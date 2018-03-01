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Шоколадный торт с творожным кремом, рецепт с фото

Торт получается просто объедение - божественный вкусовой букет. Даже его название звучит магически, а уж в момент лакомства такой невероятной вкуснотой вы испытаете настоящий восторг, переходящий в гордость за то, что это вы сделали своими руками. 

Шоколадный торт с творожным кремом, кроме всех его кулинарных достоинств, ещё и очень быстро готовится. Фактически мы готовим две шоколадные шарлотки с яблоками, а затем соединяем их в одно целое при помощи творожного крема, очень вкусного самого по себе. 

 

Шоколадный торт с творожным кремом, рецепт с фото

 

Кстати, такой простой крем можно приготовить для заправки булочек. А если вы сделаете творожный крем в достаточном для вашей семьи количестве и поставите его в холодильник, то нанесение его по утрам на хлеб или булку обеспечит вам действительно «Доброе» утро! 

 

Мы приготовили по этому рецепту с фото десерт, используя для наполнителя теста яблоки, но на самом деле вариантов, как вы и сами понимаете, немалое количество и каждый из них одарит вас своим неповторимым лакомым вкусом.

 

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Шоколадный торт с творожным кремом - необходимые ингредиенты:

Для коржей:

  • яйца – 2 шт.,
  • сахар – 150 г,
  • сода – ¼ ч.л.,
  • ванилин – ½ пакетика,
  • мука – 1 ст.,
  • сметана – 1 ст.л.,
  • какао-порошок – 2 ст.л.,
  • яблоки – 4 шт.

Для крема:

  • творог – 150 г,
  • сметана – 2 ст.л.,
  • сгущённое молоко – ½ ст.,
  • сливочное масло – 70 г.

Приготовление шоколадного торта с творожным кремом:

Как уже было сказано выше, в качестве коржей для торта у нас будут две шоколадные шарлотки с яблоками, но изюминка в том, что яблоки мы кладём не в тесто, а заливаем их тестом. Разница в том, что яблочные дольки покрываются тонким слоем теста, таким образом мы получаем не тесто с яблоками, а яблоки в тесте. Тот, кто постоянно колдует у себя на кухне над созданием всевозможных домашних десертов, понимает, о чём речь и в чём разница этих двух вариантов приготовления шарлотки. 

 

Взбиваем охлажденные яйца с сахаром фото 2

 

Начиная приготовление, взбиваем охлаждённые яйца с сахаром до получения пышной пены, добавляем в ёмкость со взбитыми яйцами сметану, смешанную с погашенной уксусом пищевой содой, какао–порошок.

 

Перемешать тесто для шоколадного торта с творожым кремом фото 3

 

Всю массу слегка перемешиваем, добавляем порционно муку при постоянном перемешивании, а получив нужную консистенцию теста, такую как у густой сметаны, муку больше не добавляем. 

 

Добавить к яблокам тесто и перемешать фото 4

 

Яблоки промываем и нарезаем дольками, складываем их в одну просторную ёмкость, после чего заливаем тестом и тщательно всё перемешиваем до полного обволакивания яблочных долек тестом. 

Половину получившейся массы выкладываем в форму с плёнкой для выпекания или смазанную маслом. Тесто выкладываем не так, как мы это делаем обычно, а раскладываем яблочные дольки художественным образом ровно в один слой, запекаем в духовке. Форму с тестом ставим в максимально разогретую духовку, а затем огонь убавляем до 160оС, точно также выпекаем и второй корж.

 

Соединить ингредиенты для творожного крема фото 5

 

Пока коржи выпекаются, готовим творожный крем.

 

Взбить бледнером крем до ознородной массы фото 6

 

Для чего перемешиваем все перечисленные в рецепте ингредиенты и взбиваем при помощи блендера: мы воспользовались очень удобным погружным блендером. 

 

Смазать шоколадный корж творожным кремом фото 7

 

Готовые остывшие шоколадные коржи соединяем, промазав первый из них приготовленным кремом. Готовый фруктово–шоколадный торт с творожным кремом подаём к чаю и приятно удивляем свою семью! 

 

Шоколадный торт с творожным кремом, рецепт с фото

 

Кстати говоря, данный торт не требует никаких украшений, он сам по себе уже имеет красивый вид, благодаря выложенным в глазури яблочкам. 

 

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Мы уверены, что после первого приготовления этого десерта он станет одним из ваших любимых и пополнит коллекцию домашних рецептов. 

 

Приятного вам аппетита!

 

 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:05

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