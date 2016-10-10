Как мужчины влюбляются в женщину? 7 этапов

Когда влюбляются женщины, они начинают слать объекту своей любви тонны любовных сообщений типа «Скучаю без тебя». Когда влюбляются мужчины, они поступают совершенно по-другому. Психологи констатируют, что у сильного пола этот процесс состоит из семи этапов.

Как мужчина влюбляется в женщину?

1. Удовлетворение

«Вы мне нравитесь» - это первая стадия влюблённости мужчины. На самом деле, мужчины - существа довольно легкомысленные. Первое, что их привлекает, так это всего лишь внешний вид женщины. Если женщина влюбляется чаще только после того, как пообщается, мужчине это не требуется. Внешний вид и больше ничего.

Правда, не стоит зацикливаться на собственной внешности. Все мужчины разные, и каждого привлекает что-то своё. Если один замечает грудь, то другому может понравиться улыбка. Иногда мужчина не может объяснить, почему ему понравилась женщина. Просто она ему нравится, и этим всё сказано.

2. Увлечение

Увлёкшийся мужчина хочет видеть женщину каждый день. Он охотится за ней и ждёт момента, когда можно будет подойти к ней поближе. Если у него вдруг на данном этапе нет прогресса, это может означать, что он плохо старается или женщине он не интересен.

Правда, на этой стадии мужчина ещё не постоянен. Если женщина отвергнет его или не проявит к нему интереса, он спокойно сосредоточится на другой. Впрочем, бывают и исключения.

3. Привлечение

Если на предыдущем этапе девушка отзывается на желание мужчины встречаться с ней, влюблённость последнего переходит на следующий этап. Теперь мужчине важно завоевать внимание женщины и дать ей понять, что он к ней неравнодушен. Если женщина реагирует положительно, отношения развиваются дальше.

4. Впечатление

Теперь мужчине важно показать свои серьёзные намерения. Он будет назначать свидания, дарить подарки, делать сюрпризы. Он будет делать всё, чтобы угодить.

5. Убеждение

На пятом этапе влюблённости мужчина стремится продемонстрировать свою привязанность к женщине. Теперь ему уже важно знать, любят его или нет. Если ему отвечают взаимностью, отношения продолжаются.

6. Подтверждение

Если мужчине удаётся убедить девушку в том, что она его любит, это очень хорошо.

Однако, именно на этом этапе происходит следующее. Как только девушка влюбляется в мужчину, признаётся ему в любви и хочет провести с ним всю жизнь, мужчина пропадает на несколько дней. Вы думаете, что он к вам охладел, но он всё взвешивает. Он рассматривает все преимущества и недостатки отношений с вами и ваше место в своей будущей жизни.

7. Любовь

Мужчина, который всё делал правильно, не сомневался и не взвешивал свои выгоды, на этом этапе полностью погружается в любовные отношения. Ближайшие 3-4 месяца они будут очень бурными. Теперь он начнёт ревновать и заботиться, заботиться и ревновать.

Однако, если мужчина не уверен, что девушка ему всё-таки подходит, он начинает на этом этапе избегать её или неожиданно проявлять интерес к её подруге или другим женщинам. Этим влюблённость мужчин и женщин и различается. Женщина влюбляется стремительно и бесповоротно, а мужчина во всём ищет выгоду.

Вот так влюбляются мужчины. Сначала шаг вперёд, потом - два назад. Что многих женщин и раздражает. Нет бы сначала мужчина взвешивал все свои выгоды, а потом начинал ухаживать. Так всё получается совсем не так. Но теперь вы знаете, что творится в мужских головах, и что можно в период влюблённости ожидать от представителей сильного пола.