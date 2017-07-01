Карандашница-сова из соленого теста своими руками: мастер-класс поделки с детьми

Карандашница – полезный канцелярский аксессуар, с помощью которого поддерживать порядок на рабочем столе абсолютно несложно. Наш сегодняшний фото-урок расскажет, как создать карандашницу из соленого теста своими руками. Сделаем мы ее в виде забавной совушки, которая отлично впишется в интерьер детской комнаты. Обязательно приобщайте к такой увлекательной работе детишек. Смотрите пошаговый мастер-класс, как сделать эту замечательную детскую поделку.

Итак, приготовьте для изготовления карандашницы все необходимые инструменты и материалы:

картонная банка (для каркаса);

соленое тесто (неокрашенное);

клей ПВА;

ножницы;

гофрированная бумага или отрезок декоративного жгута;

пуговка;

гуашь:

стеки;

кисточка;

лак акриловый;

зубная щетка.

Мастер-класс «Карандашница-сова из соленого теста своими руками»:

1) Отрезаем кусочек соленого теста и добавляем небольшое количество бежевой гуаши в массу. Тщательно вымешиваем тесто, чтобы оттенок стал равномерным. Раскатываем окрашенный кусочек массы в лепешку толщиной 10-15 мм.

2) Наносим на внешний бортик банки клей ПВА и оборачиваем его лепешкой соленого теста. Излишки теста срезаем стекой, а место стыка сглаживаем влажной кистью. Зубной щеткой продавливаем на тесте фактуру. Основа карандашницы готова.

3) Далее создаем тесто коричневого цвета, также его раскатываем в лепешку, вырезаем полосу шириной 4-5 см и приклеиваем к нижней части основы.

4) Теперь вылепливаем мелкие детали поделки. Наклеиваем на верхушку подставки два больших глаза. Между лепешками фиксируем острый клюв совенка.

5) Дополняем белые глазки ярко-голубыми лепешками меньшего размера.

6) Из тонких жгутиков розового теста вылепливаем вязаный бантик. Оставляем его просушиться на 1-2 часа.

7) Затем дополняем боковые стороны поделки плоскими каплеобразными крыльями.

8) Горлышко баночки оформляем косичкой сделанной из жгутов соленого теста.

9) Из белой массы скатываем колбаску, расплющиваем ее и стекой или шпажкой прорисовываем фактуру кружева. С помощью клея наклеиваем ее на верхушку коричневой полосы.

10) Так как запекать окрашенное тесто не рекомендуется, мы будем сушить его на открытом воздухе. Оставляем поделку на батарее примерно на 24 часа. Когда тесто полностью высохнет, приступаем к росписи. Крыльям и нижней части карандашницы придаем насыщенности с помощью коричневой гуаши.

11) Затем украшаем прокрашенные детали белыми точками разного диаметра.

12) Дорисовываем черной гуашью зрачки и ресницы. А когда краска подсохнет, дополняем их белыми бликами.

13) Над крылом фиксируем сделанный розовый бантик.

14) А кружево украшаем пуговкой и бантиком из гофро-полоски.

15) Теперь чтобы изделие прослужило как можно дольше - покрываем его акриловым прозрачным лаком. Для более интересного эффекта глаза и клюв совы выделяем глянцевым лаком, а остальные детали закрашиваем шелковисто-матовым. Оставляем карандашницу до полного высыхания лака.

Карандашница из соленого теста готова.