Детские пинетки-сапожки, вязанные крючком. Мастер-класс с описанием и фото

Зимой хочется больше тепла и для себя и для своих детей. И в этом мастер-классе для начинающих с описанием и пошаговыми фото мы свяжем тёплые и удобные детские пинетки-сапожки крючком.

Для вязания детских пинеток-сапожек нам понадобятся:

Пряжа двух цветов;

Крючок;

Иголка;

Пуговицы.

Мастер-класс для начинающих по вязанию крючком пинеток-сапожек:

1) Начинаем вязать подошву пинеток. И её мы вяжем пряжей неосновного цвета. В данном случае – это ягодный цвет.



Набираем цепочку из шестнадцати ВП. Затем ещё три петли подъёма. И вяжем до конца ССН. В последнюю петелечку. Мы будем выполнять шесть таких ССН. И продолжим вязать по второй стороне цепочки. В последнюю петелечку мы вяжем пять ССН, а вместо шестого у нас три ВП, которые мы сделали в начале ряда.

2) И теперь мы будем вязать по кругу ещё два ряда ССН. Во втором ряду у нас будут прибавки в закруглении. То есть там, где мы вязали шесть ССН в петлю. Мы прибавку делаем в каждую из этих шести петель и получаем двенадцать ССН.

В третьем ряду мы вяжем прибавки в тех же местах и получаем двадцать четыре ССН. То есть тут у нас прибавка вяжется уже в каждую петлю из двенадцати.

3) Присоединяем нить основного цвета. И вяжем один ряд за задние стенки петелек. Вяжем также ССН.

4) А теперь мы будем чередовать вогнутый ССН и выпуклый. Чтобы связать вогнутый ССН, крючок вводим сзади, а чтобы выпуклый - спереди. Так вяжем три ряда.

5) Теперь мы ставим маркеры там, где у нас будет носочек. Находим первую и последнюю прибавки в закруглении на подошве. И отмечаем столбики от них нитками.



Здесь мы будем убавлять.

6) У нас всего в носке двадцать четыре столбика. Можно просто отсчитать от центральной петли в стороны эти петли и поставить маркеры.



Теперь довязываем до первого маркера. И далее до следующего вяжем вогнутый и выпуклый столбики вместе, с одной вершинкой. Довязываем ряд, чередуя ССН.

7) И вяжем далее ещё два ряда с такими же убавками в носке. То есть мы должны провязать всего три ряда, в которых будем делать убавки в носке, провязывая по два ССН вместе.

8) Теперь присоединяем нить к центральной петельке носка. И вяжем СБН. Довязываем до центральной петельки, от которой начали вязать. И делаем десять ВП.

9) Разворачиваемся и вяжем в обратную сторону ряд СБН. Цепочку мы также провязываем.

10) Затем меняем нитку и вяжем два ряда ею. И снова меняем нитку, вяжем ещё два ряда. Повторим ещё два раза. То есть мы просто вяжем теперь не по кругу, а разворотными рядами.

11) Теперь свяжем петельку для пуговицы на получившемся ремешке. Она будет состоять из шести ВП (зависит от размера пуговицы).



И сделаем обвязку по краю подошвы СБН. Вяжем за оставшиеся непровязанные передние стенки петелек.

12) С другой стороны пинеток пришиваем пуговицу.

Детские пинетки-сапожки крючком готовы!