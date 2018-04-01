Кабачки как грибы на зиму: рецепт с фото

Кабачки как грибы на зиму - это очень вкусная закуска, которую по нашему рецепту с фото можно будет легко приготовить и подать к столу по любому случаю: от домашней трапезы до праздничного застолья. И нужно заметить, что её вкус поразит ваших гостей своей тонкостью и пряными оригинальными нотками, к тому же, далеко не каждый гость сможет угадать основной ингредиент закуски. Ведь по вкусу сложно определить, овощи это или грибы.

Немаловажный момент: солёные кабачки, к тому же, довольно просто приготовить. Дело в том, что технология готовки несложная, состоит из нескольких процессов. Самый длительный по времени процесс - это маринование кабачков с пряностями. Чтобы кабачки хорошо пропитались ароматами специй, на это может уйти несколько часов. А после того, как овощная масса будет заложена по банкам, их необходимо будет подвергнуть процессу стерилизации, и только после этого герметично закупорить.

Закуска прекрасно хранится всю зиму, так как в её состав входит столовый уксус, который является прекрасным консервантом, а также способствует этому процесс стерилизации заготовки.

Ингредиенты для приготовления кабачков как грибов на зиму

кабачки (плоды молодые) – 1,3 кг

чеснок – 3-4 дольки

уксус столовый (9%) – 100 мл

сахар – 3 ст.л.

укроп свежий - пучок

соль поваренная среднего помола – 1 ст.л.

масло растительное дезодорированное – 100 мл

перец чёрный (молотый) – 1 ч.л.

Приготовление кабачков как грибов на зиму

Вымытые плоды кабачков чистим от кожуры, а затем режем небольшими ломтиками. Если плоды молочной зрелости, то мякоть с семенами не выбираем.

Чистим от шелухи чеснок, пропускаем его через чеснокодавку.

Промытый укроп мелко рубим ножом.

Добавляем масло, уксус. Затем всыпаем соль и сахар, а также перец.

Тщательно вымешиваем массу и оставляем на 3 часа при комнатной температуре, чтобы кабачки промариновались и пустили сок.

Далее перекладываем массу вместе с соком по банкам до самого верха и ставим их на водяную баню для стерилизации в течение не менее 7-10 минут.

Герметично укупориваем закуску и как только остынет, выносим в кладовую.

Кабачки как грибы на зиму готовы. Приятного аппетита!