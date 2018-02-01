Маковый торт со сметанным кремом: рецепт с фото

Вкусный маковый торт со сметанным кремом записан у меня среди массы рецептов домашних тортов. И хоть имеется целая коллекция, кто откажется от ещё одного новенького и оригинального рецепта торта с ореховым кремом?

Маковый торт имеет четыре всеми обожаемых вкуса. Мак… Шоколад… Орехи… Бисквит! Именно те вкусы, которые мы так любим в тортах. Поэтому очень велик соблазн попробовать такую кулинарную «бомбу», ещё один домашний тортик, который пополнит вашу коллекцию любимых. Следует отметить, что шоколадных тортов невкусных не бывает в принципе, бывает, как говорится, мало шоколада, поэтому, если уж торт шоколадный, то не скупитесь на какао-порошок и шоколад. Торт маковый с ореховым кремом невероятно привлекательно смотрится на внутреннем срезе: только успевай сглатывать слюнки, глядя на фото. Рецепт его вовсе не сложный. Итак, приступим к готовке?

Ингредиенты для макового торта со сметанным кремом

Для коржей:

яйца – 3 шт.,

сахар – 2 ст.л.,

мука – 2 ст.л.,

крахмал – 1 ст.л.,

сода – ½ ч.л.,

ванилин – 1 пакетик,

соль – небольшая щепотка,

какао-порошок – 2 ст.л.

Для наполнителя:

мак – 200 г,

манная крупа – 4 ст.л.,

молоко – 200 мл,

сахар – 150 г,

ванилин.

Для крема:

сметана – 400 мл,

сахар – 100 г,

грецкие орехи – 200 г;

Для глазури:

сметана – 250 мл,

какао-порошок - 3 ст.л.,

сливочное масло – 40 г,

сахар – 2 ст.л.

Для посыпки:

кокосовая стружка.

Торт маковый с ореховым кремом, приготовление:

Да, с этим тортиком, как вы уже поняли, читая перечень продуктов в рецепте, придётся повозиться. Но разве жалко времени для такого изысканного кулинарного наслаждения, причём для всей семьи, а также для «заглянувших на огонёк» друзей? Поэтому запаситесь терпением, в конце концов, такая приятная домашняя работа отвлечёт вас от ежедневных проблем и забот, поможет расслабиться, а значит зарядиться новой энергией.

Приготавливаем сначала тесто для коржей.

Для чего белки взбиваем с сахаром, предварительно отделив их от яичных желтков, которые добавляем в уже крепкую взбитую белковую массу вместе с солью, содой и ванилином. Муку смешиваем с крахмалом и подмешиваем к белковой массе очень аккуратно, при постоянном помешивании. Мучную смесь высыпаем не всю, оставляем некоторую её часть на потом. Готовое тесто делим пополам и добавляем в одну из половин какао-порошок, а в другую - оставшуюся мучную смесь. Из двух видов теста выпекаем два коржа в максимально разогретой духовке минут десять, извлекаем и остужаем.

Пока коржи выпекаются, продолжаем наше приготовление и занимаемся наполнителем, для чего соединяем размолотый в кофемолке мак с молоком, манкой, сахаром и ванилином, ставим на огонь и провариваем до загустения, остужаем.

Очень быстро мы сможем приготовить сметанно-ореховый крем, рецепт которого всем очень хорошо известен: смешиваем сметану с сахаром, измельчёнными орехами и всё, крем готов, отставляем его в сторону.

Теперь нам осталось только собрать нашу нереальную вкуснятину в красивый эффектный торт, для чего мы смазываем первый светлый корж маковым наполнителем, поверх него выкладываем ореховый крем и закрываем всё шоколадным коржом.

Только после того, как мы собрали торт, приступаем к приготовлению глазури, так как нам необходима она в горячем виде. Варим её, смешивая все перечисленные в рецепте ингредиенты.

Торт маковый с ореховым кремом поливаем шоколадной глазурью и посыпаем кокосовой стружкой, подаём к столу.

Хочется отметить, что преобладать должен вкус мака, а не другого ингредиента. Но, можно добавить ещё один тонкий корж бисквита и уменьшить количество маковой прослойки, если у вас нет в семье преданных обожателей мака.

Приятного аппетита!