис… Вы не можете постоянно проводить время вместе, приходится не видеться друг с другом несколько дней. Однако для ваших отношений расстояние – не помеха, а даже наоборот, оно вас ещё больше сближает. Ведь встреча такая долгожданная… Взаимная открытость. Вы ничего не скрываете друг от друга. Ты можешь с лёгкостью рассказать ему о своей встрече со старым другом, зная, что он не устроит сцены ревности, а он тебе о тусовке в ночном клубе с одногруппниками, после которой он вернулся навеселе, ведь он точно знает, что ты его не будешь из-за этого пилить. Вы оба чувствуете, что можете делиться друг с другом самым сокровенным, не опасаясь осуждения. Вам весело вдвоём. Если вы можете смеяться от души, например, при просмотре передачи или фильма, читая комментарии твоей матери к фотографии в соцсетях или же просто смеётесь при общении друг с другом, то это знак, что он твоя половинка. Ведь тяжело веселиться с тем, кого не любишь. К тому же, все неприятности и разногласия вы тоже превращаете в шутку? Не сомневайся – у вас настоящая любовь. Вам комфортно вдвоём. Вам не нужны ежедневные выходы в свет или постоянные встречи с друзьями, чтобы чувствовать себя уютно друг с другом? Конечно, от тусовок с приятелями тоже не стоит отказываться, но всё же если твой любимый выбирает вместо товарищеских посиделок вечер с тобой – поход в кино, поездка на машине или просто совместное лежание на диване – можно только порадоваться. Он тебя любит. Вам нравится открывать что-то новое вместе. Ты решила научиться танцевать танго, и твой любимый тут же присоединился к тебе? Он только подумал о прыжке с парашютом, а ты уже купила совместный прыжок с ним? Значит, вы команда, а это очень важно для идеальных отношений. Итак, какие у вас планы на выходные? Посетить кулинарный урок или же поиграть в квест, а может быть, отправиться в горы с палатками? Дерзайте. У вас всё получится, ведь вы - половинки одного целого. Вы строите совместные планы. Представь своё будущее и поделись своими идеями с любимым – какой у вас будет дом, семья, возможные имена детей, а также спланируй путешествие, в которое вы отправитесь, став пенсионерами. Твой парень с удовольствием мечтает с тобой? Вывод – он чувствует, что вы - одно целое.

Как видите, понять, что рядом с тобой твоя вторая половинка, не сложно. С мужчиной, который тебя любит и ценит, не нужно играть никаких ролей, с ним можно быть самой собой. Также и он не будет скрывать от тебя свои недостатки, понимая, что ты его любишь не за что-то, а вопреки. Сохраните эти отношения как можно дольше, тогда ваш союз будет крепким и долгим.