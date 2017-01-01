Почему он мне не звонит, хотя мы прекрасно провели время вместе?

Свидание удалось на славу, но после него со стороны парня не последовало никакой реакции? И вы задаётесь одним еденственным вопросом: почему он мне не звонит? Стоит ли бить тревогу уже на следующий день?

Почему он мне не звонит?

Вы встретились на свидании, всё было очень весело и мило, и вы надеялись, что у вашего знакомства обязательно будет продолжение. Тем не менее, он не звонит и не пишет. Почему? Вот 5 самых распространённых причин (временного?) отсутствия реакции кавалера.

1. Он ждёт вашего хода

Если до сих пор это он был инициатором ваших встреч, возможно, парень просто хочет проверить, заинтересованы ли вы сами в продолжении знакомства. Поэтому он и ждёт, что именно вы на этот раз сделаете какой-то шаг. Что ж, почему бы вам действительно его не сделать? Нет ничего плохого или зазорного в том, что вы позвоните парню первой.

2. У него нет никакого желания продолжать эти отношения

К сожалению, то, что на свидании вам, по вашему мнению, вместе было весело, интересно и вообще хорошо во всех отношениях, не означает, что он испытывает те же чувства, что и вы. Не звонит после свидания? Возможно, у него просто нет желания встречаться ещё раз, он не хочет продолжения вашего знакомства, но при этом не знает, как вам это преподнести и сказать. Конечно, это только гипотеза!

3. Он занят!

Это дело обычное и это весьма распространённая причина замедленной, по мнению девушки, реакции на свидание. Но здесь всё зависит от того, как долго мужчина не откликается. Не вздумайте паниковать, если он не позвонил на следующий день после свидания. Может быть, у него очень много работы или просто не получилось из-за других дел.

4. Он не любит общаться по телефону

Он редко звонит, редко пишет смс-ки, но это не мешает вам регулярно контактировать? Можно допустить и такой вариант, что парень не любит общаться по телефону в принципе. Возможно, ваш кавалер использует этот инструмент коммуникации только тогда, когда нет другого выхода, и звонить он просто вынужден, причём, по серьёзному поводу. Разговоры же «ни о чём», о личных делах и уж тем более обсуждение свидания к таким ситуациям в его понимании явно не относятся.

5. Он хочет казаться недоступным

Не думайте, что только мы, представительницы прекрасного пола, используем разные хитрые приёмчики. Мужчины тоже иногда хотят поиграть в неприступных особ - часто потому, что боятся показать, как они заинтересованы в этих отношениях, чтобы мы ими не манипулировали.

Конечно, не стоит забывать, что это лишь некоторые из возможных причин, почему он не звонит. На самом деле их может быть гораздо больше, но важно помнить одно. Вовсе не обязательно отсутствие реакции после свидания является дурным знаком, означающим, что больше не последует ни одной встречи. Наберитесь терпения - и картина скоро прояснится.