10 советов, как поднять самооценку и уверенность в себе

Вы чувствуете себя в обществе неуверенно? У вас заниженная самооценка? В этой статье вы найдёте эффективные советы, как поднять самооценку и уверенность в себе.

Эффективные советы, чтобы поднять самооценку и уверенность в себе

Если вам не хватает самоуверенности в обществе, изучайте правила этикета и отрабатывайте их на людях. Используйте эти правила, чтобы чувствовать себе превосходно в любой ситуации.

Улыбайтесь! Когда встречаете нового человека на улице или где-нибудь в офисе, улыбайтесь ему, даже если вы его не знаете. Людям приятно, когда им улыбаются. Вам уже хочется доверять. Причешитесь. Перед тем, как выйти из дома, посмотритесь в зеркало и причешитесь. Посмотрите, насколько чистая у вас одежда. Чистота внешнего вида и аккуратная причёска придадут вам уверенности в себе. Держите спину прямой. Если у вас привычка горбиться, расставайтесь с ней. Поднимите подбородок и расправьте плечи перед тем, как выйти из дома. Возможно, придётся в этом несколько попрактиковаться, зато потом всё обязательно получится. Прямая осанка производит на других очень хорошее впечатление. Смотрите людям в глаза. Если умеете смотреть людям в глаза, вам будут больше доверять. Это уже известный факт. Говорите! Не бойтесь заговаривать с другими людьми. Ваши речи не должны быть длинными. Фразы «Какой хороший день, не так ли?» вполне будет достаточно. Сосредоточьте внимание на другом человеке. Окружите собеседника положительной энергией, чтобы он почувствовал себя значимым и нужным. Говорите комплименты, хвалите его или её одежду и профессионализм. Говорите правду, не льстите зря. Если вы неискренни, это сразу же почувствуется. Будьте собой. Ведите себя естественно, шутите и ничего не бойтесь. Правда, если юмор вам не свойственен, то и не шутите. Будьте серьёзными и спокойными. Искренне приносите извинения. Если ошиблись, извинитесь и живите дальше. Не повторяйте себе, какой вы неловкий и неудачник. Все совершают ошибки, позвольте и себе такое же. Будьте позитивными. Никто не любит нытиков. Не участвуйте в сплетнях, не жалуйтесь, не говорите о других плохо. Договаривайтесь. Если вам хочется что-то такое, чего у других нет, попросите это. Делайте это спокойно и с улыбкой. Аргументируйте, почему это вам нужно и для чего. Велики шансы того, что желаемое вы получите.

Почему хорошо быть уверенным в себе?

Уверенность в себе помогает человеку во многих сферах жизни:

– У вас будет много друзей. Люди любят уверенных в себе и сплачиваются вокруг них.

– Вас чаще будут приглашать на разные мероприятия.

– Вы сможете говорить «нет», не испытывая при этом никакой вины. Не всегда надо соглашаться делать всё, что попросят. Часто надо отказывать. Если вы сделаете это спокойно и с улыбкой, не придётся испытывать чувство вины.

– Вы начнёте продвигаться по службе. Каждой компании нужны уверенные в себе работники. Если ваши руководители увидят, что вы готовы брать на себя новые задачи и двигаться вперёд, они обязательно предложат вам какие-нибудь более интересные дела и должности.

– Ваши дети будут лучше себя вести. Если дети знают, что вы всегда готовы пойти на уступки, они будут испытывать вас снова и снова своим непослушанием. Если вы будете уверенно следовать своим обещаниям, детям придётся смириться с вашими требованиями.

– Вам не придётся никому доказывать, что вы хороший. Уверенным в себе людям нет необходимости производить на других впечатление. Их не интересует чужое мнение о себе. Они знают, что они собой представляют, и этого достаточно.

– Вы станете смелее. Если вы постоянно нервничаете из-за неуверенности в себе, о том, что о вас подумают и скажут, вы постоянно будете бояться различных ситуаций общения с незнакомыми людьми. Если вы обретёте уверенность в себе, вы будете жаждать общения с новыми людьми, а не избегать их.

Что ещё надо делать, чтобы стать увереннее и поднять самооценку?

– Ставьте новые цели и достигайте их. Улучшайте все свои качества.

– Наслаждайтесь процессом достижения целей. Иными словами, живите здесь и сейчас.

– Не сравнивайте себя с другими. У каждого есть сильные и слабые стороны. Рассмотрите свои положительные качества и старайтесь стать ещё лучше.

– Наслаждайтесь своим успехом. Если вам говорят комплименты или хвалят вас за проделанную работу, просто поблагодарите. Не говорите: «Не за что!» Как же не за что, если вы потратили усилия на достижение цели? Лучше скажите: «Я очень старался!»

– Не будьте высокомерны. Если видите, что у другого не хватает уверенности в себе, помогите ему стать увереннее, а не издевайтесь над ним.

– Начинайте снова и снова. Если испытываете страх неудачи, всё равно начинайте действовать. Не получилось с первого раза, получится со второго! Даже отрицательный опыт в некотором роде полезен.

– Практикуйтесь! Если вы до сих пор не уверены в себе, действуйте так, как будто это не так. Со временем поведение уверенного в себе человека войдёт у вас в привычку.