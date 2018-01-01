Как познакомиться с парнем в тренажёрном зале? 5 стратегий флирта

Как познакомиться с парнем в тренажёрном зале? Для этого нужно с ним сблизиться. И помогут в этом правила идеального флирта в тренажёрном зале. Заманчиво? Значит, отбросьте сомнения и вперёд – в бой!

Кто сказал, что тренажёрный зал только для занятий спортом? Это прекрасное место для знакомства. Ведь здесь, как говорится, можно увидеть товар лицом: пузатый мужик не спрячет своё пузо за правильно подобранной одеждой, а субтильный парнишка не скроет свою тоненькую шейку намотанным шарфом. А значит, можно сразу же найти свой идеал по внешним признакам, ну а потом уже изучить его душу.

5 стратегий флирта, чтобы познакомиться с парнем в тренажёрном зале

1. Красота прежде всего!

Многие девушки ходят на тренировку ненакрашенные, с кривым хвостиком, в растянутой футболке и штанах с пузырями! И это огромная ошибка. Безусловно, идти на тренировку с трёхкилограммовым макияжем, вечерней причёской и шортиках, еле прикрывающих ягодицы, глупо. Но сделать аккуратную косу, шишку или конский хвост, покрасить реснички, нанести лёгкую подводку и гигиеническую помаду, подобрать стильный спортивный костюм, можно и нужно. Следует не забывать и об обуви – она должна сочетаться с костюмом и быть спортивной, а не удобными, сношенными мокасинами, в которых вы ходите ежедневно по улице. Откажитесь от использования духов перед спортивными занятиями, а вот антиперсперант просто необходим.

Совет для новичка. Если вы недавно пришли в спортклуб, то вам стоит осмотреться, есть ли среди постоянных посетительниц ваши соперницы. Узнайте, на кого чаще всего обращает внимание объект вашего обожания: на расфуфыренных девиц или скромниц с красивой фигурой. От этого может зависеть и ваш образ.

Совет для бывалой спортсменки. У вас уже давняя форма одежды, поэтому ради симпатичного парня не стоит её менять, если вам комфортно, а вот поведение можно подкорректировать. Проследите за ним: любит одиночество – постарайтесь не маячить возле него, душа компании – влейтесь в неё.

2. Во всеоружии!

Обязательно узнайте названия тренажёров и упражнений, поинтересуйтесь, какие бывают программы тренировок, тогда вам будет о чём поговорить с объектом обожания. Будьте «случайно» рядом с ним, просите его о помощи, но ненавязчиво – пусть поднесёт вам скамейку, подаст гантели или же подкорректирует какой-то тренажёр, чтобы вам было на нём удобно работать. Только просите его не часто, а от случая к случаю, иначе можно будет подумать, что вы к нему пристаёте. Важное правило: меньше глупых вопросов. Это не впечатляет, а напротив - отталкивает.

Совет для новичка. Вам можно подойти к понравившемуся парню и спросить у него, где какой тренажёр. Он с удовольствием подскажет, так как ему будет лестно, что вы именно к нему обратились. Значит, видите в нём профессионала своего дела.

Совет для бывалой спортсменки. В вашем случае тоже можно попросить у него помощи, например, подстраховать вас. Если же парень сам новичок, то возьмите инициативу в свои руки – попросите его помочь собрать или разобрать тренажёр.

3. Терпение

Только терпение. Чтобы добиться желаемой цели, нужно занять выжидательную позицию. Активные действия только во вред. Поэтому в один из дней пообщайтесь с ним в зале, сделайте паузу, потом можете обратиться вне него, например, побеседовать о погоде или прислушаться к его разговору и ввернуть свою фразочку. Но только если она будет уместна. Скажем, вы можете спросить про спортивное питание или же совет, как выполнять какое-то упражнение. Не будьте навязчивой, ваш интерес он уловил, и дальнейшие шаги сделает сам.

Совет для новичка. Вы ещё не знаете тех, кто тут постоянно занимается. Есть большая вероятность, что понравившийся парень – завсегдатай. Узнать это можно только походив ежедневно на занятия или же ненавязчиво спросив у него.

Совет для бывалой спортсменки. Если вы дружите с администратором, то спросите напрямую, на какие дни у него куплен абонемент. Иначе можно осторожно поинтересоваться его графиком посещения.

4. Безразличие



Оно может только усилить его внимание. Просто поздоровайтесь с ним и всё. И начните беседу с кем-то другим. Такое поведение его заинтригует, тем более, если на прошлом занятии вы проявили к нему интерес. Такие перемены, возможно, его насторожат и он захочет узнать, что случилось, поэтому подойдёт сам. Главное здесь, не кинуться ему на шею и начать без умолку щебетать. Ответьте на его вопрос, поддержите его разговор, можете улыбнуться и всё… Уходите с кем-то или одна, но по-английски.

Совет для новичка. Вас ещё плохо знают в спортивном клубе и ваша отстранённость может охарактеризовать вас как человека-одиночку, поэтому в общении с симпатичным вам парнем придерживайтесь золотой середины.

Совет для бывалой спортсменки. Если вас в тренажёрном зале знают, как человека коммуникабельного, будет заметно, что вы кого-то игнорируете. Могут начаться слухи. Поэтому постарайтесь проявлять безразличие не на глазах у всех.

5. Гаджетам – нет!

Вы любите заниматься спортом в сопровождении музыки? Если хотите познакомиться с парнем, делать этого не нужно, потому что с наушниками в ушах вы выглядите отгородившейся от всего мира. Таким образом вы ставите стену между собой и понравившимся вам парнем. Возможно, вы ему тоже симпатичны, но подойти и вырвать наушники из ваших ушей, чтобы заговорить с вами, он, конечно же, не сможет.

Совет для новичка. Вам можно воспользоваться первоначально гаджетами для изучения обстановки. Поэтому можете, например, заниматься кардиотренировками с наушниками, ну а силовые делать без них.

Совет для бывалой спортсменки. Вы можете воспользоваться гаджетом для знакомства, например, подойти к парню и попросить у него помощи, якобы у вас телефон новый и вы в нём ещё не разобрались, но так нуждаетесь в музыке, что просто без неё никак.

Чтобы познакомиться с парнем в тренажёрном зале, вы можете выбирать одну или несколько стратегий для флирта, они хороши каждая по себе и в комплексе. Но лучше всё же узнать, есть ли у понравившегося парня девушка, иначе можно нажить себе большие неприятности.