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Модные тренды осень-зима 2017-2018: топ-14 с фото

Модные тренды осень-зима 2017-2018 призваны ломать шаблоны и потрясать воображение оригинальностью ансамблей. Основным девизом предстоящих осени и зимы может стать – «Больше слоев и никаких правил». И действительно, комбинировать можно что угодно – водолазки с рубашками, джинсы с изысканными топами и строгими пиджаками, костюмы в мужском стиле с такими же плащами, объемными свитеры и дутые куртки с тонкими платьями и строгими юбками и т.д. Как всегда, модницам будет представлено множество модных тенденций, которые можно адаптировать к собственному индивидуальному стилю.

14 модных трендов осень-зима 2017-2018

1. Винил на любой вкус

Одним из самых провокационных трендов осенних недель моды стал абсолютно глянцевый винил, используемый во многих представленных коллекциях. Пальто, костюмы, платья, сапоги из черного и цветного винила напоминают нам костюмы из ролевых игр, но дизайнеры упорно советуют применять их даже в офисных образах. Более носибельный вариант – винил в виде отделки или в аксессуарах.

 

Модные тренды осень-зима 2017-2018: винил

 

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2. Меховые рукава

Увлечение пышными рукавами никуда не делось, но с оглядкой на холодный сезон эта тенденция немного видоизменилась – теперь объема рукавам добавляет мех. Куртки, пальто и даже костюмы с рукавами из меха требуют создания тщательно продуманного образа, ведь с такой деталью легко исказить пропорции силуэта. Поэтому для начала можно поэкспериментировать с гладким мехом.

 

Модные тренды осень-зима 2017-2018: меховые рукава

3. Кожаный total look

Вместо маленького черного платья этой осенью будет модно носить кожаную куртку с брюками или платье из кожи. Наверняка дизайнеры вдохновлялись образом Тринити из фильма «Матрица», иначе как объяснить наличие на подиумах огромного количества черных кожаных плащей, брюк, жакетов и платьев подчеркнуто сексуального стиля?

 

Модные тренды осень-зима 2017-2018: кожа

4. Кейпы и накидки

Есть в кейпах некая нотка аристократичности, которая навевает мысли о чопорных английских лордах, благородных скакунах и светских прогулках по идеально ухоженным зеленым газонам. Именно поэтому многие стремятся заполучить в свои гардеробы эту не самую удобную верхнюю одежду. Тем более этой осень кейпы и накидки на пике моды, поэтому можно уже присматривать подходящую модель.

 

Модные тренды осень-зима 2017-2018: кейпы и накидки

5. Яркое серебро

Серебро продолжает оставаться на пике популярности. Но теперь оно стало еще более ярким и сверкающим, словно ртуть или расплавленный металл. Еще одна модная новинка – сочетание серебряных тканей с выразительной фактурой материала – например, это может быть тиснение или прострочка.

 

Модные тренды осень-зима 2017-2018: яркое серебро

6. Костюмы в мужском стиле

Костюмы вне времени и вне гендерной принадлежности. Их могут носить все и всегда, особенно сейчас, когда спортивный шик объединился с офисным дресс-кодом и  улицы заполонили модники в костюмах и кроссовках. Но если говорить о самой модной тенденции – то это костюмы в мужском стиле: с жакетами с объемными плечами и свободного силуэта и широкими брюками. Такие унисекс-костюмы можно носить как с обувью спортивного направления, так и с изящными лодочками, подчеркивая женственность образа.

 

Модные тренды осень-зима 2017-2018: костюмы в мужском стиле

7. Бархат с декором

Великолепный и роскошный бархат все также на пике популярности, его используют для создания брючных костюмов и комбинезонов, платьев и жакетов. Из новинок – бархат с декором. Это может быть тиснение или вышивка, инкрустация камнями или принт. Особенно шикарно смотрятся вечерние платья из узорчатого бархата цвета драгоценных камней – топаза, рубина, изумруда.

 

Модные тренды осень-зима 2017-2018: бархат

8. Дутые куртки и пальто

Дутые пальто и куртки, часто именуемые пуховиками, никогда не выходят из моды в странах с суровой зимой, а в остальном мире периодически становятся писком моды. Так и в этот раз  на подиумах было представлено большое количество объемной верхней одежды – от крошечных курточек до гигантских пальто-одеял. Они могут быть длинными или короткими, украшенными богатым декором или совершенно обычными, блестящими и матовыми, разноцветными и однотонными. Главное – это характерная для «дутиков» объемность и прострочка.

 

Модные тренды осень-зима 2017-2018: дутые куртки и пальто

9. Винный цвет

Бургунди и бордо были частыми гостями на модных показах осени-зимы 2017-2018.  Великолепные, насыщенные и глубокие оттенки вина выделяли брючные костюмы и юбки, платья и жакеты, обувь и сумки среди прочих. Эти цвета настолько самодостаточны, что не нуждаются в поддержке декора. Богатые, глубокие и царственные винные оттенки прекрасно подходят для монохромных нарядов осени и зимы, а чтобы еще больше подчеркнуть красоту лука можно комбинировать такие оттенки с бархатом и велюром.

 

Модные тренды осень-зима 2017-2018: винный цвет

10. Объемные свитера

Грядущая осень и зима любят объемность, поэтому смело доставайте из шкафов свитера толстой вязки с широкими воротниками и крупными узорами. Объемные рукава, воротники-хомуты, толстые нитки – все подходит и все будет актуально. При этом носить такие вещи все же лучше с более изящным низом, чтобы уравновесить силуэт.

 

Модные тренды осень-зима 2017-2018: объёмные свитера

11. Необычные шубы

Мех идеально подходит для холодного сезона, поддерживая оптимальный уровень тепла для тела, будь материал настоящий или искусственный. Но также модницы любят мех за его красоту и выразительность. Особенно порадуются мехоманы в  этом сезоне, ведь дизайнеры постарались на славу и сделали шубы максимально яркими и необычными. Как вам розовая шубка с пуговицами-цветами? Или роскошное творение из микса каракульчи и норки с перфорацией?

 

Модные тренды осень-зима 2017-2018: шубы

12. Джинсовые костюмы

Стильно, удобно и практично, а теперь еще и модно – это все о джинсовых костюмах. То, что еще недавно считалось безвкусицей сейчас на пике популярности. Поэтому самое время докупить к своим джинсам жакет или рубашку в тон. Разбавить монотонность денима можно и нужно яркими аксессуарами.

 

Модные тренды осень-зима 2017-2018: джинсовые костюмы

13. Возвращение дубленок

Наконец-то дизайнеры вспомнили, что теплота одежды в осенне-зимний период стоит на одном уровне с красотой и стилем. На показах недель моды встречались дубленки самого разного вида – от классических овчинных натуральной гаммы до ярких и броских с разноцветным мехом и глянцевой выделкой верхнего слоя кожи. Модницы из более теплых стран наверняка обратят внимание на укороченные дубленки, а всем замерзающим придутся по душе оверсайз-дубленки.

 

Модные тренды осень-зима 2017-2018: дублёнки

 

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14. Большие карманы

Забудьте о прорезных карманах. Теперь модно выставлять карманы на всеобщее обозрение. И чем больше эта деталь одежды, тем лучше.  В моде будут накладные  и объемные карманы, больше напоминающие мешочки с клапанами. Они могут декорироваться мехом или вышивкой, контрастной отсрочкой, шнурками и пуговицами.

 

Модные тренды осень-зима 2017-2018: большие карманы

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Автор: Ирина Еремина
Сегодня, 08:00
Фото: Ирина Еремина

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