5 очевидных признаков, что твой мужчина не уважает тебя

Каждая женщина мечтает, чтобы в её семье вечно царили любовь и взаимопонимание. И, если в начале отношений мужчина осыпает свою любимую комплиментами, одаривает подарками, носит на руках в прямом и переносном смысле, то со временем в некоторых парах всё меняется. Вместо добрых и лестных слов женщина слышит только упрёки и критику, ей вечно указывают на её недостатки и ошибки. Уже не приходится говорить о каких-то пламенных чувствах, так как нет даже уважения. Именно о нём и хотелось бы поговорить. Вот признаки того, что твой мужчина не уважает тебя.

Признаки того, что твой мужчина не уважает тебя

Не учитывает твоих потребностей. Компромисс – это фундамент идеальных отношений. Если же твоя вторая половинка не готова идти ради тебя на уступки, то это первый признак неуважения. Притом его неуступчивость может проявляться во всём, начиная от выбора фильма для совместного вечернего просмотра и заканчивая более серьёзными решениями – покупка недвижимости или автомобиля, расширение бизнеса или пополнение семьи. Нет поддержки. Мужчина, который любит, будет всегда на стороне своей второй половинки, ведь он искренне желает, чтобы любимая была довольна и счастлива. Если же ему безразличны её чувства, переживания и эмоции, то стоит задуматься о причинах такого отношения. Кстати, нередко женщины сами виноваты, когда постоянно жалуются, но даже в такой ситуации любящий человек выслушает или хотя бы сделает вид, а не будет раздражён и безучастен. Не уважает твою семью и друзей. Если он неуважительно относится к твоей семье и твоим приятелям, то это означает, что он не испытывает уважения и к тебе. Близкие тебе люди являются твоей частью жизни, от которой ты ни в коем случае не должна отказываться, иначе перестанешь быть самой собой. Постоянная критика и контроль. Чтобы ты ни сделала, он обязательно осудит и раскритикует за малейшую ошибку. Может даже начать обзывать и, если первоначально это могут быть слова «глупышка», «дурочка» и т.п., то вскорости они превращаются в «тупицу» и «бестолочь». Ни в коем случае нельзя ему это прощать. Не слушает тебя. Никак не можешь дождаться прихода домой, чтобы рассказать любимому о сегодняшних успехах на работе. Однако понимаешь, что он тебя просто-напросто не слушает. И это звоночек о том, что ваши отношения пошли под откос. Быть открытым со второй половинкой, поддерживать беседу или же серьёзную дискуссию - имеет большое значение для отношений. Если этого не происходит, становится ясно, что он тебя не уважает.

Уважение в паре выражается в тысяче повседневных мелочей, начиная от открытых дверей перед близким человеком и заканчивая словами, сказанными при встрече и прощании. Уважение – это не банальная вежливость, это залог длительных и крепких отношений.