Конфеты чернослив в шоколаде с грецким орехом, рецепт с фото

Что может быть лучше, чем сладости, сделанные своими руками? Сегодня мы приготовим конфеты "Чернослив в шоколаде с грецким орехом". Домашние конфеты могут быть не только вкусным лакомством, но и оригинальным подарком. Уложите их в красивую коробочку, завяжите красивый бантик, приложите открытку и подарите своим родным и друзьям. Кстати, рецепт с фото подскажет, как сделать всё идеально, а чернослив в шоколаде также отлично подойдёт к праздничному сладкому столу.

Необходимые ингредиенты для приготовления конфет "Чернослив в шоколаде с грецким орехом":

Чернослив 200 г

Орехи грецкие 100г

Сгущённое молоко 50-60 г

Шоколад чёрный 150 г

Выход: 18-20 штук.

Рецепт приготовления конфет "Чернослив в шоколаде с грецким орехом"

Для приготовления возьмите крупный вяленый чернослив хорошего качества. Он должен быть мягкий, без косточки. Если чернослив сильно повреждён, будет сложнее сформировать конфету. Покупайте цельный чернослив с одним небольшим отверстием, которое остаётся после удаления косточки. Сложите в глубокую миску и залейте кипятком. Оставьте на 5-10 минут. За это время чернослив станет мягче.

Грецкие орехи слегка измельчите. Разогрейте сковородку, добавьте орешки. Слегка подсушите на сухой сковороде. Остудите до комнатной температуры.

Чернослив откиньте на дуршлаг и оставьте на некоторое время, чтобы стекла лишняя вода. Переложите на бумажные полотенца и хорошо обсушите со всех сторон.

К остывшим орехам добавьте сгущённое молоко. Перемешайте, чтобы все орехи были в сгущёнке.

Каждый чернослив нафаршируйте начинкой.

Теперь понадобится водяная баня. Возьмите подходящую кастрюлю и глубокую миску. В кастрюлю наберите воду и закипятите. Сверху установите миску, чтобы дно миски не касалось воды. Шоколад разделите на дольки и добавьте в миску. Растопите.

Держите растопленный шоколад на водяной бане, на маленьком огне.

Шпажкой наколите чернослив и окуните в растопленном шоколаде.

Конфеты выложите на пергаментную бумагу и оставьте в холодильнике до полного застывания. Чернослив в шоколаде готов.