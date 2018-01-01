7 причин, почему мужчина хочет взять паузу в отношениях

Всё шло как нельзя лучше – он говорил вам, что любит и что больше ему никто не нужен. Вы уже строили планы на будущее – свадьба, дети, внуки и т.д. Как говорится, ничего не предвещало беды, но мужчина хочет взять паузу в отношениях, объясняя это тем, что ваши отношения зашли в тупик. Он уходит, чтобы пожить один, а вы остаётесь со своими мыслями, чтобы понять, сможете ли вы жить друг без друга.

Согласно статистике, многие пары испытывают желание приостановить отношения, так как считают, что это может поменять всё к лучшему, и ваш партнёр не является исключением. Хотя довольно часто предложение перерыва в связи может быть синонимом расставания, но только это более мягкий способ ухода, без рыданий и страданий.

Почему мужчина хочет взять паузу в отношениях?

Но, прежде чем страдать по этому поводу, лучше разобраться, почему ваша вторая половинка решила отдохнуть от вас. Есть семь вариантов причин, из-за которых мужчины хотят сделать паузу в отношениях.

1. Выжат, как лимон

Отношения, полные недоразумений и отсутствия взаимопонимания, часто вызывают столкновения и безразличие, что и приводит к эмоциональному истощению. Сначала партнёры терпят друг друга, стараясь найти компромисс в отношениях. Но, когда они не видят конца регулярным скандалам, которые, кажется, вечны, наступает апатия. Она и приводит к идее поставить отношения на паузу. Дело в том, что, в отличие от женщин, мужчины менее терпеливы к ежедневным эмоциональным встряскам, им легче уйти от них куда подальше, возможно, и навсегда.

2. Почувствовать разницу

Пауза – не всегда знак неизбежного разрыва с человеком. Часто мужчины принимают такое решение с целью попытаться выстроить взаимоотношения с другой женщиной. Когда молодому мужчине становится скучно в отношениях, он обычно начинает размышлять, что имеет право завязать роман на стороне, чтобы позже решить, следует ли возвращаться к официальной партнёрше или нет. Поэтому желательно не упускать во время такого перерыва своего партнёра из виду, если вы, конечно, не хотите стать жертвой измены.

3. Расставание без боли

У нерешительных парней нет мужества смотреть в глаза своей подруге и говорить ей, что их связи пришёл конец. Напротив, они пытаются не сильно ранить её, ища сложные подходы и создавая ложные надежды, не задумываясь, что, даже сделав паузу в отношениях, всё равно придётся признаться в своём желании расстаться, что не менее больно. Такое поведение, скорее всего, приведёт к ненависти к нему и негодованию.

Если вы осознаёте, что его желание устроить небольшой перерыв - предлог или продуманный план, чтобы осторожно разорвать связь, просто поговорите с ним откровенно, пусть он скажет правду, даже если она вас и сильно ранит.

4. Попытка избежать ответственности

Это происходит, когда кто-то один в паре взваливает на себя весь груз проблем и обязанностей. Но ведь так невозможно двигаться вперёд: каждому необходима чья-то поддержка. Так вот, есть мужчины, которые боятся брать на себя ответственность, потому что свыклись с таким комфортным и беззаботным образом жизни, когда можно перекладывать все заботы и хлопоты на чужие плечи.

Если ваша вторая половинка именно такая, то стоит задуматься, есть ли смысл в дальнейшем сосуществовании. Возможно, лучшее решение, чтобы предложенная им пауза привела к полному расставанию.

5. Проверка чувств

Многие мужчины предлагают сделать паузу в отношениях для того, чтобы проверить, насколько вы его боготворите. В его представлении, если вы его любите по-настоящему, то не дадите ему спокойно уйти – будете кидаться на шею, биться в истерике и хватать его за ноги.

Когда вы понимаете, что это проверка ваших чувств, и готовы пройти через неё ради того, чтобы он остался с вами, то можете действовать по его правилам. Когда же сердце и душа противятся такому испытанию, то отпустите манипулятора на все четыре стороны, ведь, как вы понимаете, испытывать вас будут не раз.

6. Чувство подавленности

Если вы проводите всё время вместе, а когда не рядом, то постоянно звоните или шлёте сообщения, нет сомнений в том, что он ощущает себя подавленным: отсутствие свободы действий и личного пространства ещё никого не сделали счастливыми.

Однако, разрыв в отношениях даст лишь облегчение на время: когда вы не согласны с тем, что он может иметь собственных друзей, свои интересы и жизнь без вас, то лучше разорвать вашу связь. Вы его настолько задавите, что можете довести и до нервного срыва. Одним словом, разрыв неизбежен.

7. Саморефлексия

Когда вы сталкиваетесь с кризисом в отношениях, каждый из вас должен подумать о сложившейся ситуации и приложить немалые старания, чтобы вернуть прежнюю гармонию. Вашему парню может понадобиться много времени, чтобы осмыслить, какой выбрать для вашей пары путь. Дайте ему спокойно подумать. Возможно, этот перерыв будет своеобразным тестом, стоит ли начинать всё с нуля или же окончательно порвать. Всё зависит от вашей силы воли, испытываемых чувств и обоюдного решения быть вместе.

Возможно, узнав о том, почему ваш парень решил взять паузу в отношениях, вам будет проще измениться, чтобы начать всё сначала, или же сделать вывод для себя, что вы не пара!