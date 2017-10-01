Бэтмен из пластилина. Пошаговый урок лепки для мальчиков

Кто такой Бэтмен? Об этом не нужно рассказывать мальчикам, они сами поведают о самом знаменитом супергерое много интересного, ведь это их любимый персонаж. Человек-Летучая мышь совершает много подвигов, так интересно читать комиксы, смотреть экранизированные версии. Огромный мускулистый мужчина в чёрной маске и чёрном плаще летает под покровом ночи. И костюмы Бэтмена, игрушки с его изображением всегда пользуются спросом. Давайте слепим фигурку Бэтмена из пластилина. Всё покрыто мраком вокруг него, поэтому можно догадаться, что никаких пёстрых оттенков для работы не понадобится, только фрагментарно, чтобы расставить некоторые акценты. Предлагаем урок лепки для мальчиков с пошаговыми фото по лепке супергероя.

Для лепки Бэтмена из пластилина понадобятся:

чёрный, серый и немного бежевого пластилина;

спички-крепежи;

пластмассовый инструмент.

Как слепить Бэтмена из пластилина пошагово:

1) Супергерой с головы до ног облачён в чёрно-серый костюм. Для лепки фигурки нам понадобится два этих цвета.

Туловище, верхнюю часть рук и ног мы сделаем серыми, нижнюю часть рук и ног, маску на голове и плащ – чёрными.

Пластилина понадобится много, если вы хотите сделать большую по размеру поделку.

2) Заготовка для туловища будет центральной, к ней удобно крепить все остальные детали, которые помогут нам воспроизвести облик героя. Сделайте торс – деталь, расширяющуюся к верху и сужающуюся к низу. Придавите со всех сторон и разгладьте.

3) Налепите мускулы на переднюю часть груди, добавляя лепёшки и кубики пресса.

4) Разгладьте пластилин на всех деталях, чтобы они стали единым целым, превратились в мускулистое туловище. На грудь приклейте маленькую чёрную эмблему – изображение летучей мыши. Это обязательный рисунок костюма. Также сделайте широкие серые плечи и чёрные заготовки нижней части рук. Помните, что туловище у Бэтмена должно быть мускулистым, он – самый сильный и смелый.

5) Приклейте руки, внутри между серыми и чёрными деталями можно проложить спички.

6) Продвигаясь вниз, сделайте конусообразную чёрную деталь, поверните её широкой частью вверх. Наклейте по окружности жёлтый пояс.

7) Также смоделируйте верхнюю часть ног из серого пластилина – бёдра до колен, а из чёрного – высокие сапоги с шипами.

8) Скрепите подготовленные фрагменты. Внутри удобно проложить спички. Мы уже сделали полностью всё туловище, руки и ноги.

9) Теперь осталось создать голову. А также следует дополнить костюм чёрным, как ночь, плащом. Пальцами раздавите ещё одну порцию чёрного пластилина до тонкой лепёшки нужной формы и длины.

10) Прикрепите сзади плащ, вверху вставьте спичку. Шарик-голову вытяните, сформируйте уши летучей мыши.

11) Нижнюю часть лица – квадратный подбородок – сделайте из бежевого пластилина. Прикрепите белые маленькие глаза, светящиеся в темноте.

12) Соедините голову с основной поделкой.

Вот такой получился Бэтмен из пластилина. Каждый мальчик сможет самостоятельно слепить его. Теперь останется сравнить полученное изделие с обликом, нарисованным в книге или мелькающим на экране телевизора.