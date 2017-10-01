Закладка-кот – детская поделка из цветной бумаги своими руками

Лето подходит к концу и совсем скоро школы вновь распахнут свои двери для учеников. Настанет пора учебников и книг. Поэтому стоит позаботиться о незаменимых помощниках в чтении – закладках. Сегодня мы сделаем своими руками забавную детскую поделку из цветной бумаги - закладку-уголок в виде кота.

Чтобы сделать такую детскую поделку из цветной бумаги, подготовьте:

Лист бумаги коричневого цвета, жёлтого, красного, чёрного и немного белого;

Клей канцелярский;

Ножницы;

Черный карандаш или фломастер.

Мастер-класс по детской поделке из цветной бумаги «Закладка в виде кота»

1) Для закладки нам понадобится квадрат коричневой бумаги. Бумага должна быть одинакового цвета с обеих сторон.

Теперь этот квадрат складываем в треугольник. Проглаживаем складочку.

2) Затем берём нижний уголок и подгибаем его к верхнему. Важно, чтобы углы легли ровно друг к другу.

3) Точно так же нужно сделать со вторым нижним углом. Получаем ромбик.

4) Теперь отгибаем эти уголки обратно. Посередине у нас лист как бы двойной, потому что квадрат в самом начале мы складывали.



Нам нужно подцепить только один листок за верхний угол. Его отгибаем к нижнему уголку, образуя треугольник.

5) Теперь берём один из нижних уголков и просовываем его под получившийся треугольник. То есть, как бы засовываем его в кармашек посередине.

6) И вторую сторону тоже помещаем туда.

7) Основа для закладки готова. Теперь будем делать мордочку кота.



Для этого складываем вдвое листочек коричневой бумаги и вырезаем два одинаковых небольших треугольничка. Это будут ушки.



Из жёлтой бумаги нужно вырезать два треугольника поменьше. Их приклеиваем на коричневые.

8) Получившиеся ушки приклеиваем к заготовке.

9) Теперь из коричневой бумаги нам нужно вырезать неровную полосочку для хвоста. Он будет извилистым, поэтому вырезаем деталь соответствующей формы.

10) Приклеиваем хвост снизу заготовки слева или справа.



Теперь нам нужно вырезать два одинаковых небольших овала из чёрной бумаги для глазок. Сверху приклеим блики. Их делаем из белой бумаги. Вырезаем две совсем маленькие детали в форме капелек.



Приклеиваем их на чёрные овалы сверху.

11) Затем из красной бумаги вырезаем треугольник с закруглёнными углами. Приклеиваем его на место носика вершиной вниз.



Чёрным карандашом нарисуем усики с обеих сторон от носа.



Закладка – уголок в виде кота готова! Таким способом можно сделать закладку в виде любого другого животного. Достаточно только изменить мордочку и ушки.