Как убрать синяки и отёки под глазами в домашних условиях? Вы боитесь смотреть в зеркало из-за мешков под глазами и синяков? Вы чувствуете себя непривлекательной, потому что мешковатая кожа вокруг глаз добавляет вам лет? Опухшие глаза определённо не лучшее зрелище. Они заставляют вас выглядеть усталыми, сонными и старше своего возраста.

Лучшие средства, чтобы убрать синяки и отёки под глазами в домашних условиях

Усталость на самом деле является одной из распространённых причин наличия синяков под глазами. Другими распространёнными причинами являются стресс и удержание воды. Избавиться от этой проблемы можно домашними средствами. С помощью этих простых решений вы сможете попрощаться с неприглядными синяками и отёками под глазами.

1. Тёплые чайные пакетики

Понадобится:

пакетики чая;

тёплая вода.

Что вы должны сделать? Замачивайте пару пакетиков с чаем в тёплой воде около 5 минут. Положите тёплые пакетики чая на веки. Накройте их мягкой тканью и оставьте их примерно на полчаса. Как часто вам нужно это делать? Повторяйте процесс несколько раз в день, и мешки скоро начнут исчезать.

Почему это работает:

Применение чайных пакетиков на опухшей области - это давний метод избавления от тёмных кругов. На самом деле, не важно, зелёный чай или чёрный. Кофеин в нём помогает уменьшить набухание, которое обычно появляется в результате накопления жидкости в области век.

Зелёный чай.

Охладите пакетики. Разместите холодные пакетики на зону век минут на 20 минут. Повторите процесс пару раз в сутки, чтобы увидеть быстрые результаты.

Почему это работает:

Зелёный чай содержит антиоксиданты, которые омолаживают кожу вокруг глаз и помогают уменьшить отёчность кожи, покраснение и отёчность сетчатки. Он содержит танины, которые помогают уменьшить воспаление глаз.

2. Эфирные масла

Понадобится:

1 капля лавандового масла;

1 капля лимонного масла;

1 капля масла ромашки;

1 чайная ложка воды.

Смешайте эфирные масла и хорошо взболтайте их в воде. Мягко массируйте этим составом кожу под глазами перед сном. Оставьте средства на ночь. Повторяйте это каждую ночь, чтобы удалить отёчность.

Почему это работает:

Масло лаванды окажет успокаивающий и целительный эффект на кожу и нервы в области под глазами. Лимонное масло помогает снять стресс, а также содержит природные антиоксиданты. Это сделает зону кожи глаз здоровой и тонированной. Ромашка обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что эффективно снижает отёчность. Будьте осторожны при массаже, эфирные масла могут вызвать раздражение, если они попадут в глаза.

3. Гамамелис

Понадобится:

экстракт гамамелиса;

хлопковые диски.

Замачивайте хлопчатобумажные диски в прохладном экстракте гамамелиса на полминуты. Выжимайте избыток, и положите подушечки на глаза на 10-15 минут. Повторите это дважды или трижды в день.

Почему этот способ работает:

Гамамелис является естественным вяжущим средством, и он оказывает стягивающее действие на кожные покровы. С ним вы можете легко избавиться от опухших век и синяков под глазами.

4. Кокосовое масло

Нужно взять качественное девственное кокосовое масло. Используя чистые пальцы, массируйте масло вокруг глаз по часовой и против часовой стрелки несколько минут. Оставьте это на ночь. Делайте это каждую ночь перед сном.

Почему это работает:

Лауриновая кислота и другие компоненты кокосового масла обладают противовоспалительными свойствами. Они обеспечивают необходимые питательные вещества для кожи. Регулярное применение кокосового масла поможет убрать отёчность вокруг глаз.

5. Кофе

Возьмите:

1/2 чайной ложки молотого кофе в зёрнах;

щепотка чёрного перцового порошка;

1 чайная ложка кокосового масла;

хлопковое полотенце или средство для очищения кожи лица.

Смешайте ингредиенты и тщательно нанесите смесь на кожу. Будьте особенно осторожны, чтобы ничего не попало в глаза. Оставим его на 10-15 мин. Нежно вытрите влажным хлопком либо умойте лицо. Вы можете сделать это пару раз в неделю, чтобы мгновенно устранить отёчность.

Почему это работает:

Кофеин известен противовоспалительным эффектом и уменьшает отёчность. Порошок перца улучшит кровообращение и сделает клетки кожи, находящиеся в проблемной области, здоровыми. Масло кокоса увлажнит кожу и придаст ей приятное свечение.

6. Холодная ложка

Вам понадобится 4 или 5 стальных чайных ложек.

Что нужно сделать? Поместите чайные ложки в холодное место примерно на полчаса. Разместите их на глаза изогнутой стороной вниз. Удерживайте в этой позиции примерно 20 минут. Применяйте метод холодного сжатия пару раза в сутки для достижения наилучших результатов.

Почему это работает:

Холодные стальные чайные ложки помогают расслабить кровеносные сосуды и уменьшить набухание в области под глазами.

7. Сода

Берём для этого:

1 ч.л. пищевой соды;

1 стакан горячей воды;

ватные диски.

Размешайте пищевую соду в воде и впитайте её в ватные диски. Удалите лишнюю воду и положите подушечки на глаза. Оставьте их ненадолго. Удалите подушечки, и промойте лицо холодной водой. Вытрите насухо и увлажните кожу после процедуры. Повторяйте это один или пару раз в день.

Почему это работает:

Этот метод способствует кровообращению и уменьшает объём мешков. Это естественный эксфолиант, который придаёт свечение кожным покровам под глазами.

8. Огурец

Берите кусочки огурца. Поместите ломтики в прохладное место на 15 минут. Выньте их из холодильника и нанесите холодные ломтики на веки. Оставьте их ненадолго. Повторите процедуру ещё раз, при необходимости.

Почему этот способ работает:

Охлаждённые огурцы - одно из лучших домашних средств для избавления от мешков и синяков. Огурцы, как известно, уменьшают раздражение, а эффект охлаждения уменьшает отёк. Это средство не только полезно для лечения глазных мешков, но также помогает избавиться от тёмных кругов и морщин вокруг глаз. Так что кожа получает дополнительный бонус, оздоровив и омолодив кожу.

Как видите, даже в домашних условиях можно при помощи простых и доступных средств эффективно и быстро убрать отёки и синяки под глазами и забыть об этой неприятности.