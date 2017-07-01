Дети » Детские поделки » Карандашница-сова из соленого теста своими руками: мастер-класс поделки с детьми

Карандашница-сова из соленого теста своими руками: мастер-класс поделки с детьми

Карандашница – полезный канцелярский аксессуар, с помощью которого поддерживать порядок на рабочем столе абсолютно несложно. Наш сегодняшний фото-урок расскажет, как создать карандашницу из соленого теста своими руками. Сделаем мы ее в виде забавной совушки, которая отлично впишется в интерьер детской комнаты. Обязательно приобщайте к такой увлекательной работе детишек. Смотрите пошаговый мастер-класс, как сделать эту замечательную детскую поделку.

 

Карандашница-сова из соленого теста своими руками: фото

 

Смотрите также: Карандашница из баночки своими руками - поделка с детьми.

Итак, приготовьте для изготовления карандашницы все необходимые инструменты и материалы:

  • картонная банка (для каркаса);
  • соленое тесто (неокрашенное);
  • клей ПВА;
  • ножницы;
  • гофрированная бумага или отрезок декоративного жгута;
  • пуговка;
  • гуашь:
  • стеки;
  • кисточка;
  • лак акриловый;
  • зубная щетка.

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 1

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»:

1) Отрезаем кусочек соленого теста и добавляем небольшое количество бежевой гуаши в массу. Тщательно вымешиваем тесто, чтобы оттенок стал равномерным. Раскатываем окрашенный кусочек массы в лепешку толщиной 10-15 мм.

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 2

 

2) Наносим на внешний бортик банки клей ПВА и оборачиваем его лепешкой соленого теста. Излишки теста срезаем стекой, а место стыка сглаживаем влажной кистью. Зубной щеткой продавливаем на тесте фактуру. Основа карандашницы готова.

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 3

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 4

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 5

 

3) Далее создаем тесто коричневого цвета, также его раскатываем в лепешку, вырезаем полосу шириной 4-5 см и приклеиваем к нижней части основы.

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 6

 

4) Теперь вылепливаем мелкие детали поделки. Наклеиваем на верхушку подставки два больших глаза. Между лепешками фиксируем острый клюв совенка.

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 7

 

5) Дополняем белые глазки ярко-голубыми лепешками меньшего размера.

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 8

 

6) Из тонких жгутиков розового теста вылепливаем вязаный бантик. Оставляем его просушиться на 1-2 часа.

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 9

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 10

 

7) Затем дополняем боковые стороны поделки плоскими каплеобразными крыльями.

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 11

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 12

 

8) Горлышко баночки оформляем косичкой сделанной из жгутов соленого теста.

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 13

 

9) Из белой массы скатываем колбаску, расплющиваем ее и стекой или шпажкой прорисовываем фактуру кружева. С помощью клея наклеиваем ее на верхушку коричневой полосы.

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 14

 

10) Так как запекать окрашенное тесто не рекомендуется, мы будем сушить его на открытом воздухе. Оставляем поделку на батарее примерно на 24 часа. Когда тесто полностью высохнет, приступаем к росписи. Крыльям и нижней части карандашницы придаем насыщенности с помощью коричневой гуаши.

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 15

 

11) Затем украшаем прокрашенные детали белыми точками разного диаметра.

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 16

 

12) Дорисовываем черной гуашью зрачки и ресницы. А когда краска подсохнет, дополняем их белыми бликами.

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 17

 

13) Над крылом фиксируем сделанный розовый бантик.

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 18

 

14) А кружево украшаем пуговкой и бантиком из гофро-полоски.

 

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»: фото 19

 

15) Теперь чтобы изделие прослужило как можно дольше - покрываем его акриловым прозрачным лаком. Для более интересного эффекта глаза и клюв совы выделяем глянцевым лаком, а остальные детали закрашиваем шелковисто-матовым. Оставляем карандашницу до полного высыхания лака.

 

Карандашница-сова из соленого теста своими руками: фото

 

Смотрите также: Подставка для карандашей «Миньон» своими руками, мастер-класс детской поделки.

 

Карандашница из соленого теста готова.

 

Карандашница-сова из соленого теста своими руками: фото

 (голосов: 0)
Автор: Ольга Леликина
Вчера, 08:00
Фото: Ольга Леликина

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Рецепты с кабачками Рецепты с кабачками

Дети:

» Развитие ребенка

» Детские поделки

» Беременность и роды

» Воспитание детей

» Новости о детях