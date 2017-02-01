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Солдат из пластилина: детская военно-патриотическая поделка к 23 февраля

К 23 февраля в школе принято мастерить детские поделки военно-патриотической тематики в подарок папам, дедушкам, крестным, дядям и своим друзьям. И модели эти могут быть самыми разными. Подойдут танки и бронемашины, самолеты и вертолеты, солдаты и прочее. Чтобы папа или дедушка вновь почувствовал себя бравым солдатом, вспомнил, как он когда-то в юности защищал Родину, слепите для него замечательную фигурку из пластилина. В этом уроке рассказано, как сделать детскую военно-патриотическую к 23 февраля - солдата из пластилина.

 

Солдат из пластилина: фото

 

Поскольку речь идет о февральских праздниках, то форму воину сделаем зимнюю парадную. Таким образом, наш объект для копирования – это молодой мужчина в серой шинели с лычками, а наша цель – весело провести время и создать вместе с детьми подарок ко Дню защитника Отечества.

 

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Для лепки солдата из пластилина подготовьте:

  • набор пластилина, из которого нам понадобятся темные цвета и лишь немного красного и желтого;
  • стеку;
  • спички или зубочистки в качестве крепежей отдельных деталей.

Материалы для лепки солдата из пластилина: фото 1

Мастер-класс детской военно-патриотической поделки к 23 февраля «Солдат из пластилина»:

1) Возьмите брусочки пластилина серого цвета. Этого материала вам понадобится много на лепку шинели, поэтому, если в наборе присутствует только 1 брусок, можно дополнительно смешать белый с черным и добавить к основному кусочку. Также в серый можно вмешать немного коричневого, чтобы цвет получился бурым (правдоподобным).

 

Мастер-класс по лепке солдата из пластилина: фото 2


2) Разомните подготовленную массу в руках.

3) Сделайте заготовки для создания зимней военной формы: два бруска для туловища и подола пальто, еще две небольшие порции одинакового размера для рукавов.

 

Мастер-класс по лепке солдата из пластилина: фото 3

 

4) Скрепите, воспользовавшись спичкой, верхнюю и нижнюю части шинели. Два маленьких кусочка придавите к доске и раскатайте тонкие трубочки. Приклейте трубочки к плечам, формируя рукава одежды.

 

Мастер-класс по лепке солдата из пластилина: фото 4

 

5) Подготовьте также плоскую ленту серого цвета для воротника, тонкую коричневую колбаску и оранжевую лепешку для ремня.

 

Мастер-класс по лепке солдата из пластилина: фото 5

 

6) Приклейте воротник, лишнее удобно обрезать стекой. Пояс (место соединения двух основных деталей) замаскируйте за ремнем. Кончиком стеки нарисуйте продольные полоски, отделяя полы пальто.

 

Мастер-класс по лепке солдата из пластилина: фото 6

 

7) Сделайте мягкие черные заготовки для сапог. Сформируйте обувь, вставьте спички для дальнейшего крепления с поделкой.

 

Мастер-класс по лепке солдата из пластилина: фото 7

 

8) Вставьте спички к низу подола, соединяя сапоги и шинелью.

 

Мастер-класс по лепке солдата из пластилина: фото 8

 

9) Из двух маленьких бежевых лепешек сделайте кисти рук. Надрежьте лепешки стекой, выделяя пальцы. Приклейте кисти к рукавам. На плечи и на воротник добавьте лычки из красного и желтого пластилина.

 

Мастер-класс по лепке солдата из пластилина: фото 9

 

10) Вставьте в отверстие воротника еще одну спичку для крепления головы. Подберите бежевый кусочек, подходящий по размеру.

 

Мастер-класс по лепке солдата из пластилина: фото 10

 

11) Вытяните бежевый шарик, придавая ему форму овала лица. Выделите впадины глаз и прикрепите нос, добавьте рот.

 

Мастер-класс по лепке солдата из пластилина: фото 11

 

12) Сделайте зимнюю шапку для солдата в тон одежде. Наклейте на голову. Волосы мужчине можно не делать. Также не забудьте об ушах.

 

Мастер-класс по лепке солдата из пластилина: фото 12

 

13) Приклейте на голову уши, глаза и брови.

 

Мастер-класс по лепке солдата из пластилина: фото 13

 

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14) Соедините голову с одеждой на спичку.

 

Солдат из пластилина: фото

 

Замечательная поделка ко Дню защитника Отечества готова. Солдат из пластилина – это сувенир, выполненный своими руками или интересная игрушка для мальчиков.

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Автор: Елена Николоева
Сегодня, 08:00
Фото: Елена Николоева

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