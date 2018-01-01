Красота и здоровье » Целлюлит » 30 продуктов против целлюлита

30 продуктов против целлюлита

Целлюлит – это соединение жира и воды, которые в избытке скапливаются в подкожном слое. Хотя должны оттуда удаляться. Этот процесс застоя характерен как для мужского, так и для женского организма. Но если у первых он накапливается глубоко под кожей, поэтому он и не появляется в виде «апельсиновой корки», то у прекрасной половины человечества «накопительные» ячейки располагаются на самой поверхности, из-за чего жир и выглядит так неприглядно. 

 

30 продуктов против целлюлита

 

Причины появления целлюлита разные, начиная от наследственных факторов и заканчивая сидячим образом жизни, но даже тот, кто активен и здоров, всё равно может страдать от этого явления, так как неправильно питается. 

 

Смотрите также: Избавиться от целлюлита поможет кофе. Рецепт от Холли Берри.

 

Диетологи всех стран едины в своём мнении, что из ежедневного рациона нужно исключить соль, избегать консервированных продуктов, а также различных ароматизаторов. Нужно использовать продукты против целлюлита. Пить больше воды и есть овощи и фрукты, в состав которых входят аскорбиновая кислота и антиоксиданты. Продукты, убирающие целлюлит, можно употреблять как вовнутрь, так и использовать в качестве противоцеллюлитных масок каждый день или как курс диет. 

 

В этом списке вы найдёте тридцать продуктов против целлюлита.

30 продуктов против целлюлита

  1. Крапива. Этот травяной чай – лучшее мочегонное и антиоксидантное средство, также он действует как противовоспалительный препарат. Улучшает вид кожи, тем более если употреблять его вовнутрь утром натощак в количестве 200 мл и делать ванны с ним: на 5 литров кипятка 300 граммов сырья, которую принимать 20 минут, дав воде немного остыть. 
  2. Одуванчик. Как и крапива, он обладает мочегонными свойствами, поэтому быстро и качественно устраняет токсины из организма. Также в нём много витаминов и минеральных веществ, что благоприятно отражается на тонусе кожи – она становится бархатной и эластичной. 
  3. Зелёный чай. Он помогает похудеть, потому как ускоряет обмен веществ, препятствует поглощению жира. В нём содержится теобромин – вещество, помогающее распределять жир по всему телу, тем самым борясь с апельсиновой коркой. В день рекомендуется употреблять не менее трёх чашек чая. 
  4. Кайенский перец. Улучшает кровообращение, повышая внутреннюю температуру тела. Он прекрасно заменит соль на столе. 
  5. Куркума. Её чаще используют в индийской кухне, но сегодня диетологи рекомендуют её и тем, кто хочет избавиться от апельсиновой корочки, так как она уменьшает отёки и устраняет токсины. 
  6. Чеснок. Этот продукт поможет снизить уровень холестерина в крови – главного виновника появления целлюлита. К тому же, он повышает иммунитет. 
  7. Черника. Является прекрасным антиоксидантом. Её нужно кушать утром натощак с творогом или же с отрубями. Можно готовить варенье, джемы, соки, но без варки. 
  8. Яблоки. Наверное, нет ни одной диеты, в которой не упоминались бы яблоки. Так вот, красные содержат в себе вещества, отвечающие за уменьшение удержания и поглощения жира. Так что вкушая каждый день по яблочку, можно избавиться не только от лишних кило, но и кожных проблем. 
  9. Апельсины. Кроме того, что они являются источником витамина С, в них содержатся биофлавоноиды, улучшающие кровообращение и устраняющие дисбаланс в клетках, являющийся главной причиной возникновения целлюлита. 
  10. Грейпфрут. Содержит антиоксиданты, биофлавоноиды, улучшает кровообращение.
  11. Арбуз. Богат ликопином – сильным антиоксидантом. Стимулирует диурез и отвечает за водный баланс клеток. 
  12. Абрикосы. Содержат витамины С и А, ликопин, богаты клетчаткой. 
  13. Ананас. Богат ферментами и антиоксидантами, благодаря которым стимулирует диурез. 
  14. Банан. Отличный источник энергии, содержит цинк и минералы, улучшающие кожу. Но при его употреблении нужно придерживаться правила – только утром или до физической активности, так как он очень сладкий. 
  15. Клюквенный сок. Его лучше пить без сахара. Помогает наполнить клетки нужными витаминами  и минералами. Отвечает за их тонус. 
  16. Вода. Так как основной причиной возникновения целлюлита являются токсины, обильно накапливающиеся в организме и уменьшающие эластичность кожи, необходимо употреблять как можно больше чистой воды. Она улучшит циркуляцию крови и приведёт в тонус кожные покровы. 
  17. Цельные зёрна. Оказывается, макароны, рис и все остальные зёрна могут помочь сбросить вес, так как они имеют особенность очень медленно усваиваться, тем самым продлевая чувство сытости. Также в них содержатся антиоксиданты, способствующие выведению токсинов. 
  18. Рыба. Она богата полиненасыщенными жирами, которые, в отличие от тех, которые содержатся в мясе или сыре, хороши для организма и действуют как противовоспалительные средства. Особенно лосось и скумбрия.
  19. Капуста. Попадая в организм, выполняет функцию веника, убирая всё плохое из него, тем самым избавляя от целлюлита. 
  20. Шпинат. Он улучшает кожу и помогает сбросить вес. Витамин А, содержащийся в нём, предотвращает образование целлюлита, поскольку стимулирует выработку коллагена, белка, ответственного за эластичность кожи.
  21. Укроп. Его веточки спасают от газообразования, являющегося следствием неправильной работы ЖКТ, которая чаще всего и становится главной причиной образования апельсиновой корочки. 
  22. Брокколи.  В ней содержится смесь минеральных солей и витаминов. Но есть ингредиент, который делает их особенно успешными против целлюлита - альфа-липоевая кислота, которая помогает коллагенам не затвердеть и, следовательно, не стать причиной образования апельсиновой корочки.
  23. Соя. Содержит очень мало калорий, но в изобилии витамины A, B, C, D, E и K, магний, цинк, фолиевую кислоту и железо. Хорошо помогает печёнке и стимулирует кровообращение.
  24. Спаржа. Обладает противовоспалительными свойствами, которые уменьшают отёчность и имеют очень мало калорий.
  25. Сельдерей. Устраняет токсины. Отличный помощник в любой диете.
  26. Огурцы. Мочегонное питание, которое помогает устранить токсины из организма.
  27. Яблочный уксус. Идеально подходит для консервации сезонных продуктов. Помогает переваривать и уменьшать удержание воды в области талии.
  28. Лимон. Помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс организма. Несмотря на кислотность, лимон имеет очень низкий уровень pH и считается щелочной пищей, легко поглощаемой организмом.
  29. Свекла. Содержит ликопин, который стимулирует кровообращение и уменьшает удержание воды, калий, витамин Е и А. Это большое очищающее средство для всего организма.
  30. Яйца. Лучше есть варёные (жареные и сырые противопоказаны): богаты белками и витаминами. 

Смотрите также: Долой целлюлит! 6 правил и фантастическая диета.

 

Зная этот список антицеллюлитных продуктов, можно избавиться не только от основной проблемы – апельсиновая корочка, но и омолодиться, и оздоровиться.  Ну и, конечно, не стоит забывать о занятиях спортом и активном образе жизни – больше двигаться, гулять и радоваться жизни. Ведь все проблемы от плохого настроения!

 (голосов: 0)
Автор: Наталья Иванова
Сегодня, 07:56

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Масленица Масленица
День Святого Валентина День Святого Валентина

Красота и здоровье:

» Целлюлит

» Свадебные причёски

» Стрижки и прически

» Диеты и фитнес

» Красивый макияж

» Секреты красоты

» Здоровье женщины

» Уход за телом

» Уход за кожей лица

» Новинки парфюмерии

» Уход за волосами

» Уроки маникюра