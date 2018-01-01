Целлюлит – это соединение жира и воды, которые в избытке скапливаются в подкожном слое. Хотя должны оттуда удаляться. Этот процесс застоя характерен как для мужского, так и для женского организма. Но если у первых он накапливается глубоко под кожей, поэтому он и не появляется в виде «апельсиновой корки», то у прекрасной половины человечества «накопительные» ячейки располагаются на самой поверхности, из-за чего жир и выглядит так неприглядно.

Причины появления целлюлита разные, начиная от наследственных факторов и заканчивая сидячим образом жизни, но даже тот, кто активен и здоров, всё равно может страдать от этого явления, так как неправильно питается.

Диетологи всех стран едины в своём мнении, что из ежедневного рациона нужно исключить соль, избегать консервированных продуктов, а также различных ароматизаторов. Нужно использовать продукты против целлюлита. Пить больше воды и есть овощи и фрукты, в состав которых входят аскорбиновая кислота и антиоксиданты. Продукты, убирающие целлюлит, можно употреблять как вовнутрь, так и использовать в качестве противоцеллюлитных масок каждый день или как курс диет.

В этом списке вы найдёте тридцать продуктов против целлюлита.

30 продуктов против целлюлита

Крапива. Этот травяной чай – лучшее мочегонное и антиоксидантное средство, также он действует как противовоспалительный препарат. Улучшает вид кожи, тем более если употреблять его вовнутрь утром натощак в количестве 200 мл и делать ванны с ним: на 5 литров кипятка 300 граммов сырья, которую принимать 20 минут, дав воде немного остыть. Одуванчик. Как и крапива, он обладает мочегонными свойствами, поэтому быстро и качественно устраняет токсины из организма. Также в нём много витаминов и минеральных веществ, что благоприятно отражается на тонусе кожи – она становится бархатной и эластичной. Зелёный чай. Он помогает похудеть, потому как ускоряет обмен веществ, препятствует поглощению жира. В нём содержится теобромин – вещество, помогающее распределять жир по всему телу, тем самым борясь с апельсиновой коркой. В день рекомендуется употреблять не менее трёх чашек чая. Кайенский перец. Улучшает кровообращение, повышая внутреннюю температуру тела. Он прекрасно заменит соль на столе. Куркума. Её чаще используют в индийской кухне, но сегодня диетологи рекомендуют её и тем, кто хочет избавиться от апельсиновой корочки, так как она уменьшает отёки и устраняет токсины. Чеснок. Этот продукт поможет снизить уровень холестерина в крови – главного виновника появления целлюлита. К тому же, он повышает иммунитет. Черника. Является прекрасным антиоксидантом. Её нужно кушать утром натощак с творогом или же с отрубями. Можно готовить варенье, джемы, соки, но без варки. Яблоки. Наверное, нет ни одной диеты, в которой не упоминались бы яблоки. Так вот, красные содержат в себе вещества, отвечающие за уменьшение удержания и поглощения жира. Так что вкушая каждый день по яблочку, можно избавиться не только от лишних кило, но и кожных проблем. Апельсины. Кроме того, что они являются источником витамина С, в них содержатся биофлавоноиды, улучшающие кровообращение и устраняющие дисбаланс в клетках, являющийся главной причиной возникновения целлюлита. Грейпфрут. Содержит антиоксиданты, биофлавоноиды, улучшает кровообращение. Арбуз. Богат ликопином – сильным антиоксидантом. Стимулирует диурез и отвечает за водный баланс клеток. Абрикосы. Содержат витамины С и А, ликопин, богаты клетчаткой. Ананас. Богат ферментами и антиоксидантами, благодаря которым стимулирует диурез. Банан. Отличный источник энергии, содержит цинк и минералы, улучшающие кожу. Но при его употреблении нужно придерживаться правила – только утром или до физической активности, так как он очень сладкий. Клюквенный сок. Его лучше пить без сахара. Помогает наполнить клетки нужными витаминами и минералами. Отвечает за их тонус. Вода. Так как основной причиной возникновения целлюлита являются токсины, обильно накапливающиеся в организме и уменьшающие эластичность кожи, необходимо употреблять как можно больше чистой воды. Она улучшит циркуляцию крови и приведёт в тонус кожные покровы. Цельные зёрна. Оказывается, макароны, рис и все остальные зёрна могут помочь сбросить вес, так как они имеют особенность очень медленно усваиваться, тем самым продлевая чувство сытости. Также в них содержатся антиоксиданты, способствующие выведению токсинов. Рыба. Она богата полиненасыщенными жирами, которые, в отличие от тех, которые содержатся в мясе или сыре, хороши для организма и действуют как противовоспалительные средства. Особенно лосось и скумбрия. Капуста. Попадая в организм, выполняет функцию веника, убирая всё плохое из него, тем самым избавляя от целлюлита. Шпинат. Он улучшает кожу и помогает сбросить вес. Витамин А, содержащийся в нём, предотвращает образование целлюлита, поскольку стимулирует выработку коллагена, белка, ответственного за эластичность кожи. Укроп. Его веточки спасают от газообразования, являющегося следствием неправильной работы ЖКТ, которая чаще всего и становится главной причиной образования апельсиновой корочки. Брокколи. В ней содержится смесь минеральных солей и витаминов. Но есть ингредиент, который делает их особенно успешными против целлюлита - альфа-липоевая кислота, которая помогает коллагенам не затвердеть и, следовательно, не стать причиной образования апельсиновой корочки. Соя. Содержит очень мало калорий, но в изобилии витамины A, B, C, D, E и K, магний, цинк, фолиевую кислоту и железо. Хорошо помогает печёнке и стимулирует кровообращение. Спаржа. Обладает противовоспалительными свойствами, которые уменьшают отёчность и имеют очень мало калорий. Сельдерей. Устраняет токсины. Отличный помощник в любой диете. Огурцы. Мочегонное питание, которое помогает устранить токсины из организма. Яблочный уксус. Идеально подходит для консервации сезонных продуктов. Помогает переваривать и уменьшать удержание воды в области талии. Лимон. Помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс организма. Несмотря на кислотность, лимон имеет очень низкий уровень pH и считается щелочной пищей, легко поглощаемой организмом. Свекла. Содержит ликопин, который стимулирует кровообращение и уменьшает удержание воды, калий, витамин Е и А. Это большое очищающее средство для всего организма. Яйца. Лучше есть варёные (жареные и сырые противопоказаны): богаты белками и витаминами.

Зная этот список антицеллюлитных продуктов, можно избавиться не только от основной проблемы – апельсиновая корочка, но и омолодиться, и оздоровиться. Ну и, конечно, не стоит забывать о занятиях спортом и активном образе жизни – больше двигаться, гулять и радоваться жизни. Ведь все проблемы от плохого настроения!