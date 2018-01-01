Калейдоскоп » Своими руками » Пинетки-кроссовки крючком: мастер-класс с описанием и пошаговыми фото

Пинетки-кроссовки крючком: мастер-класс с описанием и пошаговыми фото

Из-за несовершенной терморегуляции у маленьких детей случается, что ножки малыша мёрзнут даже летом. На помощь вам придут пинетки. А для того, чтобы ваш малыш выглядел стильно и модно, свяжите их в виде кроссовок или кед. Такие детские пинетки-кроссовки, вязанные крючком, подойдут не только мальчикам. Замените голубой цвет на розовый или красный - и получится обувь для девочек в спортивном стиле. Внимательно отнеситесь к выбору качества пряжи, ведь она не должна приносить дискомфорта малышу. В продаже есть специальная пряжа для детей. Смотрите подробный мастер-класс по вязанию пинеток-кроссовок крючком с описанием и пошаговыми фотографиями.

 

Пинетки-кроссовки крючком: фото

 

Читайте также: Детские пинетки-сапожки, вязанные крючком. Мастер-класс с описанием и фото.

Материалы и инструменты для вязания пинеток-кроссовок крючком:

  • Детская акриловая пряжа – 50 грамм белой, 50 грамм – голубой.
  • Крючок №2.
  • Нитки для пришивания, иголки.

Мастер-класс по вязанию детских пинеток-кроссовок крючком: фото 1

Сокращения:

  • вп – воздушная петля,
  • сбн – столбик без накида,
  • сн – столбик с накидом,
  • пр - прибавки,
  • у - убавки.

Мастер-класс по вязанию детских пинеток-кроссовок крючком:   

1) Начинаем с подошвы:


1 ряд: (белая) 13 вп.


2 ряд: (белая) 6 сн в первую петлю, 11 сн, 6 сн в одну петлю, повернуть вязание, 11 сн в петли первого ряда. (34)

 

Мастер-класс по вязанию детских пинеток-кроссовок крючком: фото 2

 

3 ряд: (белая) (вязать по овалу) 6 пр сн, 11 сн, 6 пр сн, 11 сн. (46)

 

4 ряд: (белая) 1 пр сн, сн - 5 раз, 13 сн, 1 пр сн , сн - 5 раз, 13 сн. (56)


5-6 ряд: (белая): 56 сбн. (образуются бортики)

 

Мастер-класс по вязанию детских пинеток-кроссовок крючком: фото 3

 

7 ряд: (голубая) 56 сбн.


8-9ряд: (белая) 56 сбн.


2) Носок: (белая)


1 ряд: Набираем 5 вп в кольцо, замкнём, обвязать 10 сбн.

 

2 ряд: 2 вп для подъёма, 2 пр сн, сн – 4 раза. (13)


3 ряд: 2 вп, 1 пр сн, сн - 7 раз. (20)


4 ряд: пр сбн, 4 сбн. (26)

 

Мастер-класс по вязанию детских пинеток-кроссовок крючком: фото 4


Пришиваем носок к подошве иголкой с ниткой.

 

Мастер-класс по вязанию детских пинеток-кроссовок крючком: фото 5

 

3) Боковая сторона:


1. Прикрепим голубую нитку к свободной боковой стороне и вяжем 31 сн. Вяжем 5 рядов сн, сокращая по 2 петли с каждого края ряда.


2. Выполнить обвязку боковой стороны сбн белым цветом.


4) Язычок:


Прикрепить голубую нить к свободному краю носка и вязать 13 сн 6 рядов.

 

Мастер-класс по вязанию детских пинеток-кроссовок крючком: фото 6

 

5) Шнурки:


Вязать 2 детали вп длиной 60 мм.

 

6) Украшение:


1 ряд – кольцо амигуруми 6 сбн. (6)

 

2 ряд - 6 пр. (12)


3 ряд – пр + 1 сбн. (18)


Вышить голубой ниткой большой иголкой как на рисунке. Можно вышить любой другой рисунок.

 

Мастер-класс по вязанию детских пинеток-кроссовок крючком: фото 7

 

7) Пришить маленькой иглой зеркально на боковую часть пинеток (правая и левая).

 

Мастер-класс по вязанию детских пинеток-кроссовок крючком: фото 8

 

Читайте также: Как сшить пинетки из флиса своими руками, мастер-класс с фото.

 

8) Прошнуровать пинетки, завязать по узелку на краях.

 

Пинетки-кроссовки крючком: фото

 

Обуйте и отрегулируйте по ширине шнурками.

 (голосов: 0)
Автор: Анна Михайлова
Сегодня, 08:00
Фото: Анна Михайлова

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Новый год 2018 Новый год 2018

Калейдоскоп:

» Путешествия

» Мой дом

» Своими руками

» Сад и огород

» Праздники

» Звезды