10 признаков, что это ваш мужчина

Женщины - существа эмоциональные, и часто бывает так, что каждый новый возлюбленный кажется нам нашей судьбой. Однако, проходит время и оказывается, что этот человек совсем не подходит на роль спутника жизни, а чувства, которые мы испытывали вначале, были лишь сиюминутной влюблённостью. Как же понять, что человек, который завладел вашим вниманием, является той самой второй половинкой?

По мнению психологов, встретив настоящую любовь, вы не сможете этого не заметить, ведь та гамма чувств, которую вы испытаете, несравнима ни с чем другим. Вот 10 главных признаков, которые свидетельствуют о том, что это ваш мужчина.

1. Вам нравится смотреть ему в глаза

Романтики считают, что глаза любимого человека - это бездонные озёра, в которых хочется утонуть. А учёные уверены, что любовь - это химия, и именно поэтому во время зрительного или тактильного контакта с объектом своей страсти мы ощущаем что-то наподобие эйфории. Как бы там ни было, испытывая к человеку истинную любовь, вам будет приятно смотреть ему в глаза, ведь в них вы увидите частичку его души.

2. Вы всегда чувствуете себя любимой

Встретив свою судьбу, вы больше не будете сомневаться, любит ли он вас или нет. Эти сомнения отойдут на второй план, ведь он окружит вас заботой и вниманием, постоянно подтверждая то, что вы стали главным человеком его жизни.

3. Он вдохновляет вас

Любовь - это стимул для того, чтобы стать лучше. Истинное чувство окрыляет, вдохновляет и даёт нам силы. Испытав на себе чудодейственную силу любви, вы забудете о грусти и хандре, ведь отныне у вас будет отличный пример для вдохновения. Вы захотите, чтобы ваш молодой человек вами гордился, поэтому будете делать всё возможное для того, чтобы двигаться вперёд.

4. Он выполняет свои обещания

Человек, который любит по-настоящему, всегда делает больше, чем говорит. Он не просто рассуждает о высоких чувствах, а наполняет ими вашу жизнь. Дав какое-либо обещание, он сдержит его несмотря ни на что, ведь это станет его главной задачей.

5. У вас всегда хорошее настроение

Истинная любовь приносит счастье. Под воздействием этого чувства наш организм начинает вырабатывать повышенную дозу гормона «радости», благодаря чему мир видится нам в розовом цвете. Помимо физиологической реакции любовь подарит вам хорошее настроение ещё и по той причине, что вы поймёте, что встретили свою судьбу, а значит, жизнь приобрела новый смысл.

6. Он умеет вас рассмешить

Находясь рядом с человеком, которого вы любите, вам никогда не бывает грустно. И даже если у вас произошла какая-то неприятность, он умеет подобрать правильные слова, чтобы утешить и взбодрить вас. Но самое главное - у вас одинаковое чувство юмора, поэтому вместе вам никогда не бывает скучно.

7. Вы не хотите его менять

Если какие-то привычки молодого человека кажутся вам неприемлемыми, и вы надеетесь, что со временем вы сможете их «исправить», знайте - это не ваш человек. Ваша судьба станет для вас идеалом, который затмит все прежние мечтания и фантазии. Конечно же, вы будете замечать не только достоинства, но и недостатки вашего мужчины, однако, они не испугают и не оттолкнут вас.

8. Он заботится о вас

Ваша вторая половинка будет проявлять заботу не только на словах, но и на деле. Он возьмёт часть ваших привычных забот на себя, причём сделает это так, что вы даже не успеете оценить происходящее. В какой-то момент ваши жизни переплетутся настолько крепко, что все проблемы, радости, печали и достижения перестанут быть только вашими, а станут общими. При этом забота мужчины будет исходить от чистого сердца, благодаря чему вы никогда не почувствуете себя в роли должника.

9. Вам кажется, что вы знали его всю жизнь

Встреча со второй половинкой изменит вашу жизнь на «до» и «после». Но, что интересно, ваше знакомство будет овеяно эффектом дежа вю, ведь вам будет казаться, что вы знали этого человека всю жизнь. Ваши отношения изначально будут строиться на комфорте и доверии, словно вы с детства были лучшими друзьями.

10. Он стал главным человеком вашей жизни

Ваша вторая половинка станет частью вашей жизни. При этом в ней останется место и для родственников, и для друзей, но вы всё равно будете чувствовать, что отныне вашим главным человеком является именно он. В какой-то момент вы поймаете себя на мысли, что жизнь до знакомства с ним была какой-то скучной и бессмысленной, а сейчас она, наконец, наполнилась яркими красками и вы обрели не только любовь, но и саму себя.

Настоящая любовь отличается от мимолетной влюблённости. Как правило, она протекает без эмоциональных перепадов и бушующих страстей, однако, она в корне меняет вашу жизнь и вас саму в лучшую сторону. Но самое главное это то, что вы не только дарите, но и получаете любовь, ведь ваша вторая половинка испытывает к вам то же самое, что и вы к ней.