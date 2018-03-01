Секреты красоты Кейт Миддлтон

1. Масло шиповника TRILOGY ROSEHIP OIL

Она была простой девчонкой, а теперь герцогиня Кембриджская – это всенародная любимица, икона стиля. Ею восхищаются, ей подражают и считают образцом женственности и элегантности. Как и у всех женщин, у Кейт есть свои хитрости. Секреты красоты и стиля Кейт Миддлтон (Kate Middleton) раскроем в этой статье. Читайте о любимых средствах принцессы для красоты и о главных составляющих её гардероба. Несмотря на королевскую жизнь, Кэтрин предпочитает вполне доступные остальным вещи и умело сочетает люкс с бюджетными марками.

Все отмечают прекрасное состояние кожи герцогини. В чём же секрет такой свежести? Со слов Арабеллы Престон, визажиста Кейт, в уходе за лицом она предпочитает масло шиповника, которое обладает регенерирующими свойствами, успокаивает кожу, убирает покраснения, повышает упругость и, что немаловажно, замедляет процессы старения.

2. Шампунь 2-в-1 от Ричарда Уорда

Ричард Уорд – личный парикмахер Кейт, изобрёл этот продукт специально для частого использования. Мягкий шампунь с растительными ингредиентами, Richard Ward Cleanse & Condition – это комплексное решение для бережного очищения и увлажнения волос. Благодаря уникальной формуле без пены он естественным образом очищает волосы и восстанавливает естественный баланс влаги. Шевелюра принцессы Кэтрин – лучшая реклама этого шампуня.

3. Набор для оформления бровей Bobbi Brown Brow Kit

Брови Кейт всегда безупречны, ведь она знает, что именно они придают лицу выразительность даже при скромном макияже глаз и губ. Именно этот набор для бровей коричневых теней без рыжины от Bobbi Brown герцогиня использовала в день свадьбы.

4. Спрей для загара XEN-TAN MIST INTENSE

Супруга принца Уильяма большую часть своего времени проводит перед камерами и объективами, поэтому её кожа всегда должна быть ухоженной и золотистой. Зная о вреде солнца, герцогиня использует быстросохнущий спрей, который добавляет коже равномерный оттенок загара.

5. Тушь для ресниц Lancome Hypnose

Чтобы завершить макияж смоки-айз, Кейт использует тушь от Lancome. Безупречно прокрашенные и разделённые ресницы, удлинение и объём без излишнего драматизма – это как раз то, что положено герцогине.

6. Лак для ногтей Essie Allure

Яркий маникюр не подходит особе, приближенной ко двору, поэтому для покрытия ногтей Кейт чаще использует нюдовый полупрозрачный лак от Essie в оттенке Allure. Этот же молочно-белый лак украшал ногти принцессы и во время её свадьбы.

7. Набор теней Urban Decay Naked Eyeshadow Palette

Шатенке Кэтрин очень идёт не слишком насыщенный макияж смоки-айз в коричнево-серых оттенках. Она часто использует для создания дымчатого эффекта палетку теней Urban Decay Naked. 12 приглушённых, но насыщенных оттенков различной текстуры (атласные, матовые, мерцающие) отлично справляются с королевским макияжем.

8. Сапоги от Penelope Chilvers

Испанский бренд славится своей удобной и прочной обувью и практичная Кейт не изменяет любимой модели сапог от Penelope Chilvers из плотной коричневой кожи. Эта модель была сшита специально для неё и обошлась будущей королеве в 475 фунтов стерлингов.

9. Эспадрильи Monsoon Fleur

Положение герцогини обязывает носить на светские мероприятия лаконичные классические лодочки, но в неформальной обстановке Кейт отдаёт предпочтение более удобной обуви на танкетке. Одной из её любимых моделей являются бежевые тканевые эспадрильи от бренда Monsoon. Они удобны, нейтральны и практичны – как раз в духе Кэтрин.

10. Кеды Superga 2750

Кейт любит простоту и комфорт, поэтому в неформальной обстановке её можно часто увидеть в удобных белых кедах White Superga. И на самом деле, итальянский бренд комфортной обуви уже не один десяток лет выпускает легендарные теннисные туфли и кеды с вулканизированной подошвой, поэтому выбор принцессы очевиден.

11. Солнцезащитные очки Ray-Ban Wayfarer

Если вы хотите купить хорошие солнцезащитные очки, то последуйте примеру принцессы Кэтрин и купите Ray-Ban. Не выходящая из моды классика, модель Wayfarer в пластиковой оправе, выпускается с 1952 года. Они стали легендарными и оказывались на пике популярности с завидной периодичностью – в 50-х, 80-х и в 2000-х. Герцогиня Кэмбриджская и те, кто не гонится за модой, а отдаёт предпочтение проверенной классике, не могут выбрать для себя что-то лучше знаменитых Wayfarer.

12. Джинсы скинни от J Brand

Кейт славится своей страстью к узким джинсам и имеет коллекцию в разных оттенках. Ее любимой парой являются скинни J Brand в модели 811. Бренд делает ставку на отличную посадку, внимание к деталям и безупречное качество. В их модельном ряду нет состаренных или рваных джинсов. Возможно, поэтому джинсы J Brand по достоинству оценила не только супруга принца Уильяма, но и такие звёзды как Анджелина Джоли, Кейт Мосс, Сара Джессика Паркер и другие.

13. Клатч Charlie Wilbur & Gussie

Для выходов в свет Кейт часто выбирает в качестве дополнения к образу изысканные клатчи. Один из её любимчиков – золотистая сумочка от Wilbur & Gussie модели Charlie. Такой аксессуар подходит под многие образы и добавляет им торжественности. Британский бренд Wilbur & Gussie специализируется на создании элегантных сумочек из шёлка и кожи с ювелирной отделкой.

14. Туфли-лодочки Fern от LK Bennett

Каждая женщина должна иметь по крайней мере одну пару нюдовых туфель-лодочек в своём гардеробе. Кейт часто носит бежевые туфли британского бренда LK Bennett. Их модель Fern - вневременная классика, подходящая под разные ситуации и луки. Кстати, герцогиня не зря выбрала LK Bennett, ведь бренд позиционирует свои вещи как «квинтэссенцию английской моды» и специализируется на производстве обуви, одежды и аксессуаров из дорогих материалов по типу наппы или ворсовой ткани «пони».

15. Леггинсы Zara

Кейт умело сочетает в своём гардеробе как произведения маститых дизайнеров, так и бюджетные вещи демократичных марок. Примером могут послужить удобные леггинсы защитного цвета от Zara. Их она с удовольствием носит на прогулках и во время выездов за город.

16. Сапоги Rhumba Boots от Aquatalia

Это ещё одни сапоги-долгожители в гардеробе будущей британской королевы. В первый раз её видели в чёрных замшевых сапогах на устойчивом каблуке Rhumba Boots от Aquatalia ещё в 2007 году, и с тех пор она периодически надевает их на различные неформальные мероприятия.

17. Тельняшка Ralph Lauren

Многие стилисты считают тельняшку частью базового гардероба и Кейт Миддлтон с ними согласна. Её часто можно увидеть в образе в морском стиле, а классическая тельняшка от Ralph Lauren стала одной из самых любимых её вещей в повседневной жизни. Герцогиня часто надевает такой свитер с тёмно-синим блейзером и джинсами, ведь она прекрасно знает, что сине-белая гамма ей к лицу.

18. Лёгкий пуховик Perfect Moment

Умница, красавица, да ещё и спортсменка, Кэтрин занимается спортом в любую погоду. И для прохладных дней у неё в запасе есть яркий и лёгкий пуховик от Perfect Moment. Эта куртка изготовлена из специальной нейлоновой спортивной ткани Airtastic EX. Это одна из самых лёгких тканей с отличной воздухопроницаемостью.

19. Водонепроницаемая парка TROY LONDON

Практичная Кейт не наряжается на неформальные мероприятия, а предпочитает комфорт. Например, во время прогулки на яхте или визита на ферму она надела удобную водонепроницаемую парку TROY LONDON из хлопковой ткани со специальной восковой пропиткой. В сочетании с её любимыми леггинсами и коричневыми сапогами получился комфортный лук для прогулок.

20. Кашемировый кардиган J. CREW

Тёмно-синий кардиган можно комбинировать разными способами. Например, Кейт носит его с рубашкой в клетку, но также удачно он сочетается и с более строгими белыми блузами, и с различными кардиганами и джинсами.

21. Клатч Russell and Bromley

Ещё одна узнаваемая деталь в образах герцогини Кембриджской, это тёмно-синий клатч от бренда Russell and Bromley. Его Кэтрин выбирает для официальных визитов и торжественных выходов в свет, сочетая как с элегантными пальто, так и с вечерними нарядами.