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Кабачки как грибы на зиму: рецепт с фото

Кабачки как грибы на зиму - это очень вкусная закуска, которую по нашему рецепту с фото можно будет легко приготовить и подать к столу по любому случаю: от домашней трапезы до праздничного застолья. И нужно заметить, что её вкус поразит ваших гостей своей тонкостью и пряными оригинальными нотками, к тому же, далеко не каждый гость сможет угадать основной ингредиент закуски. Ведь по вкусу сложно определить, овощи это или грибы.

 

Кабачки как грибы на зиму: рецепт с фото

 

Немаловажный момент: солёные кабачки, к тому же, довольно просто приготовить. Дело в том, что технология готовки несложная, состоит из нескольких процессов. Самый длительный по времени процесс - это маринование кабачков с пряностями. Чтобы кабачки хорошо пропитались ароматами специй, на это может уйти несколько часов. А после того, как овощная масса будет заложена по банкам, их необходимо будет подвергнуть процессу стерилизации, и только после этого герметично закупорить.

 

Закуска прекрасно хранится всю зиму, так как в её состав входит столовый уксус, который является прекрасным консервантом, а также способствует этому процесс стерилизации заготовки.

Ингредиенты для приготовления кабачков как грибов на зиму

  • кабачки (плоды молодые) – 1,3 кг
  • чеснок – 3-4  дольки
  • уксус столовый (9%) – 100 мл
  • сахар – 3 ст.л.
  • укроп свежий - пучок
  • соль поваренная среднего помола – 1 ст.л.
  • масло растительное дезодорированное – 100 мл
  • перец чёрный (молотый) – 1 ч.л.

Ингредиенты для приготовления кабачков как грибов на зиму фото 1

Приготовление кабачков как грибов на зиму

Вымытые плоды кабачков чистим от кожуры, а затем режем небольшими ломтиками. Если плоды молочной зрелости, то мякоть с семенами не выбираем.

 

Кабачки очистить и нарезать фото 2

 

Чистим от шелухи чеснок, пропускаем его через чеснокодавку.

Промытый укроп мелко рубим ножом.

 

Добавить измельченный чеснок и укроп фото 3

 

Добавляем масло, уксус. Затем всыпаем соль и сахар, а также перец. 

 

Добавить в кабачки как грибы специи и масло фото 4

 

Тщательно вымешиваем массу и оставляем на 3 часа при комнатной температуре, чтобы кабачки промариновались и пустили сок.

 

Кабачки перемешать фото 5

 

Дать кабачкам как грибам постоять 3 часа фото 6

 

 

Далее перекладываем массу вместе с соком по банкам до самого верха и ставим их на водяную баню для стерилизации в течение не менее 7-10 минут.

 

Выложить в банки, стерелизовать 10 минут фото 7

 

Герметично укупориваем закуску и как только остынет, выносим в кладовую.

 

Кабачки как грибы укупорить и охладить фото 8

 

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Кабачки как грибы на зиму готовы. Приятного аппетита!

 

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Рецепт на зиму кабачков как грибов с фото

 

 

 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:35

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