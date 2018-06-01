10 способов, как поднять самооценку и стать уверенной в себе

Как поднять самооценку и уверенность в себе? Чем отличается высокая самооценка от самоуверенности? Люди с высокой самооценкой знают о своих недостатках, поэтому мирно реагируют на критику. Самоуверенный человек не замечает своих изъянов, считая, что он идеален, и поэтому болезненно воспринимает поражения. Тот же, кто адекватно оценивает себя, свободно признаёт своё несовершенство и живёт полноценной жизнью, но постоянно стараясь быть лучше. Только как этому научиться?

Как поднять самооценку и уверенность в себе?

Следуйте своим целям. Уважайте свои желания и стремитесь к своей мечте. Ведь многие из нас на первый план ставят цели семьи, детей, коллег, друзей или же второй половинки. Важнее же собственная реализация, которая зависит только от вас и от вашего выбора. Безусловно, прислушиваться к советам близких и любимых людей нужно, но окончательное решение должно быть только за вами. Научитесь благодарить. Низкая самооценка часто развивается у застенчивых людей, стесняющихся комплиментов и добрых слов в свой адрес. Только сильный и уверенный в себе человек принимает и благодарит за всё хорошее, сказанное ему. Также надо говорить спасибо солнцу, подарившему тепло, дню, который так хорошо начался, и всей вселенной за то, что она вам дала. Мыслите позитивно. Гоните грустные мысли, радуйтесь своей жизни, и мир вознаградит вас. Если же вы будете думать, что всё пойдёт не так, то скорее всего привлечёте несчастья и неудачу. Поэтому меняйте своё отношение к жизни на положительное. Вы будете удивлены тому, сколько всего хорошего станет происходить с вами! Не сравнивайте себя с другими. Просматривая профили друзей, коллег или одноклассников в соцсетях, у которых, по вашему мнению, невероятно прекрасная жизнь, вам может показаться, что вы на их фоне просто ничто. Никогда так не думайте, ведь это лишь идеальная картинка, которую хотят создать люди, поскольку никто не знает, что на самом деле происходит в их жизни. Также никому не позволяйте себя критиковать. Откажитесь от общения с теми, кто вами недоволен, в пользу людей, верующих в вас и поддерживающих, несмотря ни на что. Заметьте, что критикуют те, кто ничего сам не добился, и связь с ними будет только тянуть вас на дно. А вам этого не надо. Оставайтесь самим собой! За исключением рабочей сферы, где вам просто необходимо придерживаться определённых правил, постарайтесь ни под кого не подстраиваться. Начните с одежды – выбирайте не ту, которую вам навязывают модные журналы и гламурные друзья, а ту, в которой вы будете чувствовать себя комфортно и уютно. Не обращайте внимания на чужое мнение. Покрасьте волосы в такой цвет, чтобы вас заметили, купите собаку породы чихуахуа, потому что такая есть у вашей любимой актрисы, проколите язык, наколите тату, если вам так хочется. Возможно, вы кого-то шокируете своим поступком, но поверьте, о вас немного поговорят, а потом привыкнут к новому образу или стилю общения. Главное, что вы себя чувствуете хорошо!!! Полюбите себя. Если вы желаете быть любимым и ценным человеком, то начните ценить и любить себя. Да, возможно, у вас есть какие-то недостатки, но у кого их нет? Мыслите и высказывайтесь о себе только хорошо – можете даже завести дневник, куда будете писать о себе только позитив, но каждый день. Полюбив себя, вы вскоре удивитесь, как изменится в лучшую сторону отношение других к вам. Но и сами научитесь не критиковать и не осуждать окружающих – воспринимайте их такими, какие они есть. Вовремя убирайте негатив из своей жизни. Никогда и никому не разрешайте лезть в вашу жизнь, прекращайте общение с теми, кто вам неприятен, уже в начале отношений, потом будет сложнее. Разводитесь с тем, кто вам мешает быть счастливым, даже если у вас дети, семья, ипотека и масса других связующих звеньев. Поверьте, если вы будете несчастны, то звенья постепенно всё равно распадутся, но болото недовольства собой и своей жизнью вас уже поглотит настолько, что выбраться из него будет очень сложно или даже невозможно. Научитесь отказываться. Застенчивые люди и интроверты стесняются говорить «нет» из-за страха обидеть. Но учиться отказывать нужно не только для собственного блага, ведь делать что-то через силу ещё никого не осчастливило, но и для блага других. Честность часто вознаграждается уважением окружающих. Конечно, первоначально будет сложно отказывать, но постепенно, когда это войдёт в привычку, даже приятно. Чувство юмора творит чудеса! Человек, который улыбается, всегда приятнее, чем тот, кто угрюм и вечно недоволен. Поэтому, даже если на душе скребутся кошки, улыбнитесь и идите по жизни смеясь, и очень скоро вас назовут человеком-позитивом, к которому все тянутся. Поднимайте настроение себе и тем, кто вас окружает, – и мир будет намного радостнее и счастливее!

Запомните, самооценка рождается внутри. Если вы поверите в свою уникальность, примете себя со всеми своими минусами, чаще всего надуманными вами же, но при этом будете постоянно совершенствоваться, то добьётесь уважения и любви. А это главный шаг, чтобы поднять свою самооценку и стать уверенней в себе!