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Маковый торт со сметанным кремом: рецепт с фото

Вкусный маковый торт со сметанным кремом записан у меня среди массы рецептов домашних тортов. И хоть имеется целая коллекция, кто откажется от ещё одного новенького и оригинального рецепта торта с ореховым кремом?

 

Маковый торт сметанный крем: рецепт с фото

 

Маковый торт имеет четыре всеми обожаемых вкуса. Мак… Шоколад… Орехи… Бисквит! Именно те вкусы, которые мы так любим в тортах. Поэтому очень велик соблазн  попробовать такую кулинарную «бомбу», ещё один домашний тортик, который пополнит вашу коллекцию любимых. Следует отметить, что шоколадных тортов невкусных не бывает в принципе, бывает, как говорится, мало шоколада, поэтому, если уж торт шоколадный, то не скупитесь на какао-порошок и шоколад. Торт маковый с ореховым кремом невероятно привлекательно смотрится на внутреннем срезе: только успевай сглатывать слюнки, глядя на фото. Рецепт его вовсе не сложный.  Итак, приступим к готовке?

 

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Ингредиенты для макового торта со сметанным кремом

Для коржей:

  • яйца – 3 шт.,
  • сахар – 2 ст.л.,
  • мука – 2 ст.л.,
  • крахмал – 1 ст.л.,
  • сода – ½ ч.л.,
  • ванилин – 1 пакетик,
  • соль – небольшая щепотка,
  • какао-порошок – 2 ст.л.

Для наполнителя:

  • мак – 200 г,
  • манная крупа – 4 ст.л.,
  • молоко – 200 мл,
  • сахар – 150 г,
  • ванилин.

Для крема:

  • сметана – 400 мл,
  • сахар – 100 г,
  • грецкие орехи – 200 г;
  • Для глазури:
  • сметана – 250 мл,
  • какао-порошок - 3 ст.л.,
  • сливочное масло – 40 г,
  • сахар – 2 ст.л.

Для посыпки:

  • кокосовая стружка.

Торт маковый с ореховым кремом, приготовление:

Да, с этим тортиком, как вы уже поняли, читая перечень продуктов в рецепте, придётся повозиться. Но разве жалко времени для такого изысканного кулинарного наслаждения, причём для всей семьи, а также для «заглянувших на огонёк» друзей? Поэтому запаситесь терпением, в конце концов, такая приятная домашняя работа отвлечёт вас от ежедневных проблем и забот, поможет расслабиться, а значит зарядиться новой энергией. 

 

разделить белки и желтки маковый торт с ореховым кремом фото 1

 

Приготавливаем сначала тесто для коржей.

 

взбиваем с сахаром торт маковый с ореховым кремом фото 2

 

Для чего белки взбиваем с сахаром, предварительно отделив их от яичных желтков, которые добавляем в уже крепкую взбитую белковую массу вместе с солью, содой и ванилином. Муку смешиваем с крахмалом и подмешиваем к белковой массе очень аккуратно, при постоянном помешивании. Мучную смесь высыпаем не всю, оставляем некоторую её часть на потом. Готовое тесто делим пополам и добавляем в одну из половин какао-порошок, а в другую - оставшуюся мучную смесь. Из двух видов теста выпекаем два коржа в максимально разогретой духовке минут десять, извлекаем и остужаем.

 

маковая начинка для орехового торта фото 3

 

Пока коржи выпекаются, продолжаем наше приготовление и занимаемся наполнителем, для чего соединяем размолотый в кофемолке мак с молоком, манкой, сахаром и ванилином, ставим на огонь и провариваем до загустения, остужаем. 

Очень быстро мы сможем приготовить сметанно-ореховый крем, рецепт которого всем очень хорошо известен: смешиваем сметану с сахаром, измельчёнными орехами и всё, крем готов, отставляем его в сторону.

 

смазываем маковой начинкой корж для орехового торта фото 4

 

Теперь нам осталось только собрать нашу нереальную вкуснятину в красивый эффектный торт, для чего мы смазываем первый светлый корж маковым наполнителем, поверх него выкладываем ореховый крем и закрываем всё шоколадным коржом.

 

приготовление глазури для орехового торта фото 5

 

Только после того, как мы собрали торт, приступаем к приготовлению глазури, так как нам необходима она в горячем виде. Варим её, смешивая все перечисленные в рецепте ингредиенты.  

 

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Торт маковый с ореховым кремом поливаем шоколадной глазурью и посыпаем кокосовой стружкой, подаём к столу.  

Хочется отметить, что преобладать должен вкус мака, а не другого ингредиента. Но, можно добавить ещё один тонкий корж бисквита и уменьшить количество маковой прослойки, если у вас нет в семье преданных обожателей мака. 

 

Приятного аппетита!

 

Маковый торт сметанный крем: рецепт с фото

 

 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 08:04

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