Солдат из пластилина: детская военно-патриотическая поделка к 23 февраля

К 23 февраля в школе принято мастерить детские поделки военно-патриотической тематики в подарок папам, дедушкам, крестным, дядям и своим друзьям. И модели эти могут быть самыми разными. Подойдут танки и бронемашины, самолеты и вертолеты, солдаты и прочее. Чтобы папа или дедушка вновь почувствовал себя бравым солдатом, вспомнил, как он когда-то в юности защищал Родину, слепите для него замечательную фигурку из пластилина. В этом уроке рассказано, как сделать детскую военно-патриотическую к 23 февраля - солдата из пластилина.

Поскольку речь идет о февральских праздниках, то форму воину сделаем зимнюю парадную. Таким образом, наш объект для копирования – это молодой мужчина в серой шинели с лычками, а наша цель – весело провести время и создать вместе с детьми подарок ко Дню защитника Отечества.

Для лепки солдата из пластилина подготовьте:

набор пластилина, из которого нам понадобятся темные цвета и лишь немного красного и желтого;

стеку;

спички или зубочистки в качестве крепежей отдельных деталей.

Мастер-класс детской военно-патриотической поделки к 23 февраля «Солдат из пластилина»:

1) Возьмите брусочки пластилина серого цвета. Этого материала вам понадобится много на лепку шинели, поэтому, если в наборе присутствует только 1 брусок, можно дополнительно смешать белый с черным и добавить к основному кусочку. Также в серый можно вмешать немного коричневого, чтобы цвет получился бурым (правдоподобным).



2) Разомните подготовленную массу в руках.



3) Сделайте заготовки для создания зимней военной формы: два бруска для туловища и подола пальто, еще две небольшие порции одинакового размера для рукавов.

4) Скрепите, воспользовавшись спичкой, верхнюю и нижнюю части шинели. Два маленьких кусочка придавите к доске и раскатайте тонкие трубочки. Приклейте трубочки к плечам, формируя рукава одежды.

5) Подготовьте также плоскую ленту серого цвета для воротника, тонкую коричневую колбаску и оранжевую лепешку для ремня.

6) Приклейте воротник, лишнее удобно обрезать стекой. Пояс (место соединения двух основных деталей) замаскируйте за ремнем. Кончиком стеки нарисуйте продольные полоски, отделяя полы пальто.

7) Сделайте мягкие черные заготовки для сапог. Сформируйте обувь, вставьте спички для дальнейшего крепления с поделкой.

8) Вставьте спички к низу подола, соединяя сапоги и шинелью.

9) Из двух маленьких бежевых лепешек сделайте кисти рук. Надрежьте лепешки стекой, выделяя пальцы. Приклейте кисти к рукавам. На плечи и на воротник добавьте лычки из красного и желтого пластилина.

10) Вставьте в отверстие воротника еще одну спичку для крепления головы. Подберите бежевый кусочек, подходящий по размеру.

11) Вытяните бежевый шарик, придавая ему форму овала лица. Выделите впадины глаз и прикрепите нос, добавьте рот.

12) Сделайте зимнюю шапку для солдата в тон одежде. Наклейте на голову. Волосы мужчине можно не делать. Также не забудьте об ушах.

13) Приклейте на голову уши, глаза и брови.

14) Соедините голову с одеждой на спичку.

Замечательная поделка ко Дню защитника Отечества готова. Солдат из пластилина – это сувенир, выполненный своими руками или интересная игрушка для мальчиков.