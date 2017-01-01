Куриное филе в медово-соево-томатном соусе: рецепт с фото

Куриное филе в медово-соево-томатном соусе – один из моих лучших рецептов, который я люблю за его простоту, за эффект и эмоции людей, которые он вызывает во время дегустации, а ещё за то, что обычное филе так эффектно может выглядеть на блюде.

О простоте можно судить по минимальным шагам рецепта и времени, которое понадобится на приготовление куриного мяса. Эмоции можно проверить, только сделав это блюдо и подав его. И, поверьте, восхищению вашими кулинарными способностями не будет предела (как говорится, испытано на себе), а пустые тарелки будут достойным подтверждением сказанного.



Пикантную нотку в блюде создают, казалось бы, два несовместимых продукта: мёд и соевый соус, но именно они придают филе солоновато-сладкий привкус и насыщенный коричневатый колер.



Итак, для приготовления рецепта куриное филе в томатно-соевом соусе потребуется 1 ½ часа (время на маринование мяса включено). Рецепт рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты для приготовления куриного филе:

куриное филе – 300 г;

томатная паста – 2 ст.л.;

мёд – 2 ст.л.;

соевый соус – 50 г;

подсолнечное масло (для жарки) – 2-3 ст.л.;

соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Рецепт приготовления курицы в медово-соево-томатном соусе

1) Продукты, которые понадобятся для приготовления рецепта куриное филе в томатно-соевом соусе с добавлением мёда.

2) Сначала тщательно вымываем куриное мясо под проточной водой. Далее срезаем плёнку, остатки жира и удаляем все косточки, если таковые остались.



Ещё раз промываем в воде и нарезаем на небольшие куски, толщиной не более 2см.

3) Приготовим соус, в котором будет мариноваться курица.



Берём небольшую миску и наливаем соевый соус. Для данного рецепта лучше всего брать классический, без каких-либо добавок, но если такового нет – используем любой.

4) В соевый соус добавляем мёд. Из-за того, что мёд является достаточно аллергенным продуктом, рекомендуется использовать только акациевый. Также этот вид мёда, в отличие от других, например, гречишного, не будет вносить в маринад характерного сильного привкуса, что очень важно в данном рецепте.

5) Теперь добавляем томатную пасту.



Если дома нет готовой пасты – её можно приготовить самим. Для этого потребуются помидоры (5-6 шт.), немного подсолнечного масла, соль, сахар и молотый перец. Сначала снимаем с томатов кожицу (окунаем их на 1 минуту в кипяток), нарезаем мелкими кубиками (не забыв удалить твёрдую серединку с семенами), кладём в кастрюлю с толстым дном, доводим до кипения и варим на медленном огне (всё время помешивая) 12-15 минут. Далее отправляем сваренные томаты в блендер и измельчаем их в кашицу. Солим, перчим, добавляем масло, выливаем в противень и ставим запекаться в духовку на 1,5 часа при температуре примерно 280ºС. Периодически достаём противень и перемешиваем пасту деревянной лопаткой.

6) Куриное филе перекладываем в небольшую кастрюлю и выливаем к нему приготовленный маринад.

7) Добавляем приправы: соль и чёрный молотый перец. Для того, чтобы запах перца был более ярким и насыщенным, берём жгучую приправу в виде горошка и измельчаем в ступке (кофемолке) или же заворачиваем плоды в кухонное полотенце и при помощи обыкновенной скалки дробим их. Также помним, что соевый соус уже солёный, поэтому соли добавляем меньше, чем обычно.



Тщательно вымешиваем мясо с приправами.



При желании можно дополнительно использовать и другие специи (например, сладкий красный перец, сумах).



Накрываем кастрюлю с куриным мясом крышкой и оставляем мариноваться на 1- 1½ часа.

8) Ставим сковороду на огонь, наливаем подсолнечное масло и выкладываем маринованое куриное филе.



Мясо не трогаем минуты 3-4, потом переворачиваем лопаткой на другую сторону и жарим ещё 4 минуты. Чтобы маринад сильно не брызгал, используем крышку или накрываем ситом. Также следует учесть, что если передержать мясо на огне – оно станет твёрдым и не сочным.



9) Куриное филе в томатно-соевом соусе с мёдом – готово!



Мясо подаём с салатом или гарниром, например, с рисом. Перед подачей на стол посыпаем зеленью петрушки или укропа.



Приятного всем аппетита!