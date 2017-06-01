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Шоколадный торт с вишней и творожно-сметанным кремом: рецепт с фото

Вишня, шоколадный бисквит и нежный творожно-сметанный крем – беспроигрышные составляющие для торта, главное предназначение которого – быть украшением праздничного застолья. Впрочем, украшением ему быть недолго, ведь исчезает он со стола быстрее других сладостей и десертов, проверено на родственниках и друзьях. Отведайте шоколадный торт с вишней и творожно-сметанным кремом по этому проверенному рецепту!   

 

Шоколадный торт с вишней и творожно-сметанным кремом: фото

 

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Ингредиенты для шоколадного торта с вишней и творожно-сметанным кремом:

тесто:

  • 5 яиц сорта С1;
  • ¾ ст. сахара;
  • 1 ст. муки высшего сорта;
  • ⅓ ст. какао в порошке;
  • 2 ч. ложки разрыхлителя;
  • 75 г растопленного сливочного масла;

крем:

  • 200 г рикотты;
  • 400 г сметаны (жирность не менее 25%);
  • ½ ст. сахара;
  • 2 уп. сухих сливок для взбивания;

начинка и украшение:

  • 200 г замороженной вишни;
  • ½ ст. сахара;
  • 4 ст. ложки рома;
  • 5 ст. ложек воды;
  • 40 г шоколада;
  • кокосовая стружка.

Рецепт приготовления торта с вишней и творожно-сметанным кремом:

Подготовительный этап.

Положите вишню в кастрюлю. Насыпьте сахар, влейте воду и перемешайте. Доведите до кипения и варите до полного растворения сахара (5-7 минут). Влейте ром и дайте постоять. Откиньте вишню на дуршлаг, дайте стечь сиропу в кастрюльку.


1) Соедините в миске яйца и сахар, взбивайте на средней скорости 8-10 минут – до образования пышной светло-жёлтой пены.

 

Яйца с сахаром: фото 1

 

2) Просейте в глубокую тарелку муку, порошок какао, разрыхлитель. Перемешайте.

 

Соединение сухих ингредиентов для теста: фото 2

 

3) Вмешайте в яично-сахарную смесь муку с какао и растопленное масло, добавляя их небольшими порциями в несколько приёмов.

 

Приготовление шоколадного теста: фото 3

 

4) Разогрейте духовку до 180 градусов. Выстелите дно разъёмной формы кружком из пергаментной бумаги (края должны заходить на боковую часть, чтобы тесто не протекло).  Перелейте тесто в форму и несколько раз осторожно стукните ею по столу – чтобы вышли лишние пузырьки воздуха.

 

Бисквит, подготовленный для выпекания: фото 4

 

5) Выпекайте корж в духовке 25 минут. Дайте остыть, затем аккуратно снимите внешнее кольцо с формы и отделите бисквит от бумаги. Разрежьте вдоль на две части примерно одинаковой высоты.

 

Готовый бисквит: фото 5

 

6) Сделайте крем. Для начала разотрите рикотту с сахаром и 100 г сметаны до однородного состояния.

 

Соединение рикотты с сахаром и сметаной: фото 6

 

7) Влейте остальную сметану и хорошо взбейте всё вместе.

 

Взбитый крем для торта: фото 7

 

8) Всыпьте сухие сливки и взбивайте крем до загустения – примерно 5 минут.

 

Добавление в крем сухих сливок: фото 8

 

9) Разделите крем на три части. Пропитайте нижний корж с двух сторон вишнёво-ромовым сиропом, сверху смажьте одной частью крема. Разложите по поверхности вишню.

 

Прослаивание бисквита кремом и вишней: фото 9

 

10) Пропитайте верхний корж оставшимся сиропом с одной стороны, промажьте небольшим количеством крема и уложите на нижнюю часть торта. Обмажьте поверхность и бока торта оставшимся кремом с помощью длинной лопатки или специального кулинарного шпателя.

 

Оформление торта кремом: фото 10

 

11) Измельчите шоколад – я сделала крупную стружку с помощью овощечистки, но можно использовать и обычную тёрку. Засыпьте одну половину и боковую часть торта шоколадом, вторую – кокосовой стружкой. Чтобы торт хорошо пропитался, поставьте его в холодильник на 12-14 часов.

 

Шоколадный торт с вишней и творожно-сметанным кремом: фото

 

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12) Благодаря удачному бисквиту и плотному крему шоколадно-вишнёвый торт в разрезе получается не хуже покупного – ровным и аккуратным. Ну, а по вкусу даст фору даже самой дорогой готовой выпечке – будьте уверены.

 

Шоколадный торт с вишней и творожно-сметанным кремом: фото

 

Шоколадный торт с вишней и творожно-сметанным кремом готов. Приятного аппетита!

 (голосов: 2)
Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Мария Брель

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