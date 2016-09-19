Далеко не все отношения оканчиваются хэппи-эндом в виде марша Мендельсона и счастливой семейной жизни. Никто не застрахован от угасания чувств, когда осознанно понимаешь, что продолжать отношения не имеет смысла. Иногда это решение принимает мужчина. Однако, далеко не у всех представителей сильного пола хватает мужества на откровенный разговор со своими некогда любимыми избранницами, и отношения какое-то время ещё движутся по инерции, но уже не приносят былой радости.

Если мужчина решил расстаться с вами, но при этом он не может поставить точку в отношениях, он всё равно не будет вести себя как раньше. В его поведении то и дело будут проскальзывать некоторые странности. И если снять розовые очки и не хвататься за спасательную соломинку, вы наверняка заметите 10 признаков, что ваш парень хочет уйти от вас.

Признаки, что парень хочет уйти:

1. Он отдаляется от вас

Он стал каким-то задумчивым, часто проводит время в одиночестве и не интересуется вашими делами? Возможно, у мужчины случилась неприятность, которая поглощает все его мысли. Но также эти признаки могут свидетельствовать о том, что мужчина хочет расстаться, но пока ещё не решил, как именно это сделать.

2. Он не строит планов на будущее

Раньше вы могли часами фантазировать на тему вашего совместного будущего, семьи и даже имени ещё не рождённых детей, а сейчас он не хочет строить планов даже на предстоящий отпуск? Скорее всего, мысленно мужчина уже поставил точку в ваших отношениях, однако, по каким-то причинам ещё не может сделать последний решительный шаг.

3. Он перестал заботиться о вас

Любовь проявляется в мелочах и заботе - в вовремя поданном пальто, встрече с работы, вкусном ужине. Наверняка в начале отношений ваш парень вёл себя очень галантно и услужливо, чем и покорил вас. Если же в какой-то момент вы заметили, что в ваших отношениях забота исходит только от вас, это означает лишь одно - чувства мужчины угасли.

4. Он не зовёт вас на встречи с друзьями

Раньше он с радостью звал вас на встречи со своими друзьями и родственниками. Ещё бы, ведь он любил вас и хотел продемонстрировать свою «добычу» близким людям. Если же сейчас мужчина предпочитает проводить время без вас, это свидетельствует о том, что он больше не видит вас в роли своей девушки.

5. Между вами больше нет страсти

Отсутствие страсти является верным признаком того, что мужчина хочет расстаться. Представители сильного пола выражают свою любовь посредством физической близости. Если же он избегает интима, значит, его мыслями завладел кто-то другой. Конечно, у мужчины может отсутствовать желание по причине усталости или плохого самочувствия. Однако, если это носит постоянный характер, велика вероятность, что он хочет уйти от вас.

6. У него появились секреты

Раньше он делился с вами всем, рассказывал о событиях дня и был предельно честным, а сейчас он прячет телефон, ставит пароль на компьютер и увиливает от ваших вопросов? Эти изменения свидетельствуют лишь о том, что мужчина больше не считает вас частью своей жизни и, следовательно, хочет расширить своё личное пространство.

7. Он часто бывает раздражительным

Мужчина, который больше не любит, становится очень раздражительным и агрессивным. Он готов вспылить по любой мелочи, а после даже не думает извиняться. Вдруг оказывается, что вы не так одеваетесь, не так готовите и не так заботитесь о нём. На самом же деле, вы остались такой же, как прежде, просто чувства мужчины сошли на нет.

8. Он ищет повода для ссор

Иногда вам кажется, что он специально выдумывает поводы для ссор и конфликтов? Скорее всего, так оно и есть. Если мужчине не хватает смелости для того, чтобы разорвать отношения первым, он будет делать всё возможное, чтобы расставание якобы произошло по вашей вине.

9. Он врёт

Если вы всё чаще ловите его на лжи, хотя раньше не замечали за ним подобной привычки, значит, мужчина больше не дорожит вашими отношениями. Тотальная ложь свидетельствует о том, что мужчина не боится вас потерять. Но также эта привычка указывает на то, что ваш избранник - не совсем порядочный человек.

10. Вы не чувствуете себя любимой

О женской интуиции ходят легенды. Действительно, наши чувства являются своеобразным мерилом счастья в отношения. Если вам всё чаще кажется, что ваш партнёр вас не любит, и он не является вашей судьбой, присмотритесь к нему повнимательнее. Возможно, он на самом деле не планирует связывать свою жизнь с вами и уже планирует свой уход.

Расставание, особенно если оно происходит по инициативе любимого человека, это всегда болезненный процесс. Однако, если вы понимаете, что прощание неизбежно, не стоит продолжать отношения, у которых нет будущего, ведь из-за них вы теряете своё драгоценное время. Помните, что совсем скоро вы снова будете счастливы, а сегодняшние терзания останутся в вашей памяти как мимолётный жизненный эпизод, который сделал вас более опытной и мудрой.