10 поступков мужчины, который любит женщину

Мужская психология такова, что они могут поддерживать прекрасные отношения, чаще, конечно, интимные, с женщиной, но при этом не питать к ней трепетных чувств. Поэтому есть большой риск ошибиться, полагая, что вы установили глубокую связь с мужчиной, посещая с ним кинотеатры и театры, проводя совместные ужины и деля с ним постель. Чтобы не обманывать себя и не строить иллюзий, надо просто проявить наблюдательность. Вот поступки мужчины, который любит женщину.

10 поступков мужчин, указывающих на их любовь

1. «Ты прекрасна!» Конечно, в первые дни общения, чтобы заманить в постель, мужчина и не на такие слова способен. Но, если комплименты вы слышите спустя несколько недель или месяцев отношений, то можете не сомневаться – вас любят. Кстати, влюблённые парни могут использовать и уменьшительные имена, такие как малыш, солнышко, моя девочка, или же придуманные специально для вас – ворчунья, комочек, лапушка и т.п.

2. Буквы любви. «Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви…» Это строки из письма Евгения Онегина Татьяне Лариной. Во времена Пушкина писать письма было нормой, сегодня использование эпистолярного жанра для общения с женщиной - диковина, указывающая на большие чувства. Увы, не все мужчины могут написать то, что чувствуют, но их попытка это сделать – знак любви к той, кому они адресованы. Поэтому, милые девушки, если вы получили любовное письмо, то не обращайте слишком много внимания на текст, важно то, на что ваш избранник решился ради вас.

3. Совместный уикенд. Выходные – это особенное время для мужчин, ведь на эти дни они обычно строят большие планы: так хочется расслабиться после трудовых будней. И если парень не заинтересован в своей девушке, то существует огромная вероятность, что эти два счастливых дня он проведёт с друзьями или же лёжа под телевизором с пультом в руках и бутылкой пива. Но, если он интересуется вашими планами на эти дни, то это означает одно: вы ему интереснее, чем приятели и футбол, с вами ему хорошо и комфортно. Вывод: он в вас влюблён!!!

4. Скорая помощь. Если вы заболели и лежите в постели с простудой, а рядом с вами ваш мужчина с горячим бульоном в руках пытается таким образом вас лечить, не сомневайтесь – это настоящая любовь! Ведь это у женщин генетически заложено всех спасать, лечить и оберегать, из сильного пола получаются далеко не лучшие медсёстры. Поэтому, если ваш любимый проявляет заботу, то это факт – вы для него особенная.

5. Он всегда рядом. Вы решили пойти к подруге в гости, но, выйдя от неё, вдруг видите стоящего рядом своего мужчину? Или же вы устроили генеральную уборку дома, а он предложил помочь? Он учит вас кататься на коньках, после трудового дня перевозит старую мебель на дачу, находящуюся за десятки километров, снимает на камеру сына-выпускника вашей подруги, потому что на этом мероприятии будете и вы? Примеров можно приводить массу, но вывод один – с вами хотят проводить как можно больше времени, потому что любят.

6. Совместный сон. Все мужчины стараются поскорее затянуть женщину в постель, но после того, как цель достигнута, они быстро оттуда уходят. Так заложено природой, что после соития самец ищет другую самку. Но, если ваш мужчина после близости остаётся с вами, вы засыпаете в его объятиях и в них же и просыпаетесь, то будьте уверены, вы для него нечто большее, чем просто женщина, с которой он переспал. Вы его единственная и неповторимая.

7. Обольстительный взгляд. Почему-то считается, что только прекрасный пол может обольщать с помощью глаз. Это ошибочное мнение, мужчины ещё те обольстители. Безусловно, всё это они делают, чтобы заманить в сети очередную «жертву», но если он так же смотрит на вас спустя месяцы после первой встречи, то вы его любовь всей жизни!

8. Знакомство с родителями. Если ваш любимый решил познакомить вас со своей семьёй, то это высшее достижение, ведь общение с его матерью – определённый уровень близости. Это даже круче, чем подаренное им обручальное кольцо. Вам есть чем гордиться, когда после совместного застолья с его родными вы расстаётесь с ними тепло и радушно.

9. Совместный отпуск. Провести вместе выходные – это здорово, но вот отпуск, проведённый вдвоём, можно рассматривать как пробу совместной жизни. И, если он готов, пусть и совсем немного, пожить сообща, то этот факт указывает на то, что ваш мужчина пытается делать первые шаги быть вместе всю оставшуюся жизнь.

10. Снимаем маски. Первоначально мужчина пытается произвести на понравившуюся женщину впечатление, поразить её своим умом, силой, мужеством, финансовым положением и т.п. Но когда он перестаёт играть роль и показывает своё истинное лицо без прикрас и с массой недостатков, а они у него точно есть, то это означает одно – он вам доверяет и очень любит. Тут вопрос в другом: готовы ли вы полюбить его настоящего?