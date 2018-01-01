Рецепты блюд » Выпечка и десерты » Идеальный батон на воде в духовке: рецепт с фото

Идеальный батон на воде в духовке: рецепт с фото

Я постоянно пеку хлеб в духовке и перепробовала уже очень много рецептов. Предлагаю вам приготовить идеальный батон на воде в духовке. Могу сказать, что этот рецепт самый простой и экономичный. Но не только в этом его плюсы! Батон на воде получается с хрустящей корочкой и очень мягким внутри. Хлеб будет мягким не только в первый день, что, думаю, порадует многих, ведь не у всех он быстро съедается. Хотя в нашей семье этот вариант батона сметается со стола очень быстро. Рекомендую и вам попробовать такой замечательный хлебушек.

 

Идеальный батон на воде в духовке: фото

 

Смотрите также: Нарезной батон в домашних условиях, рецепт с фото.

Ингредиенты для идеального батона на воде:

  • Вода – 250 мл
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Дрожжи прессованные свежие – 10 г
  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Мука – 2,5 стакана
  • Кефир – для смазки батона
  • Кунжут – для посыпки

Как приготовить идеальный батон на воде в духовке:

1) Тёплую воду смешиваем со свежими дрожжами, чтобы они полностью растворились в ней.

 

Вода с дрожжами: фото 1

 

2) В воду, смешанную с дрожжами, всыпаем сахар, соль и вливаем оливковое масло.

 

Добавление в опару специй и масла: фото 2

 

3) А после добавляем муку, которую просеиваем, по желанию. Если всыпать сразу всё необходимое количество муки за один раз, то замесить тесто будет невероятно трудно. Проще подсыпать муку частями, зрительно разделив её на 5-6 частей.

 

Добавление в опару муки: фото 3

 

4) Тесто можно замесить либо руками, либо в хлебопечке. Я замешиваю тесто руками, это не занимает более 5 минут. Тесто нужно замесить до такого состояния, когда оно совсем  перестанет липнуть к рукам.

 

Вымешанное тесто: фото 4

 

5) Тесто обязательно накрываем пищевой плёнкой и оставляем в довольно тёплом месте на час. Затем тесто обратно нужно помесить примерно 1 минуту и снова накрыть плёнкой, и оставить подойти ещё раз. Если дома холодно, то для того, чтобы тесто быстрее подошло, берём миску по размеру больше той, в которой тесто. Наливаем тёплую воду в большую миску, ставим в неё миску с тестом и накрываем полотенцем. Таким образом тесто быстро поднимается, вне зависимости от температуры у вас дома.

 

Поднявшееся тесто: фото 5

 

6) Тесто, которое дважды подошло, выкладываем на поверхность, присыпанную небольшим количеством муки. Раскатываем его пластом.

 

Раскатанное тесто: фото 6

 

7) Тесто нужно свернуть как рулет и края защипнуть.

 

Формирование батона: фото 7

 

8) После чего переложить батон на противень, предварительно застеленный пергаментом. На батоне сверху делаем неглубокие надрезы ножом и оставляем его подняться ещё на полчаса.

 

Надрезы на батоне: фото 8

 

9) Затем смазываем хлеб молоком, кефиром или яйцом и посыпаем кунжутом. Если не хотите ничем смазывать хлебушек, то просто присыпьте его немножко мукой.

 

Батон, подготовленный к выпеканию: фото 9

 

10) Печь батон на воде нужно при температуре 200 градусов на протяжении получаса. Готовность батона проверяем деревянной лучиной. Вынимаем его из духовки и даём немного остыть. Такой батон останется мягким и через пару дней.

 

Готовый батон: фото 10

 

Смотрите также: Французский багет с укропом и пармезаном в духовке, рецепт с фото.

 

Ваш идеальный батон на воде готов. Приятного аппетита!

 

Идеальный батон на воде в духовке: фото

 

Идеальный батон на воде в духовке: фото

 (голосов: 0)
Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Мария Брель

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Масленица Масленица
День Святого Валентина День Святого Валентина
23 февраля 23 февраля
8 марта 8 марта

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху