Курник из блинов с курицей, грибами и сыром: рецепт с фото

Курник из блинов с курицей, грибами и сыром - это традиционное блюдо русской кухни готовят из двух видов теста: один из блинных вариантов для внутренних слоёв и другое тесто для обычной выпечки. Курники могут быть из дрожжевого, слоёного, песочного теста, на соде или сметанного. Исходя из этих перечислений да плюс варианты с различными начинками, легко представить себе, как велико разнообразие этих поистине народных пирогов.

Курник с курицей и грибами в нашем рецепте с пошаговыми фото приготовлен из сметанного теста. Отличается он от всех остальных вариантов тем, что мы отказались от излишней перегруженности начинки большим количеством ингредиентов. Как оказалось, это небольшое изменение в традиционном приготовлении пошло пирогу только на пользу: курник в таком сдержанном исполнении стал более изысканным и вкусным. По сути, мы используем для прослойки блинных слоёв лишь два вида начинки, куриное филе с сыром и грибы с овощами, и никаких каш.

Курник с курицей и грибами именно в таком исполнении найдёт наибольшее количество поклонников и обожателей. Обязательно попробуйте приготовить эту праздничную домашнюю выпечку в обычный будний день.

Ингредиенты для приготовления курника из блинов с курицей, грибами и сыром

Для теста:

мука – 200 г,

молоко – 2 ст.л.,

сметана – 2 ст.л.,

сливочное масло – 50 г,

яйцо,

сода – небольшая щепотка.

Для блинов:

молоко – 1 ст.,

яйцо,

мука – 4 ст.л.,

сахар – 1 ч.л.,

растительное масло для жарки,

соль.

Для начинки:

куриное филе – 1 большая грудка,

сыр, твёрдых сортов – 150 г,

шампиньоны – 4–5 шт.,

лук – 2 головки,

морковь – 1 большая,

соль,

чёрный перец,

масло растительное – 1 ст.л.,

зелёный лук – 1 большой пучок.

Для украшения:

сыр, твёрдых сортов – 70 г.

Приготовление курника из блинов

Как вы уже догадались, за удовольствие полакомиться таким непревзойдённым деликатесом вам придётся заплатить некоторым количеством своего свободного времени, если говорить честно, то повозиться придётся, но результат того стоит, к тому же, вы порадуете всю свою семью, а это немало.

Итак, готовим сначала сметанное тесто, так как ему нужно полежать на холоде как минимум 40 минут, поэтому его готовим первым.

Размягчённое сливочное масло смешиваем с молоком, сметаной и слегка взбитым яйцом, соду гасим уксусом, добавляем к смеси. Теперь порционно вносим в полученную смесь муку и замешиваем мягкое тесто, укрываем и отправляем в холодильник на эти самые сорок минут, как минимум.

Далее, куриное филе отвариваем в небольшом количестве подсоленной воды и остужаем, затем разбираем его на волокна, складываем в просторную, удобную для перемешивания ёмкость. Можно сразу же, чтобы с одной начинкой уже закончить, натереть туда сыр на крупной тёрке.

Затем приступаем к подготовке теста для блинов и последующего их обжаривания. Нам понадобится пять блинов. Вы можете это количество увеличить, если у вас останется ещё начинка. Тесто для блинов готовим как обычно: молоко смешиваем с яйцом, солью, сахаром и мукой, в тесто также можно добавить 1 ч.л. растительного масла, так они лучше будут сниматься со сковороды.

Готовим вторую начинку! Для чего обжариваем на растительном масле лук, нарезанный тонкими полукольцами, и морковь, натёртую на тёрке для корейской моркови.

В конце обжаривания добавляем грибы, натёртые на крупной тёрке, добавляем соль и перец. В остывшую начинку с грибами и овощами добавляем промытый и мелко нарезанный зелёный лук, всё тщательно перемешиваем.

Вот мы и подошли к заключительному этапу приготовления курника с курицей и грибами! Достаём тесто и делим его пополам.

Тонко раскатываем одну часть, укладываем на сковородку, далее чередуем слои начинки и блины. Сверху курник закрываем второй частью тонко раскатанного теста и ставим в духовку на 35 минут при 180оС.

После начала образования золотистой корочки вынимаем курник, обильно посыпаем его натёртым предварительно сыром и вновь ставим в духовку до подрумянивания сырной корочки. Готовый курник с курицей и грибами подаём к столу, приятного аппетита!