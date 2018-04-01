Жульен с курицей и грибами в мультиварке, рецепт с фото
Жульен с курицей и грибами в мультиварке - универсальный рецепт, но это блюдо часто выступает предметом спора: одни кулинары утверждают, что это второе основное блюдо и к нему нужно гарнир из пасты или овощного пюре, а другие смело предполагают, что жульен это всё-таки горячая закуска. В любом случае, блюдо подаётся в горячем виде и радует своим вкусом самых изысканных гурманов, а пошаговый рецепт с фото подскажет шаги приготовления.
Нужно заметить, что этот рецепт особенный, ведь готовится любимое блюдо французской кухни в мультиварке, что существенно упрощает процесс готовки, но вкус готового блюда только выигрывает. Интересно, что блюдо многокомпонентное, но основные его ингредиенты, это куриное мясо и грибы (вёшенки или шампиньоны), они создают сытный вкус и массу. А вот сливки и твёрдый сыр, завершают композицию вкуса, внося в него тонкие изящные нотки.
Жульен можно приготовить к праздничному столу, позвать друзей и устроить небольшую вечеринку, а можно просто создать уютную атмосферу, открыть бутылку любимого сухого вина и устроить романтический ужин.
Ингредиенты для приготовления жульена с курицей и грибами в мультиварке
- мясо куриное – 300 г
- грибы свежие (вёшенки или шампиньоны) – 300 г
- лук-репка – 1 шт.
- сливки – 200 мл
- сыр твёрдых сортов – 100 г
- мука пшеничная – 1 ст.л.
- соль, мелкая морская – 1 ст.л.
- масло растительное
Приготовление жульена с курицей и грибами
Промываем мясо, если берём не филе, то обязательно делаем обвалку от костей. Далее нарезаем его небольшими кусками.
В ёмкость вливаем масло и кладём просушенное салфеткой мясо. Готовим его в режиме выпечка около 15 минут.
Чистим луковицу от шелухи и тонко её шинкуем.
Грибы промываем (если шляпки крупные, то желательно снять с них кожицу) и режем тонкими пластинками.
Добавляем лук и грибы к мясу и продолжаем готовить блюдо в том же режиме ещё 15 минут.
Добавляем муку, соль.
Перемешиваем массу и вливаем тёплые сливки. Продолжаем тушить ещё 10 минут.
Посыпаем блюдо измельчённым сыром и даём под крышкой постоять ещё 5 минут, чтобы он расплавился.
Жульен с курицей и грибами в мультиварке готов. Приятного аппетита!
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