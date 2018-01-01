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Холодный свекольник по-деревенски на кефире: рецепт с фото

На улице неимоверная жара и кушать совсем не хочется, но нашему организму необходимо пополнять свои силы питательными веществами. Холодный свекольник по-деревенски на кефире придётся как нельзя кстати. Этот вкусный и сытный суп по вкусу напоминает привычную окрошку, но имеет свои особенные нотки. Готовить его очень легко и быстро, поэтому вам не потребуется долго стоять у плиты в летний зной. К тому же, простые ингредиенты для свекольника найдутся в каждом холодильнике, а есть этот холодный суп в жаркое время года одно удовольствие.

 

Холодный свекольник по-деревенски на кефире: фото

Ингредиенты для холодного свекольника по-деревенски (на две порции):

  • Свекла - 2 штуки
  • Картофель - 2 штуки
  • Огурцы свежие - 2 штуки
  • Яйца куриные - 2 штуки
  • Соль - по вкусу
  • Перец чёрный молотый - по вкусу
  • Укроп - 1 пучок
  • Кислое молоко - 500 мл

Ингредиенты для свекольника: фото 1

Рецепт приготовления свекольника по-деревенски:

1) Первым делом подготовим все составляющие. Картофель, свеклу, куриные яйца отвариваем в подсоленной воде до готовности. Если вы располагаете временем, свеклу и картошку можно запечь в духовке, предварительно завернув их в фольгу. Так овощи сохранят больше полезных веществ. Остужаем, очищаем от кожицы и нарезаем мелкими кубиками.

 

Укроп и огурцы промоем под проточной холодной водой, обсушим бумажным полотенцем. Нарубим мелко укроп, огурец нарежем мелкими квадратиками.

 

Нарезанные продукты для свекольника: фото 2

 

2) Все нарезанные составляющие соединяем в подходящей глубокой тарелке. Перемешиваем и отправляем в холодильник на пару часов, чтобы овощи хорошо охладились.

 

Охлажденные продукты для свекольника: фото 3

 

3) Перед подачей к столу приправляем молотым перцем и солью. Насыпаем в порционные тарелочки, заливаем холодным кислым молоком и приглашаем всех к столу. Кислое молоко можно заменить кефиром, простоквашей или ряженкой.

 

Готовый свекольник: фото 4

 

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Готовьте с удовольствием и приятного всем аппетита!

 

Холодный свекольник по-деревенски на кефире: фото

 

Холодный свекольник по-деревенски на кефире: фото

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Светлана Светлая

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