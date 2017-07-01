Закладка-уголок покемон Пикачу: детская поделка оригами из бумаги

Чтобы сделать милую мордашку знаменитого покемона Пикачу в технике оригами, вам понадобится совсем не много свободного времени и материалов. Дети с большим энтузиазмом примутся за такую поделку из бумаги, особенно те, которые ни дня не могут прожить без компьютерных игр. Это отвлечёт их от виртуального мира, позволит окунуться в творческие фантазии, с пользой провести время. Поскольку выбран интересный объект для копирования – знаменитый компьютерный персонаж покемон Пикачу, то успех обеспечен. Детская поделка оригами из бумаги ещё будет выполнять полезную функцию – служить маленькой закладкой, которую можно взять в детский сад, школу, подарить кому-то или оставить дома. Чтобы не заботиться о том, как именно получить подходящий кармашек, в который удобно вкладывать странички, рассмотрим этот простой урок.

Для создания закладки-оригами в виде покемона Пикачу подготовьте:

жёлтый круг диаметром 25 см или около того;

дополнительно кусочки бумаги жёлтого, чёрного цвета;

фломастеры или ручки чёрного, красного (розового) цвета;

ножницы и клей.

Как сделать закладку покемона Пикачу из бумаги поэтапно:

1) Вырежьте из жёлтой бумаги большой круг, воспользовавшись циркулем или блюдцем. Желтый цвет позволит нам скопировать облик намеченного покемона, поэтому его нельзя менять, если именно такой бумаги нет, то и сделать персонажа не получится. Например, оранжевый даст нам Райчу.

2) Согните подготовленный круг дважды пополам чётко по диагонали. Сначала у вас получится полукруг, затем четверть круга. Сложенная в несколько раз бумага и станет тем уголком, который удобно крепить к страницам книги. Складывая полукруг, смажьте бумагу клеем, чтобы скрепить основу. Вот такой простой способ моделирования предложен здесь.

Полученный бумажный сегмент в дальнейшем вы сможете видоизменить по своему усмотрению с помощью ножниц и дополнительных бумажных деталей, ручек или фломастеров.

3) Заготовка для закладки готова, теперь нужно превратить её в мордочку Пикачу. Вырежьте длинные уши из дополнительных кусочков жёлтой бумаги и маленькие детали для чёрных кончиков ушей.

4) Приклейте уши к уголку. Сделайте их смешными, разведите в разные стороны. Наклейте чёрные фрагменты на самые кончики.

5) Ножницами скруглите верхнюю острую часть уголка, а также нижнюю часть мордочки, чтобы получить более подходящие очертания.

6) И далее останется полученную фигурку превратить в намеченного покемона. Приклейте маленькие глазки с белыми бликами (чёрные и белые точки), нарисуйте рот, нос и розовые щёки ручками.



Детская поделка из бумаги – полезный школьный атрибут – готова. Покемон Пикачу смотрит на нас и улыбается.

А если мы прикрепим его к уголку книги и закроем её, то у нас будут проглядывать только смешные ушки. И они же позволят быстро открыть учебник на нужной странице.

Этим уроком оригами можно увлечь ребёнка, бумаготворчество отвлечёт его от компьютерной игры. А если ему понравится, то он обязательно попросит купить ему бумагу, чтобы сделать кого-то ещё из популярных персонажей. Их много, есть где разгуляться и повеселиться.