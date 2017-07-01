Модные тренды осень-зима 2017-2018: топ-14 с фото

14 модных трендов осень-зима 2017-2018

1. Винил на любой вкус

Модные тренды осень-зима 2017-2018 призваны ломать шаблоны и потрясать воображение оригинальностью ансамблей. Основным девизом предстоящих осени и зимы может стать – «Больше слоев и никаких правил». И действительно, комбинировать можно что угодно – водолазки с рубашками, джинсы с изысканными топами и строгими пиджаками, костюмы в мужском стиле с такими же плащами, объемными свитеры и дутые куртки с тонкими платьями и строгими юбками и т.д. Как всегда, модницам будет представлено множество модных тенденций, которые можно адаптировать к собственному индивидуальному стилю.

Одним из самых провокационных трендов осенних недель моды стал абсолютно глянцевый винил, используемый во многих представленных коллекциях. Пальто, костюмы, платья, сапоги из черного и цветного винила напоминают нам костюмы из ролевых игр, но дизайнеры упорно советуют применять их даже в офисных образах. Более носибельный вариант – винил в виде отделки или в аксессуарах.

2. Меховые рукава

Увлечение пышными рукавами никуда не делось, но с оглядкой на холодный сезон эта тенденция немного видоизменилась – теперь объема рукавам добавляет мех. Куртки, пальто и даже костюмы с рукавами из меха требуют создания тщательно продуманного образа, ведь с такой деталью легко исказить пропорции силуэта. Поэтому для начала можно поэкспериментировать с гладким мехом.

3. Кожаный total look

Вместо маленького черного платья этой осенью будет модно носить кожаную куртку с брюками или платье из кожи. Наверняка дизайнеры вдохновлялись образом Тринити из фильма «Матрица», иначе как объяснить наличие на подиумах огромного количества черных кожаных плащей, брюк, жакетов и платьев подчеркнуто сексуального стиля?

4. Кейпы и накидки

Есть в кейпах некая нотка аристократичности, которая навевает мысли о чопорных английских лордах, благородных скакунах и светских прогулках по идеально ухоженным зеленым газонам. Именно поэтому многие стремятся заполучить в свои гардеробы эту не самую удобную верхнюю одежду. Тем более этой осень кейпы и накидки на пике моды, поэтому можно уже присматривать подходящую модель.

5. Яркое серебро

Серебро продолжает оставаться на пике популярности. Но теперь оно стало еще более ярким и сверкающим, словно ртуть или расплавленный металл. Еще одна модная новинка – сочетание серебряных тканей с выразительной фактурой материала – например, это может быть тиснение или прострочка.

6. Костюмы в мужском стиле

Костюмы вне времени и вне гендерной принадлежности. Их могут носить все и всегда, особенно сейчас, когда спортивный шик объединился с офисным дресс-кодом и улицы заполонили модники в костюмах и кроссовках. Но если говорить о самой модной тенденции – то это костюмы в мужском стиле: с жакетами с объемными плечами и свободного силуэта и широкими брюками. Такие унисекс-костюмы можно носить как с обувью спортивного направления, так и с изящными лодочками, подчеркивая женственность образа.

7. Бархат с декором

Великолепный и роскошный бархат все также на пике популярности, его используют для создания брючных костюмов и комбинезонов, платьев и жакетов. Из новинок – бархат с декором. Это может быть тиснение или вышивка, инкрустация камнями или принт. Особенно шикарно смотрятся вечерние платья из узорчатого бархата цвета драгоценных камней – топаза, рубина, изумруда.

8. Дутые куртки и пальто

Дутые пальто и куртки, часто именуемые пуховиками, никогда не выходят из моды в странах с суровой зимой, а в остальном мире периодически становятся писком моды. Так и в этот раз на подиумах было представлено большое количество объемной верхней одежды – от крошечных курточек до гигантских пальто-одеял. Они могут быть длинными или короткими, украшенными богатым декором или совершенно обычными, блестящими и матовыми, разноцветными и однотонными. Главное – это характерная для «дутиков» объемность и прострочка.

9. Винный цвет

Бургунди и бордо были частыми гостями на модных показах осени-зимы 2017-2018. Великолепные, насыщенные и глубокие оттенки вина выделяли брючные костюмы и юбки, платья и жакеты, обувь и сумки среди прочих. Эти цвета настолько самодостаточны, что не нуждаются в поддержке декора. Богатые, глубокие и царственные винные оттенки прекрасно подходят для монохромных нарядов осени и зимы, а чтобы еще больше подчеркнуть красоту лука можно комбинировать такие оттенки с бархатом и велюром.

10. Объемные свитера

Грядущая осень и зима любят объемность, поэтому смело доставайте из шкафов свитера толстой вязки с широкими воротниками и крупными узорами. Объемные рукава, воротники-хомуты, толстые нитки – все подходит и все будет актуально. При этом носить такие вещи все же лучше с более изящным низом, чтобы уравновесить силуэт.

11. Необычные шубы

Мех идеально подходит для холодного сезона, поддерживая оптимальный уровень тепла для тела, будь материал настоящий или искусственный. Но также модницы любят мех за его красоту и выразительность. Особенно порадуются мехоманы в этом сезоне, ведь дизайнеры постарались на славу и сделали шубы максимально яркими и необычными. Как вам розовая шубка с пуговицами-цветами? Или роскошное творение из микса каракульчи и норки с перфорацией?

12. Джинсовые костюмы

Стильно, удобно и практично, а теперь еще и модно – это все о джинсовых костюмах. То, что еще недавно считалось безвкусицей сейчас на пике популярности. Поэтому самое время докупить к своим джинсам жакет или рубашку в тон. Разбавить монотонность денима можно и нужно яркими аксессуарами.

13. Возвращение дубленок

Наконец-то дизайнеры вспомнили, что теплота одежды в осенне-зимний период стоит на одном уровне с красотой и стилем. На показах недель моды встречались дубленки самого разного вида – от классических овчинных натуральной гаммы до ярких и броских с разноцветным мехом и глянцевой выделкой верхнего слоя кожи. Модницы из более теплых стран наверняка обратят внимание на укороченные дубленки, а всем замерзающим придутся по душе оверсайз-дубленки.

14. Большие карманы

Забудьте о прорезных карманах. Теперь модно выставлять карманы на всеобщее обозрение. И чем больше эта деталь одежды, тем лучше. В моде будут накладные и объемные карманы, больше напоминающие мешочки с клапанами. Они могут декорироваться мехом или вышивкой, контрастной отсрочкой, шнурками и пуговицами.