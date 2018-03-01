Шоколадный торт с творожным кремом, рецепт с фото

Торт получается просто объедение - божественный вкусовой букет. Даже его название звучит магически, а уж в момент лакомства такой невероятной вкуснотой вы испытаете настоящий восторг, переходящий в гордость за то, что это вы сделали своими руками.

Шоколадный торт с творожным кремом, кроме всех его кулинарных достоинств, ещё и очень быстро готовится. Фактически мы готовим две шоколадные шарлотки с яблоками, а затем соединяем их в одно целое при помощи творожного крема, очень вкусного самого по себе.

Кстати, такой простой крем можно приготовить для заправки булочек. А если вы сделаете творожный крем в достаточном для вашей семьи количестве и поставите его в холодильник, то нанесение его по утрам на хлеб или булку обеспечит вам действительно «Доброе» утро!

Мы приготовили по этому рецепту с фото десерт, используя для наполнителя теста яблоки, но на самом деле вариантов, как вы и сами понимаете, немалое количество и каждый из них одарит вас своим неповторимым лакомым вкусом.

Шоколадный торт с творожным кремом - необходимые ингредиенты:

Для коржей:

яйца – 2 шт.,

сахар – 150 г,

сода – ¼ ч.л.,

ванилин – ½ пакетика,

мука – 1 ст.,

сметана – 1 ст.л.,

какао-порошок – 2 ст.л.,

яблоки – 4 шт.

Для крема:

творог – 150 г,

сметана – 2 ст.л.,

сгущённое молоко – ½ ст.,

сливочное масло – 70 г.

Приготовление шоколадного торта с творожным кремом:

Как уже было сказано выше, в качестве коржей для торта у нас будут две шоколадные шарлотки с яблоками, но изюминка в том, что яблоки мы кладём не в тесто, а заливаем их тестом. Разница в том, что яблочные дольки покрываются тонким слоем теста, таким образом мы получаем не тесто с яблоками, а яблоки в тесте. Тот, кто постоянно колдует у себя на кухне над созданием всевозможных домашних десертов, понимает, о чём речь и в чём разница этих двух вариантов приготовления шарлотки.

Начиная приготовление, взбиваем охлаждённые яйца с сахаром до получения пышной пены, добавляем в ёмкость со взбитыми яйцами сметану, смешанную с погашенной уксусом пищевой содой, какао–порошок.

Всю массу слегка перемешиваем, добавляем порционно муку при постоянном перемешивании, а получив нужную консистенцию теста, такую как у густой сметаны, муку больше не добавляем.

Яблоки промываем и нарезаем дольками, складываем их в одну просторную ёмкость, после чего заливаем тестом и тщательно всё перемешиваем до полного обволакивания яблочных долек тестом.

Половину получившейся массы выкладываем в форму с плёнкой для выпекания или смазанную маслом. Тесто выкладываем не так, как мы это делаем обычно, а раскладываем яблочные дольки художественным образом ровно в один слой, запекаем в духовке. Форму с тестом ставим в максимально разогретую духовку, а затем огонь убавляем до 160оС, точно также выпекаем и второй корж.

Пока коржи выпекаются, готовим творожный крем.

Для чего перемешиваем все перечисленные в рецепте ингредиенты и взбиваем при помощи блендера: мы воспользовались очень удобным погружным блендером.

Готовые остывшие шоколадные коржи соединяем, промазав первый из них приготовленным кремом. Готовый фруктово–шоколадный торт с творожным кремом подаём к чаю и приятно удивляем свою семью!

Кстати говоря, данный торт не требует никаких украшений, он сам по себе уже имеет красивый вид, благодаря выложенным в глазури яблочкам.

Мы уверены, что после первого приготовления этого десерта он станет одним из ваших любимых и пополнит коллекцию домашних рецептов.

Приятного вам аппетита!