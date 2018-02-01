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Блины из кукурузной муки на молоке: рецепт с фото

Блины из кукурузной муки на молоке получаются не такими нежными, как блины из пшеничной муки. Готовьте такую порцию, чтобы её можно было скушать в течение нескольких часов, потому что на следующий день блины уже могут быть жестковатыми.

Блины по этому рецепту с фото готовятся точно так же, как обычные. Для приготовления начинки лучше использовать измельчитель или блендер. Так она получится нежной и воздушной.

 

Блины из кукурузной муки на молоке: рецепт с фото

 

Подавать к столу блины на кукурузной муке с творогом можно, обильно посыпав сахарной пудрой. Это очень вкусно и просто. Примерно за 40-50 минут вы должны справиться.

 

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Ингредиенты для блинов из кукурузной муки

Тесто:

  • мука кукурузная – 8 ст. ложек,
  • яйца куриные – 2 шт.,
  • молоко 1,5 % - 500 мл,
  • сахар – 5 ст. ложек,
  • соль – 1/5 ч. ложки,
  • растительное масло – смазать форму.

Начинка:

  • творог – 200 граммов,
  • сахар – 4 ст. ложки,
  • сметана – 1-2 ст. ложки.

Для подачи:

  • сахарная пудра – по вкусу.

Рецепт приготовления блинов из кукурузной муки

В миску с молоком вбейте два куриных яйца.

 

Разбить яйца в молока для блинов из кукурузной муки: фото 1

 

Засыпьте сахарный песок и соль. Помешайте массу венчиком.

 

Разбить яйца в молока для блинов из кукурузной муки: фото 2

 

Засыпайте кукурузную муку, постоянно помешивая венчиком. Комочков в тесте быть не должно.

 

Добавить кукурузную муку в тесто для блинов из кукурузной муки: фото 3

 

Тесто на блины получается однородным и не густым.

 

Тесто для блинов из кукурузной муки: фото 4

 

Сковороду смажьте маслом перед первым блином. Аккуратно маленьким половником наливайте тесто в разогретую сковороду. Оно должно заполнить всё пространство равномерно. Блинчики должны быть тонкими. Обжарьте по несколько минут (в зависимости от мощности огня) с каждой стороны.

 

Выпекаем блины из кукурузной муки: фото 5

 

Приготовьте начинку. В чашу измельчителя выложите творог, сахар и сметану. Включите прибор и через несколько минут у вас должна получиться однородная нежная творожная масса.

 

Смешать начинку для блинов из кукурузной муки: фото 6

 

На каждый блинчик выложите сверху по центру начинку.

 

Выложить начинку на блины из кукурузной муки: фото 7

 

И заверните, чтобы получился квадрат.

 

Сложить квадратом блины из кукурузной муки: фото 8

 

Смотрите подборку рецептов блинов и оладий на Масленицу.

 

Готовые блинчики с творогом можно подавать к столу, посыпав сахарной пудрой. Если хотите, чтобы блины были ещё более сочными, то можно запечь их в сметанном соусе в духовке.

 

Блины из кукурузной муки на молоке: рецепт с фото

 

Блины из кукурузной муки на молоке: рецепт с фото

 

 

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Автор:
Сегодня, 08:03

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