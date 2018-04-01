Кабачки как грибы на зиму: рецепт с фото
Кабачки как грибы на зиму - это очень вкусная закуска, которую по нашему рецепту с фото можно будет легко приготовить и подать к столу по любому случаю: от домашней трапезы до праздничного застолья. И нужно заметить, что её вкус поразит ваших гостей своей тонкостью и пряными оригинальными нотками, к тому же, далеко не каждый гость сможет угадать основной ингредиент закуски. Ведь по вкусу сложно определить, овощи это или грибы.
Немаловажный момент: солёные кабачки, к тому же, довольно просто приготовить. Дело в том, что технология готовки несложная, состоит из нескольких процессов. Самый длительный по времени процесс - это маринование кабачков с пряностями. Чтобы кабачки хорошо пропитались ароматами специй, на это может уйти несколько часов. А после того, как овощная масса будет заложена по банкам, их необходимо будет подвергнуть процессу стерилизации, и только после этого герметично закупорить.
Закуска прекрасно хранится всю зиму, так как в её состав входит столовый уксус, который является прекрасным консервантом, а также способствует этому процесс стерилизации заготовки.
Ингредиенты для приготовления кабачков как грибов на зиму
- кабачки (плоды молодые) – 1,3 кг
- чеснок – 3-4 дольки
- уксус столовый (9%) – 100 мл
- сахар – 3 ст.л.
- укроп свежий - пучок
- соль поваренная среднего помола – 1 ст.л.
- масло растительное дезодорированное – 100 мл
- перец чёрный (молотый) – 1 ч.л.
Приготовление кабачков как грибов на зиму
Вымытые плоды кабачков чистим от кожуры, а затем режем небольшими ломтиками. Если плоды молочной зрелости, то мякоть с семенами не выбираем.
Чистим от шелухи чеснок, пропускаем его через чеснокодавку.
Промытый укроп мелко рубим ножом.
Добавляем масло, уксус. Затем всыпаем соль и сахар, а также перец.
Тщательно вымешиваем массу и оставляем на 3 часа при комнатной температуре, чтобы кабачки промариновались и пустили сок.
Далее перекладываем массу вместе с соком по банкам до самого верха и ставим их на водяную баню для стерилизации в течение не менее 7-10 минут.
Герметично укупориваем закуску и как только остынет, выносим в кладовую.
Кабачки как грибы на зиму готовы. Приятного аппетита!
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