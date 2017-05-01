Танк - закладка оригами: детская поделка из бумаги к 9 мая

В этом мастер-классе вы узнаете, как сделать миниатюру танка из бумаги в технике оригами. Изделие станет не только необычной и интересной поделкой для мальчиков, но пригодится как закладка для любимых книг. К тому же, эта детская поделка из бумаги к 9 мая, может служить полезным школьным аксессуаром. Такой танк можно сделать на уроке труда в школе и познакомить детей с искусством оригами, поскольку его изготовление не займет много времени.

Для создания бумажного танка в технике оригами нам понадобится:

зеленая бумага, желательно плотная;

клей, лучше сухой карандаш;

коричневая, красная и черная бумага;

гелевые ручки, маркеры красного и серебристого цвета.

Мастер-класс по оригами «Танк – детская поделка к 9 мая своими руками»

1) Вырежьте из зеленой двухсторонней бумаги основную центральную заготовку - квадрат размером 20 на 20 см или около того. Чем больше будет по размеру квадрат, тем крупнее получится танк. Полученную основную деталь согните по диагонали до получения прямоугольного равнобедренного треугольника. Изначально подготовленная деталь должна быть идеально ровной, чтобы после совмещения двух половинок квадрата (треугольников) они четко накладывались друг на друга.

2) На гипотенузе полученного треугольника найдите центр и, ориентируясь на него, согните правую и левую стороны вверх.

3) После предыдущей операции у вас будут прослеживаться две складки на зеленом полотне, расположенные под прямым углом. Ориентируясь на эти складки, согните верхний треугольник, опуская уголок верхнего слоя вниз.

4) Далее сформируйте сам уголок для всей закладки. Подведите под сложенный особым образом треугольник сначала одну часть заготовки, затем другую. И хорошенько заутюжьте изгибы. Полученный квадрат с кармашком следует превратить в танк. Пока он еще совсем не похож на планируемый объект.

5) Чтобы сделать гусеницы танка, воспользуйтесь коричневой и черной бумагой, ножницами. Из бумаги первого сорта вырежьте продолговатый овал с небольшой подставкой для дальнейшего крепления к основе. Из черной бумаги – несколько маленьких кругов-колесиков.

6) Наклейте колесики на овальные гусеницы. Гелевыми ручками серебристого цвета нанесите оси, а также сделайте более выразительную окантовку. Несколько видоизмените форму самого зеленого уголка, с помощью ножниц, чтобы он стал более походить на очертания танка. Срежьте верхнюю часть и округлите башню.

7) Смажьте выступающую часть на коричневой детали клеем, которую мы специально вырезали для крепления к поделке. Присоедините гусеницы, подведите полоску под кармашек уголка, разгладьте ножницами.

8) Далее нужно добавить важные части, которые дополнят силуэт боевой машины. В первую очередь, это длинное дуло. Вырежьте тонкую полосу из бумаги и приклейте к башне. Сверху наклейте красное знамя. На корпусе нарисуйте ручками или фломастерами красную звезду и цифру 22 – номерной знак выбранной модели.

Полученный уголок можно крепить к страничкам книги.

Интересная модель будет напоминать ребенку о важном празднике, который все мы отмечаем в мае. День Победы – это событие, которым мы все должны гордиться, независимо от возраста, в Красной Армии воевали наши предки, они подарили нам светлое будущее.