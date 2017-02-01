Как сшить пинетки из флиса своими руками: мастер-класс с фото

Флисовые вещи являются одними из самых практичных и теплых, поэтому из флиса часто шьют детскую одежду, так как иммунитет у ребенка достаточно слабый, вследствие чего он больше всего подвержен простудным заболеваниям. Особенно уязвимы ножки малыша, которые непременно нужно держать в тепле. В этом мастер-классе вы узнаете, как сшить пинетки из флиса ткани своими руками.

Для того, чтобы сшить пинетки из флиса ткани, нам понадобятся такие инструменты и материалы:

картон или плотная бумага (ватман) – для выкройки;

мел портновский;

ножницы портновские;

резинка шириной 5 мм;

флис двух цветов – белого и черного;

нитки с иголкой;

пуговицы декоративные;

лента сантиметровая.

швейная машинка. Если у вас нет швейной машинки, сшить пинетки можно и вручную.

Мастер-класс «Как сшить пинетки из флисовой ткани своими руками»

1) Начнем работу с выкройки подошвы пинеток. Для этого измеряем сантиметровой лентой длину и ширину стопы малыша и добавляем к полученным данным по 5 см (4 см к длине и 4 см к ширине). Например, длина стопы ребенка 9 см, значит длина выкройки подошвы должна быть 14 см. То же самое и добавляем к данным ширины подошвы. На основе полученных параметров рисуем овал – подошву наших будущих пинеток.

2) Чтобы сделать выкройку боковых сторон пинеток, нам нужно рассчитать размеры нижней части и высоты. Для расчета нижней части боковой стороны к длине подошвы добавляем еще 5 см. Например, длина выкройки подошвы у нас получилась 14 см, значит, длина нижней части боковой стороны будет 19 см. Высоту определяем самостоятельно. В итоге получится две такие выкройки.

3) По этим выкройкам вырезаем детали наших пинеток. Обратите внимание, боковые стороны пинеток выкраиваем в зеркальном отображении так, как это показано на фотографии.

4) Теперь временным швом «вперед иголку» прошиваем подошву и заднюю часть пинеток, оставляя переднюю часть не прошитой.

5) Далее берем резинку, кладем ее начало на точку перехода стопы к голени и на швейной машинке или вручную прострачиваем до противоположного края, немного натягивая ее, чтобы впоследствии резинка образовала «гармошку». Вшиваем резинку двумя строчками по ее краям.

6) В результате у вас получится такая заготовка.

7) После этого снова швом «вперед иголку» прошиваем переднюю часть пинеток.

8) На швейной машинке прострачиваем все стороны, которые мы сшили временным швом, а затем убираем нитки временного шва. Выворачиваем пинетки лицевой стороной.

9) Далее берем флис белого цвета и прошиваем временным швом все его стороны, кроме отверстия для ноги. Резинку в этот раз не зашиваем.



10) Снова прострачиваем стороны, обработанные временным швом, на швейной машинке, после чего лишние края отрезаем. В этот раз заготовку не выворачиваем, так как это будет внутренняя часть пинеток, и швы останутся внутри.

11) Теперь помещаем подклад (заготовку из белого флиса) внутрь черной заготовки и аккуратно заворачиваем их края вовнутрь. Снова прошиваем их временным швом, чтобы края не разъехались, и прострачиваем на швейной машинке.

12) В завершении украшаем пинетки декоративными пуговицами.

Теплые пинетки из флиса для малыша готовы.