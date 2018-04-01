Куриные котлеты с кабачком: рецепт с фото

Сегодня я расскажу вам, как приготовить куриные котлеты с кабачком, ведь не секрет, что куриные котлеты из грудки мало кого впечатляют, поскольку они получаются сухими, если не добавить другие, более сочные ингредиенты. Вот поэтому я решила приготовить их с добавлением кабачка и в помощь вам придёт пошаговый рецепт с фото. И вот блюдо преобразилось и стало весьма хорошим. Кабачки действительно придали сочности куриной грудке.

Кроме кабачков нужно обязательно класть в куриный фарш репчатый лук для сочности и вкуса, а также яйцо для скрепления. Масса для котлет получается не настолько густой, чтобы формировать руками, поэтому её будем выкладывать на сковороду столовой ложкой, как кабачковые оладьи.

Ингредиенты для приготовления куриных котлет с кабачком

кабачок молодой – 250 г

куриное филе – 400 г

лук репчатый – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 2 ст.л.

чеснок

соль, перец

растительное масло

Приготовление куриных котлет с кабачком

Кабачок или цукини можно не чистить, если кожица нежная и не повреждённая. Натираем его на крупной тёрке. Отжимаем лишнюю жидкость.

Делаем из курицы и лука фарш с помощью фуд процессора или мясорубки. Добавляем к нему кабачок и чеснок.

Вбиваем одно куриное яйцо или можно заменить его 4-5 штуками перепелиных яиц.

Вымешиваем получившийся фарш, добавив перец и соль. Я всегда использую смесь перцев.

Через сито всыпаем муку и тщательно перемешиваем массу.

Вот такая она получилась. Котлеты с кабачком из этого фарша получатся изумительными.

Разогреваем сковороду, налив в неё небольшое количество растительного масла. Выкладываем столовой или десертной ложкой фарш, и жарим с одной стороны до появления румяной корочки. Готовим на среднем огне.

Аккуратно переворачиваем и жарим с обратной стороны до такого же состояния. Эти куриные котлеты с кабачком хорошо держат форму за счет наличия в фарше яйца и муки. Но, кроме того, сам куриный фарш обычно хорошо прихватывается и не распадается.

Готовые куриные котлеты можно подавать на стол как в горячем, так и в холодном виде. В любом случае они невероятно вкусные.

При желании вы можете приготовить к этому блюду соус или подать котлеты со сметаной.

На заметку!





Не измельчайте кабачок в блендере или мясорубке. Он будет выделять много жидкости, от которой сложно избавиться, когда этот овощ превращён в пюре. Избыток сока испортит консистенцию фарша, и тем самым процесс жарки котлет. Они будут распадаться прямо на сковороде. А добавление муки сделает блюдо сухим и не таким вкусным.

Котлеты с кабачками можно приготовить и из другого мяса, но при этом стоит придерживаться указанных в данном рецепте пропорций.