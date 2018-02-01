Блины из кукурузной муки на молоке: рецепт с фото
Блины из кукурузной муки на молоке получаются не такими нежными, как блины из пшеничной муки. Готовьте такую порцию, чтобы её можно было скушать в течение нескольких часов, потому что на следующий день блины уже могут быть жестковатыми.
Блины по этому рецепту с фото готовятся точно так же, как обычные. Для приготовления начинки лучше использовать измельчитель или блендер. Так она получится нежной и воздушной.
Подавать к столу блины на кукурузной муке с творогом можно, обильно посыпав сахарной пудрой. Это очень вкусно и просто. Примерно за 40-50 минут вы должны справиться.
Ингредиенты для блинов из кукурузной муки
Тесто:
- мука кукурузная – 8 ст. ложек,
- яйца куриные – 2 шт.,
- молоко 1,5 % - 500 мл,
- сахар – 5 ст. ложек,
- соль – 1/5 ч. ложки,
- растительное масло – смазать форму.
Начинка:
- творог – 200 граммов,
- сахар – 4 ст. ложки,
- сметана – 1-2 ст. ложки.
Для подачи:
- сахарная пудра – по вкусу.
Рецепт приготовления блинов из кукурузной муки
В миску с молоком вбейте два куриных яйца.
Засыпьте сахарный песок и соль. Помешайте массу венчиком.
Засыпайте кукурузную муку, постоянно помешивая венчиком. Комочков в тесте быть не должно.
Тесто на блины получается однородным и не густым.
Сковороду смажьте маслом перед первым блином. Аккуратно маленьким половником наливайте тесто в разогретую сковороду. Оно должно заполнить всё пространство равномерно. Блинчики должны быть тонкими. Обжарьте по несколько минут (в зависимости от мощности огня) с каждой стороны.
Приготовьте начинку. В чашу измельчителя выложите творог, сахар и сметану. Включите прибор и через несколько минут у вас должна получиться однородная нежная творожная масса.
На каждый блинчик выложите сверху по центру начинку.
И заверните, чтобы получился квадрат.
Готовые блинчики с творогом можно подавать к столу, посыпав сахарной пудрой. Если хотите, чтобы блины были ещё более сочными, то можно запечь их в сметанном соусе в духовке.
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