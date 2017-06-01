Шоколадный торт с вишней и творожно-сметанным кремом: рецепт с фото

Вишня, шоколадный бисквит и нежный творожно-сметанный крем – беспроигрышные составляющие для торта, главное предназначение которого – быть украшением праздничного застолья. Впрочем, украшением ему быть недолго, ведь исчезает он со стола быстрее других сладостей и десертов, проверено на родственниках и друзьях. Отведайте шоколадный торт с вишней и творожно-сметанным кремом по этому проверенному рецепту!

Ингредиенты для шоколадного торта с вишней и творожно-сметанным кремом:

тесто:

5 яиц сорта С1;

¾ ст. сахара;

1 ст. муки высшего сорта;

⅓ ст. какао в порошке;

2 ч. ложки разрыхлителя;

75 г растопленного сливочного масла;

крем:

200 г рикотты;

400 г сметаны (жирность не менее 25%);

½ ст. сахара;

2 уп. сухих сливок для взбивания;

начинка и украшение:

200 г замороженной вишни;

½ ст. сахара;

4 ст. ложки рома;

5 ст. ложек воды;

40 г шоколада;

кокосовая стружка.

Рецепт приготовления торта с вишней и творожно-сметанным кремом:

Подготовительный этап.

Положите вишню в кастрюлю. Насыпьте сахар, влейте воду и перемешайте. Доведите до кипения и варите до полного растворения сахара (5-7 минут). Влейте ром и дайте постоять. Откиньте вишню на дуршлаг, дайте стечь сиропу в кастрюльку.





1) Соедините в миске яйца и сахар, взбивайте на средней скорости 8-10 минут – до образования пышной светло-жёлтой пены.

2) Просейте в глубокую тарелку муку, порошок какао, разрыхлитель. Перемешайте.

3) Вмешайте в яично-сахарную смесь муку с какао и растопленное масло, добавляя их небольшими порциями в несколько приёмов.

4) Разогрейте духовку до 180 градусов. Выстелите дно разъёмной формы кружком из пергаментной бумаги (края должны заходить на боковую часть, чтобы тесто не протекло). Перелейте тесто в форму и несколько раз осторожно стукните ею по столу – чтобы вышли лишние пузырьки воздуха.

5) Выпекайте корж в духовке 25 минут. Дайте остыть, затем аккуратно снимите внешнее кольцо с формы и отделите бисквит от бумаги. Разрежьте вдоль на две части примерно одинаковой высоты.

6) Сделайте крем. Для начала разотрите рикотту с сахаром и 100 г сметаны до однородного состояния.

7) Влейте остальную сметану и хорошо взбейте всё вместе.

8) Всыпьте сухие сливки и взбивайте крем до загустения – примерно 5 минут.

9) Разделите крем на три части. Пропитайте нижний корж с двух сторон вишнёво-ромовым сиропом, сверху смажьте одной частью крема. Разложите по поверхности вишню.

10) Пропитайте верхний корж оставшимся сиропом с одной стороны, промажьте небольшим количеством крема и уложите на нижнюю часть торта. Обмажьте поверхность и бока торта оставшимся кремом с помощью длинной лопатки или специального кулинарного шпателя.

11) Измельчите шоколад – я сделала крупную стружку с помощью овощечистки, но можно использовать и обычную тёрку. Засыпьте одну половину и боковую часть торта шоколадом, вторую – кокосовой стружкой. Чтобы торт хорошо пропитался, поставьте его в холодильник на 12-14 часов.

12) Благодаря удачному бисквиту и плотному крему шоколадно-вишнёвый торт в разрезе получается не хуже покупного – ровным и аккуратным. Ну, а по вкусу даст фору даже самой дорогой готовой выпечке – будьте уверены.

Шоколадный торт с вишней и творожно-сметанным кремом готов. Приятного аппетита!