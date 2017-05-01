Мужчины и женщины по-разному чувствуют и выражают свою любовь. Редкий мужчина обладает природным даром красноречия, поэтому сказать простую фразу - «Я люблю тебя!», становится для них непосильной задачей. Намного лучше у представителей сильного пола получается передавать свои эмоции с помощью действий и поступков. Если мужчина любит, это обязательно проявится в его поведении. Но проблема состоит в том, что далеко не каждая женщина может прочить знаки любви в действиях своей половинки. Мы привыкли судить и оценивать людей по себе, и нам кажется, что если мы можем легко и просто говорить о чувствах, точно так же должны поступать и мужчины. Но мужская и женская психология имеет множество различий и особенностей, поэтому иногда создаётся впечатление, будто бы мы общаемся на разных языках. Изучите жесты влюблённого мужчины, чтобы читать его, подобно книге.

Как же понять, что ваш партнёр действительно вас любит? Вот 7 жестов, которые используют мужчины, чтобы выразить свою любовь.

Жесты влюблённого мужчины

1. Частые поцелуи

Поцелуй - одна из форм проявления любви. Согласно исследованиям психологов, женщины нуждаются в поцелуях больше, чем мужчины. Если представители сильного пола расценивают поцелуй как часть интимной близости, то для женщин он является знаком, выражающим благодарность, симпатию, нежность и множество других чувств. Именно поэтому частые и неожиданные поцелуи можно расценивать как признак искренней любви мужчины. Целуя вас в знак благодарности или на прощание, мужчина подсознательно признаётся вам в любви.

2. Он вас внимательно слушает

По сравнению с женщинами мужчины обладают более низким порогом внимательности и более слабыми коммуникативными навыками. Это выражается в том, что представителям сильного пола тяжело усваивать речь на слух и, соответственно, долгие разговоры их утомляют. Увлечь мужчину разговорами можно только в двух случаях: если тема беседы их по-настоящему интересует или диалог ведёт любимая женщина. Влюблённый мужчина непроизвольно «ловит» каждое слово объекта своей страсти. При этом во время беседы он старается держать «контакт», смотря в глаза своей собеседницы.

3. Ненавязчивые прикосновения

Воспитание и правила приличия не позволяют нам бурно выражать свои чувства при людях. Однако, в каждом влюблённом мужчине живёт инстинкт собственника, который время от времени просится наружу. Отголоски древнего инстинкта проявляются в том, что, находясь с вами в обществе друзей или знакомых, мужчина одаривает вас ненавязчивыми прикосновениями. Например, он может взять вас за руку, поправить волосы или приобнять. В переводе с мужского языка любви все эти жесты говорят о том, что мужчина хочет продемонстрировать ваши отношения. Следовательно, он настолько переполнен чувствами, что даже не в силах сдерживать их.

4. Сюрпризы и неожиданные подарки

Подарки и сюрпризы без повода - материальное выражение любви со стороны мужчины. И здесь совершенно не важно, сколько стоит мужской подарок. Главное, что он свидетельствует о любви и привязанности. Например, мужчина может преподнести вам любимые сладости, букет цветов или золотое ожерелье. Во всех случаях подарок говорит о том, что ваш партнёр думает о вас и хочет сделать вам приятное. Неожиданные подарки - это своего рода маленькое признание в любви.

5. Он старается вас рассмешить

Нет ничего прекраснее, чем смех любимого человека. По крайней мере, так считают мужчины. Именно поэтому в период влюблённости абсолютно все представители сильного пола берут на себя роль шутников и затейников. Если ваш партнёр постоянно шутит и веселит вас, знайте, таким образом он выражает вам свою симпатию. Постарайтесь поддержать его инициативу, ведь общий смех сближает и укрепляет чувства.

6. Он знакомит вас со своими друзьями

Мужчины - прирождённые собственники, которые жаждут целиком и полностью обладать объектом своей страсти. Однако, в сердце влюблённого мужчины этот инстинкт борется с желанием похвастаться своим «трофеем» перед друзьями. Именно поэтому влюблённый мужчина с лёгкостью вводит свою девушку в круг друзей и близких. Демонстрируя вас своему окружению, мужчина, словно ребёнок, хвастается вами. А хвастаться можно только тем, что по-настоящему любишь и ценишь.

7. Он придумывает вам забавные прозвища и имена

Когда отношения переходят в разряд особенных, но заветная фраза ещё не произнесена, мужчина подсознательно старается подчеркнуть значимость и важность своих чувств. Например, многие представители сильного пола придумывают дамам своего сердца забавные прозвища и смешные имена. Со стороны это кажется малозначительной мелочью, но на самом деле, особенное имя говорит о его особенном отношении к вам.

Несмотря на то, что любовь не терпит правил и аксиом, это чувство наделяет людей схожими чертами и привычками. Если мужчина вас по-настоящему любит, вы обязательно поймёте это даже без слов, ведь он окружит вас неподдельной заботой, вниманием и нежностью.