Холодный свекольник по-деревенски на кефире: рецепт с фото

На улице неимоверная жара и кушать совсем не хочется, но нашему организму необходимо пополнять свои силы питательными веществами. Холодный свекольник по-деревенски на кефире придётся как нельзя кстати. Этот вкусный и сытный суп по вкусу напоминает привычную окрошку, но имеет свои особенные нотки. Готовить его очень легко и быстро, поэтому вам не потребуется долго стоять у плиты в летний зной. К тому же, простые ингредиенты для свекольника найдутся в каждом холодильнике, а есть этот холодный суп в жаркое время года одно удовольствие.

Ингредиенты для холодного свекольника по-деревенски (на две порции):

Свекла - 2 штуки

Картофель - 2 штуки

Огурцы свежие - 2 штуки

Яйца куриные - 2 штуки

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Укроп - 1 пучок

Кислое молоко - 500 мл

Рецепт приготовления свекольника по-деревенски:

1) Первым делом подготовим все составляющие. Картофель, свеклу, куриные яйца отвариваем в подсоленной воде до готовности. Если вы располагаете временем, свеклу и картошку можно запечь в духовке, предварительно завернув их в фольгу. Так овощи сохранят больше полезных веществ. Остужаем, очищаем от кожицы и нарезаем мелкими кубиками.

Укроп и огурцы промоем под проточной холодной водой, обсушим бумажным полотенцем. Нарубим мелко укроп, огурец нарежем мелкими квадратиками.

2) Все нарезанные составляющие соединяем в подходящей глубокой тарелке. Перемешиваем и отправляем в холодильник на пару часов, чтобы овощи хорошо охладились.

3) Перед подачей к столу приправляем молотым перцем и солью. Насыпаем в порционные тарелочки, заливаем холодным кислым молоком и приглашаем всех к столу. Кислое молоко можно заменить кефиром, простоквашей или ряженкой.

Готовьте с удовольствием и приятного всем аппетита!