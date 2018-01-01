Тест на уверенность в себе онлайн бесплатно

Уверенность в себе помогает добиться больших высот в повседневной жизни – успех на работе, в отношениях и семье. Эта черта характера закладывается с детства – правильное воспитание, круг общения, внешняя среда, но со временем степень веры в себя может либо увеличиваться, либо уменьшаться. Всё зависит от того, как складывается жизнь человека – чаще он сталкивается с удачами или разочарованиями. Также самооценку можно поднять, если начать работу над собой – самосовершенствоваться, с каждым днём поднимая свою планку.

Делать это нужно обязательно, потому что люди с таким типом поведения чаще других добиваются своих целей и заслуживают большего уважения среди друзей, коллег и начальства. Кстати, именно уверенные в себе люди и занимают руководящие посты. Те же, кто не чувствует твёрдой почвы под ногами, всегда отстают – не умеют брать от жизни всё, они подвержены стрессам и панике. Поэтому их ждёт распад в семье, проблемы с родными и близкими, а также безденежье и бессмысленность существования.

Узнать, к какой группе людей относитесь вы, можно с помощью теста на уверенность в себе онлайн бесплатно на нашем сайте. Главное, отвечать на вопросы вдумчиво и честно.

Вопросы онлайн-теста «Уверенность в себе»:

1. Вам необходимо приобрести наряд для грандиозной вечеринки, поэтому вы…



…идёте в магазин и покупаете платье, которое придётся вам по вкусу

…отправляетесь в магазин вместе со своей подругой, вкусу которой доверяете

…берёте с собой супруга и подружку, которые вдвоём вам смогут посоветовать идеальный вариант, с которым вы обязательно согласитесь



