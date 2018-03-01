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Фрикадельки в томатном соусе на сковороде, рецепт с фото

Нежные фрикадельки в томатном соусе на сковороде, готовить которые легко и просто? Можно подать их на ужин всей семье. От такого блюда не откажутся даже дети. Для взрослых приготовим креольский соус.

 

Фрикадельки в томатном соусе на сковороде рецепт фото

 

На гарнир лучше всего подойдёт рис. Но вы можете подать то, что в вашей семье любят больше всего. А в рецепте с фото я расскажу вам, как приготовить вкусный ужин, потратив на это минимум времени.

 

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Ингредиенты для приготовления фрикаделек в томатном соусе на сковороде

Для фрикаделек

  • 600 г фарша из телятины
  • 1 яйцо
  • 4 ч.л. муки с горкой
  • 0,5 ч.л. молотой паприки
  • Соль, чёрный перец молотый, оливковое (растительное без запаха) масло

Для соуса

  • 2 болгарских перца
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 крупный помидор
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • Сахар, петрушка, лавровый лист, соль, красный и чёрный перец

 

Выход: 4 порции. Время приготовления: 40 мин.

 

Ингредиенты для приготовления фрикаделек в томатном соусе на сковороде фото 2

Рецепт фрикаделек в томатном соусе на сковороде

Добавить в фарш яйца и муку фото 2

 

В фарш разбиваем яйцо, высыпаем муку, добавляем молотую паприку, чёрный перец, соль и 2 столовые ложки оливкового масла. Всё тщательно перемешиваем, пока не получится однородная масса, оставим в сторону на некоторое время. Мука придаст фрикаделькам мягкость.

 

Нарезать перец для соуса фото 3

 

Считается, что родина креольского соуса - Латинская Америка, но рецепт пошёл в мир, готовят его в разных странах. Итак, на умеренном огне нагреваем немного оливкового масла в большой сковороде. Кладём в него нарезанный соломкой болгарский перец. Сюда же добавляем измельчённый ножом чеснок. Петрушку режем крупно, это удобно делать кухонными ножницами прямо в сковороду. Обжариваем всё вместе две минуты.

 

Добавить нарезанный томат фото 4

 

Параллельно режем помидор кубиками. Добавляем их к перцу вместе с томатной пастой, солью, чёрным и красным перцем, лавровым листом и крупной щепотью сахара. Выливаем 100 мл горячей воды, доводим смесь до кипения. Накрываем крышкой, оставляем кипеть на маленьком огне 15 минут. За это время соус загустеет, но овощи не успеют размягчиться полностью.

 

Обжарить фрикадельки фото 5

 

А в это время пожарим наши фрикадельки. В сковороде разогреваем оливковое масло. Руки смачиваем в холодной воде, быстро формируем крупные фрикадельки и сразу опускаем их в масло. Жарим на сильном огне, пока они не подрумянятся со всех сторон и не прожарятся внутри. Это займёт около 10 минут. Из мясной смеси получается 16-20 фрикаделек.

 

Креольский соус тушить до готовности фото 6

 

Тем временем креольский соус дошёл до готовности.

 

Фрикадельки в томатном соусе на сковороде, рецепт с фото

 

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Это блюдо можно подать двумя способами. Разложить фрикадельки и соус по тарелкам порционно. Или переложить мясные шарики в соус, аккуратно перемешать и подать всё вместе на общем блюде. Гарнир подать в отдельной миске. Также хорошим дополнением станет картофельный салат.

 

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Автор:
Сегодня, 07:42

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