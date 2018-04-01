Шоколадный пудинг с орехами: рецепт с фото

Как большая любительница шоколадных десертов, я время от времени балую себя и своих близких любимым шоколадным пудингом с орехами собственного приготовления. Баночку такого лакомства можно купить и в магазине, но домашний пудинг не содержит никаких вредных добавок, да и вкус его получается намного насыщеннее, ведь все ингредиенты полностью натуральные. Пошаговый рецепт с фото этого лакомства существенно облегчит процесс приготовления.

Я готовлю шоколадный пудинг с добавлением тёртого ореха, на мой взгляд так получается ещё вкуснее. Но вполне можно и не добавлять орехи, если их не оказалось под рукой или в семье есть нелюбители данного продукта.

Итак, для приготовления шоколадного пудинга с орехами понадобится (на две порции):

1 стакан молока

1 ст. ложка сахарной пудры

1 ст. ложка какао

1 ст. ложка крахмала

4 дольки шоколада

горсть фундука

Способ приготовления шоколадного пудинга с орехами

Для приготовления шоколадного пудинга нам понадобится тёплое молоко. Немного разогреем его и перельём в миску.

Теперь добавляем к молоку какао, сахарную пудру и крахмал. Быстро перемешиваем, чтобы не образовались комочки. Кстати, при приготовлении десертов вместо привычного картофельного крахмала я использую кукурузный.

Фундук измельчаем на мелкой тёрке и добавляем в миску. Вместо фундука можно также взять миндаль или грецкие орехи. Или вовсе опустить этот момент.

Переливаем нашу смесь в небольшую кастрюльку и ставим на медленный огонь. Варим до загустения, постоянно помешивая. Займёт это 3-4 минуты.

В самом конце, когда пудинг уже практически готов, опускаем в него несколько долек любимого шоколада – горького или молочного. Перемешиваем, чтобы шоколад растопился и пудинг стал однородным.

Готовый пудинг получается насыщенного шоколадного цвета. Пока он ещё горячий, переливаем его в красивые стаканчики или креманки. Накрываем плёнкой и даём немного остыть, а затем полностью охлаждаем в холодильнике. При подаче можно украсить пудинг тёртыми орехами, кокосовой стружкой, фруктами. Приятного аппетита!

Напоследок хочу отметить, что все, кто пробовал пудинг по этому рецепту, говорят, что он намного вкуснее всех магазинных пудингов, даже самых известных марок. Попробуйте и вы это замечательное шоколадное лакомство!