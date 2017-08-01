Закладка Бэтмен: поделка для мальчиков из бумаги

Если у вас подрастает мальчик, вы наверняка знаете всех супергероев. И один из самых популярных – это Бэтмен, человек-летучая мышь. Уже много лет прошло, как свет увидели комиксы, главным героем которых выступает этот необычный персонаж. И Марвел продолжает развивать эту тему. Современные мальчики всё так же увлекаются интересными фильмами, играми, надевают на школьные карнавалы маски Бэтмена и даже целые костюмы. Предложите своему ребёнку самому создать облик Бэтмена, сделав оригинальную поделку из бумаги своими руками. Пусть это будет закладка для книги, которую приятно будет читать, глядя на любимого героя. Такой аксессуар отлично подойдёт как для любимой фантастической книги, так и для школьного учебника.

Для создания закладки-Бэтмена возьмите:

Чёрный двухсторонний квадрат бумаги;

Ножницы;

Белую бумагу;

Клей.

Как сделать закладку-Бэтмена, поделку из бумаги своими руками

1) Закладки бывают обычные продолговатые либо в виде уголков. Второй вариант мы и будем вместе с вами моделировать в этом мастер-классе. Для создания уголка понадобится чёрная двухсторонняя бумага. Вырежьте идеально ровный квадрат.

2) Далее согните квадрат по диагонали. В результате у вас вырисуется двухслойный треугольник прямоугольной формы, самая длинная сторона которого будет глухой – бывшей диагональю квадрата. В этой глухой стороне найдите центр и согните в этой точке сначала одну сторону вверх, состыковывая с прямым углом, затем – вторую сторону. После таких операций у вас должен получиться вновь квадрат, но его размер будет вчетверо меньшим, а по центру будет щель.

3) Отогните опять уголки до состояния бывшего треугольника. Верхний слой двойной детали опустите вниз так, чтобы состыковать верхний угол с центральной частью противоположной стороны. Затем заведите под этот слой бумаги оба угла, сдавите, выделяя треугольный карман. Черная, как ночь, заготовка-уголок для закладки готова. Теперь останется пофантазировать и превратить её в Бэтмена, всего лишь пара белых деталей понадобится нам для этого.

4) Скруглите ножницами верхний уголок, формируя очертания головы. К центральной части кармашка (под низ) наклейте треугольную деталь, выделяя носовую часть маски.

5) Из черной бумаги также вырежьте уши летучей мыши и подклейте их вверху. Из белой бумаги сделайте глаза-щёлки. Приклейте белые детали к верхней части кармашка. Также глаза можно аккуратно вырезать канцелярским ножом, но они станут выразительными только тогда, когда уголок будет находиться на белых страничках книги. Из белой бумаги также вырежьте нижнюю часть лица, покажите квадратную челюсть и злой перекошенный рот. Приклейте нижнюю часть к однослойной стороне закладки.



Поделка для мальчиков готова. Теперь можно пользоваться ею по своему усмотрению.

Мы скопировали образ супергероя и получили правдоподобную игрушку. И, если вы сделаете такой же вариант, но гораздо большего размера, то у вас появится шанс пользоваться поделкой, как маской, надевая на голову. Тогда глаза точно придётся вырезать, а к низу пришить пару резинок.