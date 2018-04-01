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Куриные котлеты с кабачком: рецепт с фото

Сегодня я расскажу вам, как приготовить куриные котлеты с кабачком, ведь не секрет, что куриные котлеты из грудки мало кого впечатляют, поскольку они получаются сухими, если не добавить другие, более сочные ингредиенты. Вот поэтому я решила приготовить их с добавлением кабачка и в помощь вам придёт пошаговый рецепт с фото. И вот блюдо преобразилось и стало весьма хорошим. Кабачки действительно придали сочности куриной грудке. 

 

Куриные котлеты с кабачком: рецепт с фото

 

Кроме кабачков нужно обязательно класть в куриный фарш репчатый лук для сочности и вкуса, а также яйцо для скрепления. Масса для котлет получается не настолько густой, чтобы формировать руками, поэтому её будем выкладывать на сковороду столовой ложкой, как кабачковые оладьи. 

 

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Ингредиенты для приготовления куриных котлет с кабачком

  • кабачок молодой – 250 г
  • куриное филе – 400 г
  • лук репчатый – 1 шт. 
  • яйцо – 1 шт. 
  • мука – 2 ст.л. 
  • чеснок
  • соль, перец
  • растительное масло

Ингредиенты для приготовления куриных котлет с кабачком фото 1

Приготовление куриных котлет с кабачком

Кабачок измельчить фото 2

 

Кабачок или цукини можно не чистить, если кожица нежная и не повреждённая. Натираем его на крупной тёрке. Отжимаем лишнюю жидкость. 

 

Измельчить мясо и лук для котлет фото 3

 

Делаем из курицы и лука фарш с помощью фуд процессора или мясорубки. Добавляем к нему кабачок и чеснок.

 

Добавить яйцо фото 4

 

Вбиваем одно куриное яйцо или можно заменить его 4-5 штуками перепелиных яиц. 

 

Добавить соль и перец фото 5

 

Вымешиваем получившийся фарш, добавив перец и соль. Я всегда использую смесь перцев. 

 

Добавить в котлеты муку и перемешать фото 6

 

Через сито всыпаем муку и тщательно перемешиваем массу.

 

Фарш для куриных котлет с кабачков 7

 

Вот такая она получилась. Котлеты с кабачком из этого фарша получатся изумительными. 

 

Выложить ложкой фарш фото 8

 

Разогреваем сковороду, налив в неё небольшое количество растительного масла. Выкладываем столовой или десертной ложкой фарш, и жарим с одной стороны до появления румяной корочки. Готовим на среднем огне. 

 

Обжарить куриные котлеты с кабачками с обеих сторон фото 9

 

Аккуратно переворачиваем и жарим с обратной стороны до такого же состояния. Эти куриные котлеты с кабачком хорошо держат форму за счет наличия в фарше яйца и муки. Но, кроме того, сам куриный фарш обычно хорошо прихватывается и не распадается. 

 

куриные котлеты с кабачком рецепт фото 10

 

Готовые куриные котлеты можно подавать на стол как в горячем, так и в холодном виде. В любом случае они невероятно вкусные. 

 

Куриные котлеты с кабачком: рецепт с фото 11

 

При желании вы можете приготовить к этому блюду соус или подать котлеты со сметаной. 

 

На заметку!


Не измельчайте кабачок в блендере или мясорубке. Он будет выделять много жидкости, от которой сложно избавиться, когда этот овощ превращён в пюре. Избыток сока испортит консистенцию фарша, и тем самым процесс жарки котлет. Они будут распадаться прямо на сковороде. А добавление муки сделает блюдо сухим и не таким вкусным.

 

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Котлеты с кабачками можно приготовить и из другого мяса, но при этом стоит придерживаться указанных в данном рецепте пропорций.  


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Автор:
Сегодня, 08:07

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