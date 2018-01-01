Пинетки-кроссовки крючком: мастер-класс с описанием и пошаговыми фото

Из-за несовершенной терморегуляции у маленьких детей случается, что ножки малыша мёрзнут даже летом. На помощь вам придут пинетки. А для того, чтобы ваш малыш выглядел стильно и модно, свяжите их в виде кроссовок или кед. Такие детские пинетки-кроссовки, вязанные крючком, подойдут не только мальчикам. Замените голубой цвет на розовый или красный - и получится обувь для девочек в спортивном стиле. Внимательно отнеситесь к выбору качества пряжи, ведь она не должна приносить дискомфорта малышу. В продаже есть специальная пряжа для детей. Смотрите подробный мастер-класс по вязанию пинеток-кроссовок крючком с описанием и пошаговыми фотографиями.

Материалы и инструменты для вязания пинеток-кроссовок крючком:

Детская акриловая пряжа – 50 грамм белой, 50 грамм – голубой.

Крючок №2.

Нитки для пришивания, иголки.

Сокращения:

вп – воздушная петля,

сбн – столбик без накида,

сн – столбик с накидом,

пр - прибавки,

у - убавки.

Мастер-класс по вязанию детских пинеток-кроссовок крючком:

1) Начинаем с подошвы:



1 ряд: (белая) 13 вп.



2 ряд: (белая) 6 сн в первую петлю, 11 сн, 6 сн в одну петлю, повернуть вязание, 11 сн в петли первого ряда. (34)

3 ряд: (белая) (вязать по овалу) 6 пр сн, 11 сн, 6 пр сн, 11 сн. (46)

4 ряд: (белая) 1 пр сн, сн - 5 раз, 13 сн, 1 пр сн , сн - 5 раз, 13 сн. (56)



5-6 ряд: (белая): 56 сбн. (образуются бортики)

7 ряд: (голубая) 56 сбн.



8-9ряд: (белая) 56 сбн.



2) Носок: (белая)



1 ряд: Набираем 5 вп в кольцо, замкнём, обвязать 10 сбн.

2 ряд: 2 вп для подъёма, 2 пр сн, сн – 4 раза. (13)



3 ряд: 2 вп, 1 пр сн, сн - 7 раз. (20)



4 ряд: пр сбн, 4 сбн. (26)



Пришиваем носок к подошве иголкой с ниткой.

3) Боковая сторона:



1. Прикрепим голубую нитку к свободной боковой стороне и вяжем 31 сн. Вяжем 5 рядов сн, сокращая по 2 петли с каждого края ряда.



2. Выполнить обвязку боковой стороны сбн белым цветом.



4) Язычок:



Прикрепить голубую нить к свободному краю носка и вязать 13 сн 6 рядов.

5) Шнурки:



Вязать 2 детали вп длиной 60 мм.

6) Украшение:



1 ряд – кольцо амигуруми 6 сбн. (6)

2 ряд - 6 пр. (12)



3 ряд – пр + 1 сбн. (18)



Вышить голубой ниткой большой иголкой как на рисунке. Можно вышить любой другой рисунок.

7) Пришить маленькой иглой зеркально на боковую часть пинеток (правая и левая).

8) Прошнуровать пинетки, завязать по узелку на краях.

Обуйте и отрегулируйте по ширине шнурками.