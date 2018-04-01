Жульен с курицей и грибами в мультиварке, рецепт с фото

Жульен с курицей и грибами в мультиварке - универсальный рецепт, но это блюдо часто выступает предметом спора: одни кулинары утверждают, что это второе основное блюдо и к нему нужно гарнир из пасты или овощного пюре, а другие смело предполагают, что жульен это всё-таки горячая закуска. В любом случае, блюдо подаётся в горячем виде и радует своим вкусом самых изысканных гурманов, а пошаговый рецепт с фото подскажет шаги приготовления.

Нужно заметить, что этот рецепт особенный, ведь готовится любимое блюдо французской кухни в мультиварке, что существенно упрощает процесс готовки, но вкус готового блюда только выигрывает. Интересно, что блюдо многокомпонентное, но основные его ингредиенты, это куриное мясо и грибы (вёшенки или шампиньоны), они создают сытный вкус и массу. А вот сливки и твёрдый сыр, завершают композицию вкуса, внося в него тонкие изящные нотки.

Жульен можно приготовить к праздничному столу, позвать друзей и устроить небольшую вечеринку, а можно просто создать уютную атмосферу, открыть бутылку любимого сухого вина и устроить романтический ужин.

Ингредиенты для приготовления жульена с курицей и грибами в мультиварке

мясо куриное – 300 г

грибы свежие (вёшенки или шампиньоны) – 300 г

лук-репка – 1 шт.

сливки – 200 мл

сыр твёрдых сортов – 100 г

мука пшеничная – 1 ст.л.

соль, мелкая морская – 1 ст.л.

масло растительное

Приготовление жульена с курицей и грибами

Промываем мясо, если берём не филе, то обязательно делаем обвалку от костей. Далее нарезаем его небольшими кусками.

В ёмкость вливаем масло и кладём просушенное салфеткой мясо. Готовим его в режиме выпечка около 15 минут.

Чистим луковицу от шелухи и тонко её шинкуем.

Грибы промываем (если шляпки крупные, то желательно снять с них кожицу) и режем тонкими пластинками.

Добавляем лук и грибы к мясу и продолжаем готовить блюдо в том же режиме ещё 15 минут.

Добавляем муку, соль.

Перемешиваем массу и вливаем тёплые сливки. Продолжаем тушить ещё 10 минут.

Посыпаем блюдо измельчённым сыром и даём под крышкой постоять ещё 5 минут, чтобы он расплавился.

Жульен с курицей и грибами в мультиварке готов. Приятного аппетита!