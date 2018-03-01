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Макияж на выпускной для серых глаз: урок пошагово с фото

Если вы обладательница серого цвета глаз, то в этом уроке вы пошагово узнаете, как можно подчеркнуть этот оттенок ещё больше. Макияж на выпускной для серых глаз отлично подойдёт в качестве вечернего варианта для девушек. Особенно это касается тех девушек, которые любят подводить нижнее веко. Смотрите урок с фото, как пошагово создать такой макияж для выпускниц.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз: фото

Для создания макияжа на выпускной для серых глаз вам понадобятся:

  • белые тени;
  • праймер или основа-хайлайтер;
  • перламутровые серебристые тени;
  • средние по насыщенности сливовые тени;
  • тёмно-серая подводка (или специальное средство для создания стрелок и тёмно-серые тени);
  • серые тени;
  • тушь для ресниц;
  • кисти для макияжа.

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз пошагово с фото:

1) Макияж получается в холодных оттенках. Поэтому, если вы обладательница холодного оттенка глаз и тёплого оттенка кожи, то можно заменить сливовые тени на коричневые, а серебристые на бежевые. Также белые тени замените на молочные.


Тонируем кожу век и лица. Так как макияж для выпускного вечера, то бровь можно сделать более насыщенной.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз: фото 1

 

2) Внутренний уголок высветлим при помощи белых теней. Хорошо растушёвываем тени по нижнему и верхнему веку, чтобы цвет ушёл на нет.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз: фото 2

 

3) Так как мы будем использовать перламутровые тени среднего помола, то для них лучше взять липкую, но стойкую подложку. Наносим на верхнее веко праймер или кремовую основу-хайлайтер, слегка покрывая белую тушёвку.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз: фото 3

 

4) Очень интенсивным слоем наносим на всё подвижное веко серебристые тени и уводим их лёгкой дымкой под бровь.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз: фото 4

 

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз: фото 5

 

5) Внешний уголок затемним сливовым оттенком теней. Ведём цвет от ресниц к головке брови и растушёвываем на серебристые тени. Затем слегка придаём дымку верхней складке, но всё так же работаем в зоне внешнего уголка.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз: фото 6

 

6) Тёмно-серой подводкой рисуем хвостик стрелки по направлению к виску.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз: фото 7

 

7) Прокрашиваем стрелку по всему ресничному ряду, слегка её расширяя, и соединяем с хвостиком.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз: фото 8

 

8) Для тех, кто любит подводить нижнее веко, мы выполним этот элемент чисто и аккуратно. Чтобы тени не растеклись в течение выпускного вечера, лучше всего будет покрыть нижнее веко праймером. Интенсивно покрываем сплошной серой полосой веко впритык к ресницам.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз: фото 9

 

9) Растушёвываем границу пушистой кистью. Для этого можно даже взять более светлый серый оттенок, чтобы получить плавный переход. Как видите, хвостик стрелки разделяет верхний сливовый оттенок и нижний серый и благодаря этому они не смешиваются между собой. Также нижняя деталь из серых теней должна идти плавно по веку и в зоне внешнего уголка не будет ямки, что является распространённой ошибкой в создании такого вида макияжа. Этот элемент полностью подчёркивает контур глаза, делая его маленьким и портит форму.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз: фото 10

 

10) В итоге красим ресницы и получаем красивый макияж на выпускной вечер для серых глаз.

 

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз: фото 11

 

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Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз: фото

 

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз: фото

 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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