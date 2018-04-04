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Конфеты Чернослив в шоколаде с грецким орехом, рецепт с фото

Что может быть лучше, чем сладости, сделанные своими руками? Сегодня мы приготовим конфеты "Чернослив в шоколаде с грецким орехом". Домашние конфеты могут быть не только вкусным лакомством, но и оригинальным подарком. Уложите их в красивую коробочку, завяжите красивый бантик, приложите открытку и подарите своим родным и друзьям. Кстати, рецепт с фото подскажет, как сделать всё идеально, а чернослив в шоколаде также отлично подойдёт к праздничному сладкому столу.

 

Конфеты чернослив в шоколаде с грецким орехом, рецепт с фото

 

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Необходимые ингредиенты для приготовления конфет "Чернослив в шоколаде с грецким орехом":

  • Чернослив 200 г
  • Орехи грецкие 100г 
  • Сгущённое молоко 50-60 г
  • Шоколад чёрный 150 г

Выход: 18-20 штук.

 

ингредиенты для приготовления конфет Чернослив в шоколаде с грецким орехом фото 1

Рецепт приготовления конфет "Чернослив в шоколаде с грецким орехом"

Замочить чернослив для конфет фото 2

 

Для приготовления возьмите крупный вяленый чернослив хорошего качества. Он должен быть мягкий, без косточки. Если чернослив сильно повреждён, будет сложнее сформировать конфету. Покупайте цельный чернослив с одним небольшим отверстием, которое остаётся после удаления косточки. Сложите в глубокую миску и залейте кипятком. Оставьте на 5-10 минут. За это время чернослив станет мягче.

 

Грецкие орехи слегка измельчите фото 3

 

Грецкие орехи слегка измельчите. Разогрейте сковородку, добавьте орешки. Слегка подсушите на сухой сковороде. Остудите до комнатной температуры.

 

Чренослив для шоколадных конфет с орехами просушите фото 4

 

Чернослив откиньте на дуршлаг и оставьте на некоторое время, чтобы стекла лишняя вода. Переложите на бумажные полотенца и хорошо обсушите со всех сторон.

 

К орехам добавьте сгущенное молоко фото 5

 

К остывшим орехам добавьте сгущённое молоко. Перемешайте, чтобы все орехи были в сгущёнке.

 

Чернослив нафаршируйте начинкой фото 6

 

Каждый чернослив нафаршируйте начинкой. 

 

Растопить шоколад для конфет фото 7

 

Теперь понадобится водяная баня. Возьмите подходящую кастрюлю и глубокую миску. В кастрюлю наберите воду и закипятите. Сверху установите миску, чтобы дно миски не касалось воды. Шоколад разделите на дольки и добавьте в миску. Растопите.

 

Растопить шоколад для конфет фото 8

 

Держите растопленный шоколад на водяной бане, на маленьком огне.

 

Окуните конфеты в растопленном шоколаде фото 9

 

Шпажкой наколите чернослив и окуните в растопленном шоколаде.

 

Дайте шоколадных конфетам с орехами застыть фото 10

 

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Конфеты выложите на пергаментную бумагу и оставьте в холодильнике до полного застывания. Чернослив в шоколаде готов. 

 

Конфеты чернослив в шоколаде с грецким орехом, рецепт с фото

 

 

 (голосов: 1)
Автор:
4 апреля 2018

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