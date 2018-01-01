Идеальный батон на воде в духовке: рецепт с фото

Я постоянно пеку хлеб в духовке и перепробовала уже очень много рецептов. Предлагаю вам приготовить идеальный батон на воде в духовке. Могу сказать, что этот рецепт самый простой и экономичный. Но не только в этом его плюсы! Батон на воде получается с хрустящей корочкой и очень мягким внутри. Хлеб будет мягким не только в первый день, что, думаю, порадует многих, ведь не у всех он быстро съедается. Хотя в нашей семье этот вариант батона сметается со стола очень быстро. Рекомендую и вам попробовать такой замечательный хлебушек.

Ингредиенты для идеального батона на воде:

Вода – 250 мл

Сахар – 1 ст.л.

Дрожжи прессованные свежие – 10 г

Соль – 1,5 ч.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Мука – 2,5 стакана

Кефир – для смазки батона

Кунжут – для посыпки

Как приготовить идеальный батон на воде в духовке:

1) Тёплую воду смешиваем со свежими дрожжами, чтобы они полностью растворились в ней.

2) В воду, смешанную с дрожжами, всыпаем сахар, соль и вливаем оливковое масло.

3) А после добавляем муку, которую просеиваем, по желанию. Если всыпать сразу всё необходимое количество муки за один раз, то замесить тесто будет невероятно трудно. Проще подсыпать муку частями, зрительно разделив её на 5-6 частей.

4) Тесто можно замесить либо руками, либо в хлебопечке. Я замешиваю тесто руками, это не занимает более 5 минут. Тесто нужно замесить до такого состояния, когда оно совсем перестанет липнуть к рукам.

5) Тесто обязательно накрываем пищевой плёнкой и оставляем в довольно тёплом месте на час. Затем тесто обратно нужно помесить примерно 1 минуту и снова накрыть плёнкой, и оставить подойти ещё раз. Если дома холодно, то для того, чтобы тесто быстрее подошло, берём миску по размеру больше той, в которой тесто. Наливаем тёплую воду в большую миску, ставим в неё миску с тестом и накрываем полотенцем. Таким образом тесто быстро поднимается, вне зависимости от температуры у вас дома.

6) Тесто, которое дважды подошло, выкладываем на поверхность, присыпанную небольшим количеством муки. Раскатываем его пластом.

7) Тесто нужно свернуть как рулет и края защипнуть.

8) После чего переложить батон на противень, предварительно застеленный пергаментом. На батоне сверху делаем неглубокие надрезы ножом и оставляем его подняться ещё на полчаса.

9) Затем смазываем хлеб молоком, кефиром или яйцом и посыпаем кунжутом. Если не хотите ничем смазывать хлебушек, то просто присыпьте его немножко мукой.

10) Печь батон на воде нужно при температуре 200 градусов на протяжении получаса. Готовность батона проверяем деревянной лучиной. Вынимаем его из духовки и даём немного остыть. Такой батон останется мягким и через пару дней.

Ваш идеальный батон на воде готов. Приятного аппетита!