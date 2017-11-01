Как познакомиться с парнем ВКонтакте? 6 ошибок, которых следует избегать

Вам понравился парень Вконтакте, но вы не знаете, как с ним познакомиться? В этом нет ничего сложного, главное, не допустить распространённых ошибок. Что именно нельзя делать при знакомстве с парнем из Интернета, читайте в нашем материале.

Как познакомиться с парнем ВКонтакте, ошибки и советы в общении

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. С помощью них мы поддерживаем отношения с друзьями, делимся фотографиями, узнаём новости, заводим новые знакомства по интересам. Причём, социальные сети – это не только виртуальное место для дружеского общения, но и прекрасная возможность познакомиться с понравившимся парнем. Инициировать общение в Интернете намного проще, чем в реальной жизни, благодаря чему завязать знакомства смогут даже самые стеснительные и сдержанные особы.

По сути, знакомство в социальных сетях ничем не отличается от знакомства в реальной жизни, с той лишь разницей, что общение «с глазу на глаз» заменяется перепиской. Виртуальные знакомства имеют свои правила и нюансы, поэтому, если вы не знаете, как познакомиться с парнем ВКонтакте, читайте в нашей статье о 6-ти ошибках, которых следует избегать.

Ошибка №1 – непривлекательные фотографии

В жизни встречают по одёжке, а ВКонтакте – по фотографии профиля. Именно на основе фото с вашей странички парень будет судить о вашей внешней привлекательности. Поэтому прежде чем знакомиться с парнем, внимательно изучите свой профайл и удалите из него фотографии, которые кажутся вам непривлекательными. Это совсем не значит, что нужно срочно наполнить свой профиль профессиональными фотоснимками, просто старайтесь, чтобы фото были максимально естественными и подчёркивали ваши лучшие стороны. При этом следуйте законам умеренности. Слишком откровенные или постановочные снимки, конечно же, привлекут внимание противоположного пола, но совсем не так, как вам бы того хотелось.

Ошибка №2 – отсутствие личной информации

По информации на вашей страничке парень будет судить о том, какой вы человек. Поэтому, если в вашем профиле не указаны ни ваши увлечения, ни ваши личные данные, молодой человек, скорее всего, пройдёт мимо. Чтобы заинтересовать парня, старайтесь рассказать о себе как можно более подробно – укажите свои увлечения, хобби, музыкальные предпочтения и т.д. Добавьте фотографии с каких-нибудь интересных мероприятий и путешествий. Глядя на вашу страничку, незнакомый человек должен понять, что вы активная и разносторонняя личность, с которой интересно общаться. Если вы знаете о каких-нибудь особых увлечениях вашего избранника, укажите их в своих интересах. Это поможет привлечь внимание молодого человека и найти темы для общения.

Ошибка №3 – выдуманное имя и неправдивая информация

Часто девушки, желая выделиться из толпы, придумывают для своих аккаунтов забавные имена, ставят смешные картинки и указывают в профиле неправдивую информацию. Такая анкета, конечно же, привлечёт внимание пользователей, однако, вряд ли она вдохновит парня на серьёзное знакомство. Порой слишком оригинальные страницы ВКонтакте выглядят как фэйки, из-за чего молодой человек не сможет воспринимать вас как реального живого человека.

Ваша главная задача – сделать так, чтобы объект вашей страсти заинтересовался вами и захотел реального общения. Поэтому указывайте в своём профиле только правду, начиная от аватарки и заканчивая городом проживания, местом учёбы, работы и т.д.

Ошибка №4 – фотографии с бывшими парнями

Возможность делиться фотографиями ВКонтакте многие девушки воспринимают как виртуальный семейный фотоальбом, в котором можно хранить абсолютно все снимки. Однако, помните, что некоторые фотографии могут оттолкнуть интерес потенциальных парней. Например, если в ваших альбомах хранятся снимки с вашими бывшими возлюбленными, это может сыграть с вами плохую службу. Во-первых, рассматривая романтические фотографии, молодой человек может решить, что вы уже состоите в отношениях, из-за чего он откажется от идеи познакомиться с вами. Во-вторых, даже если парень поймёт, что героями ваших снимков являются бывшие возлюбленные, он может не захотеть продолжить общение с вами, посчитав вас легкомысленной и ветреной девушкой. В любом случае, старайтесь не афишировать вашу личную жизнь в социальных сетях.

Ошибка №5 – зависимость от социальных сетей

Если вы ежедневно добавляете новые фотографии, без конца комментируете публикации друзей, меняете статусы в профайле и делитесь любой понравившейся информацией, это может охарактеризовать вас как человека, которому нечем заняться в реальной жизни. Очень важно, чтобы ваш профиль был «живым», однако, здесь нельзя перебарщивать. Изучая вашу страничку, молодой человек должен понять, что вы ведёте активный образ жизни и с вами интересно проводить время не только виртуально, но и реально.

Ошибка №6 – навязчивость

Инициатива знакомства вполне может исходить от вас, однако, эта инициатива не должна быть слишком навязчивой. Если вы знакомитесь с парнем, которого не знаете в реальной жизни, постарайтесь не «рубить с плеча». Это значит, что не нужно писать ему, что он очень сильно вам понравился и вы бы хотели построить с ним романтические отношения. На первом этапе вам нужно всего лишь спровоцировать общение. Для этого используйте общие интересы и хобби. Внимательно изучите страницу претендента на роль вашего парня и отталкивайтесь от поданной информации. Например, если объект вашей страсти увлекается велоездой, попросите у него совета в выборе нового велосипеда. Если он любит путешествовать, спросите у него, что нужно посетить в том месте, где он недавно отдыхал. У парня должно сложиться впечатление, что вы нашли его страницу случайно. Начав общаться, поддерживайте интерес молодого человека, интересуясь его мнением по тому или иному вопросу, делая ненавязчивые комплименты и оказывая дружескую поддержку. Завязав виртуальную дружбу, молодой человек, скорее всего, сам захочет познакомиться с вами в реальной жизни.

Знакомясь с парнем ВКонтакте, будьте естественной и оптимистичной. Начинать общение лучше всего с ненавязчивой шутки или невинного вопроса. Самое главное, чтобы парень обратил на вас внимание, после чего позвольте ему самостоятельно проявлять инициативу.