Макияж на выпускной для серых глаз: урок пошагово с фото

Если вы обладательница серого цвета глаз, то в этом уроке вы пошагово узнаете, как можно подчеркнуть этот оттенок ещё больше. Макияж на выпускной для серых глаз отлично подойдёт в качестве вечернего варианта для девушек. Особенно это касается тех девушек, которые любят подводить нижнее веко. Смотрите урок с фото, как пошагово создать такой макияж для выпускниц.

Для создания макияжа на выпускной для серых глаз вам понадобятся:

белые тени;

праймер или основа-хайлайтер;

перламутровые серебристые тени;

средние по насыщенности сливовые тени;

тёмно-серая подводка (или специальное средство для создания стрелок и тёмно-серые тени);

серые тени;

тушь для ресниц;

кисти для макияжа.

Урок макияжа на выпускной вечер для серых глаз пошагово с фото:

1) Макияж получается в холодных оттенках. Поэтому, если вы обладательница холодного оттенка глаз и тёплого оттенка кожи, то можно заменить сливовые тени на коричневые, а серебристые на бежевые. Также белые тени замените на молочные.



Тонируем кожу век и лица. Так как макияж для выпускного вечера, то бровь можно сделать более насыщенной.

2) Внутренний уголок высветлим при помощи белых теней. Хорошо растушёвываем тени по нижнему и верхнему веку, чтобы цвет ушёл на нет.

3) Так как мы будем использовать перламутровые тени среднего помола, то для них лучше взять липкую, но стойкую подложку. Наносим на верхнее веко праймер или кремовую основу-хайлайтер, слегка покрывая белую тушёвку.

4) Очень интенсивным слоем наносим на всё подвижное веко серебристые тени и уводим их лёгкой дымкой под бровь.

5) Внешний уголок затемним сливовым оттенком теней. Ведём цвет от ресниц к головке брови и растушёвываем на серебристые тени. Затем слегка придаём дымку верхней складке, но всё так же работаем в зоне внешнего уголка.

6) Тёмно-серой подводкой рисуем хвостик стрелки по направлению к виску.

7) Прокрашиваем стрелку по всему ресничному ряду, слегка её расширяя, и соединяем с хвостиком.

8) Для тех, кто любит подводить нижнее веко, мы выполним этот элемент чисто и аккуратно. Чтобы тени не растеклись в течение выпускного вечера, лучше всего будет покрыть нижнее веко праймером. Интенсивно покрываем сплошной серой полосой веко впритык к ресницам.

9) Растушёвываем границу пушистой кистью. Для этого можно даже взять более светлый серый оттенок, чтобы получить плавный переход. Как видите, хвостик стрелки разделяет верхний сливовый оттенок и нижний серый и благодаря этому они не смешиваются между собой. Также нижняя деталь из серых теней должна идти плавно по веку и в зоне внешнего уголка не будет ямки, что является распространённой ошибкой в создании такого вида макияжа. Этот элемент полностью подчёркивает контур глаза, делая его маленьким и портит форму.

10) В итоге красим ресницы и получаем красивый макияж на выпускной вечер для серых глаз.