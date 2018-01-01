10 советов, как поднять самооценку и уверенность в себе
Вы чувствуете себя в обществе неуверенно? У вас заниженная самооценка? В этой статье вы найдёте эффективные советы, как поднять самооценку и уверенность в себе.
Эффективные советы, чтобы поднять самооценку и уверенность в себе
Если вам не хватает самоуверенности в обществе, изучайте правила этикета и отрабатывайте их на людях. Используйте эти правила, чтобы чувствовать себе превосходно в любой ситуации.
- Улыбайтесь! Когда встречаете нового человека на улице или где-нибудь в офисе, улыбайтесь ему, даже если вы его не знаете. Людям приятно, когда им улыбаются. Вам уже хочется доверять.
- Причешитесь. Перед тем, как выйти из дома, посмотритесь в зеркало и причешитесь. Посмотрите, насколько чистая у вас одежда. Чистота внешнего вида и аккуратная причёска придадут вам уверенности в себе.
- Держите спину прямой. Если у вас привычка горбиться, расставайтесь с ней. Поднимите подбородок и расправьте плечи перед тем, как выйти из дома. Возможно, придётся в этом несколько попрактиковаться, зато потом всё обязательно получится. Прямая осанка производит на других очень хорошее впечатление.
- Смотрите людям в глаза. Если умеете смотреть людям в глаза, вам будут больше доверять. Это уже известный факт.
- Говорите! Не бойтесь заговаривать с другими людьми. Ваши речи не должны быть длинными. Фразы «Какой хороший день, не так ли?» вполне будет достаточно.
- Сосредоточьте внимание на другом человеке. Окружите собеседника положительной энергией, чтобы он почувствовал себя значимым и нужным. Говорите комплименты, хвалите его или её одежду и профессионализм. Говорите правду, не льстите зря. Если вы неискренни, это сразу же почувствуется.
- Будьте собой. Ведите себя естественно, шутите и ничего не бойтесь. Правда, если юмор вам не свойственен, то и не шутите. Будьте серьёзными и спокойными.
- Искренне приносите извинения. Если ошиблись, извинитесь и живите дальше. Не повторяйте себе, какой вы неловкий и неудачник. Все совершают ошибки, позвольте и себе такое же.
- Будьте позитивными. Никто не любит нытиков. Не участвуйте в сплетнях, не жалуйтесь, не говорите о других плохо.
- Договаривайтесь. Если вам хочется что-то такое, чего у других нет, попросите это. Делайте это спокойно и с улыбкой. Аргументируйте, почему это вам нужно и для чего. Велики шансы того, что желаемое вы получите.
Почему хорошо быть уверенным в себе?
Уверенность в себе помогает человеку во многих сферах жизни:
– У вас будет много друзей. Люди любят уверенных в себе и сплачиваются вокруг них.
– Вас чаще будут приглашать на разные мероприятия.
– Вы сможете говорить «нет», не испытывая при этом никакой вины. Не всегда надо соглашаться делать всё, что попросят. Часто надо отказывать. Если вы сделаете это спокойно и с улыбкой, не придётся испытывать чувство вины.
– Вы начнёте продвигаться по службе. Каждой компании нужны уверенные в себе работники. Если ваши руководители увидят, что вы готовы брать на себя новые задачи и двигаться вперёд, они обязательно предложат вам какие-нибудь более интересные дела и должности.
– Ваши дети будут лучше себя вести. Если дети знают, что вы всегда готовы пойти на уступки, они будут испытывать вас снова и снова своим непослушанием. Если вы будете уверенно следовать своим обещаниям, детям придётся смириться с вашими требованиями.
– Вам не придётся никому доказывать, что вы хороший. Уверенным в себе людям нет необходимости производить на других впечатление. Их не интересует чужое мнение о себе. Они знают, что они собой представляют, и этого достаточно.
– Вы станете смелее. Если вы постоянно нервничаете из-за неуверенности в себе, о том, что о вас подумают и скажут, вы постоянно будете бояться различных ситуаций общения с незнакомыми людьми. Если вы обретёте уверенность в себе, вы будете жаждать общения с новыми людьми, а не избегать их.
Что ещё надо делать, чтобы стать увереннее и поднять самооценку?
– Ставьте новые цели и достигайте их. Улучшайте все свои качества.
– Наслаждайтесь процессом достижения целей. Иными словами, живите здесь и сейчас.
– Не сравнивайте себя с другими. У каждого есть сильные и слабые стороны. Рассмотрите свои положительные качества и старайтесь стать ещё лучше.
– Наслаждайтесь своим успехом. Если вам говорят комплименты или хвалят вас за проделанную работу, просто поблагодарите. Не говорите: «Не за что!» Как же не за что, если вы потратили усилия на достижение цели? Лучше скажите: «Я очень старался!»
– Не будьте высокомерны. Если видите, что у другого не хватает уверенности в себе, помогите ему стать увереннее, а не издевайтесь над ним.
– Начинайте снова и снова. Если испытываете страх неудачи, всё равно начинайте действовать. Не получилось с первого раза, получится со второго! Даже отрицательный опыт в некотором роде полезен.
– Практикуйтесь! Если вы до сих пор не уверены в себе, действуйте так, как будто это не так. Со временем поведение уверенного в себе человека войдёт у вас в привычку.
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