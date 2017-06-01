Модные свадебные платья – 2017 (фото)

Модные свадебные платья 2017 года настолько разнообразны и многогранны, что даже самая капризная невеста сможет найти «то самое» платье – неповторимое, чудесное и самое красивое. Свадебные тенденции на этот раз представлены в широком диапазоне эпох – от ретро до футуристического минимализма. Также радует многообразие деталей и фасонов.

Мы собрали для вас самые примечательные тренды свадебной моды – 2017.

Модные свадебные платья – главные тренды 2017

Длинные рукава

Оголенные руки и глубокие декольте – это популярная деталь вечерних нарядов, но в противовес ей актуальность приобретает совершенно другой фасон платьев – с длинными рукавами. Полупрозрачные сетчатые, кружевные или из плотной ткани, рукава добавляют наряду целомудренности и загадочности, а если хочется добавить нотку сексуальности, всегда можно поиграть с формой и размером декольте.

Минимализм

Стильно, лаконично и современно – невесты, предпочитающие нестандартные решения, все чаще отдают свой голос в пользу минималистичных платьев. Их отличает строгий силуэт, простые линии и минимум декора. В таких нарядах на первый план выходит безупречная посадка по фигуре и роскошные ткани – чаще это атлас, шелк, плотный шифон.

Ретро

Многих дизайнеров свадебной моды в этом сезоне вдохновили ретро-образы признанных красавиц былой эпохи - Грейс Келли, Джоан Кроуфорд и других звезд Голливуда. Старомодная стилистика не обязательно тщательно повторят все детали ретро-образов, скорее это интерпретация старинных мотивов на новый лад – открытые спины, накидки на одно плечо, кружевные воротнички и длинные рукава, подчеркнутая талия и шлейфы.

Приспущенные бретели и рукава

В оголенных ключицах есть некоторая нотка нежности и беззащитности – именно такой трогательно-воздушной невестой мечтают стать многие девушки. И платья с приспущенными с плеч бретелями или рукавами дают именно такой эффект. А если вспомнить, что эта тенденция является еще и одной из самых главных в текущем году, и таким рукавом или широкой бретелькой можно прикрыть излишнюю пышность верхней части руки, то становится ясно – этот вариант свадебных платьев точно найдет своих почитательниц.

Банты и бантики

Что может смотреться еще более по девичьи, чем красивый бант? Такие детали украшают многие свадебные платья этого года. Причем бант может красоваться не только на талии или сзади на поясе. Некоторые наряды украшены бантами всевозможных форм и размеров на рукавах, по подолу или в зоне декольте.

Воротник стойка

Следующим в списке трендов свадебной моды 2017 идут платья с высокими воротниками. Независимо от того, сочетаются ли они со скромными рукавами и длинными юбками или с высокими разрезами, обнажающими ноги, такая деталь всегда придает наряду аристократичность и элегантность. Воротник-стойка не обязательно должен быть глухим и плотным, он может быть выполнен из невесомого кружева или тончайшего шифона.

Длина миди

Длинные шлейфы красиво смотрятся на фотографиях, а вот в реальной жизни могут доставить невесте некоторые хлопоты. Зато в платье длины миди передвигаться намного комфортнее, а еще есть повод продемонстрировать стройные ножки и красивые туфельки. Невесты в таких нарядах всегда смотрятся свежо, молодо и задорно.

Пудровый розовый

Моду на белоснежные свадебные платья ввела королева Виктория. До этого невесты были вольны носить платья любого оттенка. Эта тенденция, похоже, возвращается в виде популярности пастельной гаммы, а именно нежных, пудровых оттенков розового – самого популярного цвета 2017 года.

Оборки и воланы

Оборки и воланы – это традиционная деталь свадебных нарядов и, казалось бы, что можно придумать нового, но гуру моды постарались удивить невест и в это раз. Во-первых, оборки теперь красуются не только на юбках, а и у линии декольте, на рукавах и плечах. Во-вторых, воланы этого сезона невероятно прозрачны и легки, они словно легкое облако окутывают фигуру невесты.

Пышные рукава

Добавление объема рукавам – это в стиле прошлых десятилетий. Именно такие платья с пышными рукавами, собранными на манжеты, можно было увидеть на свадьбах 80-х и 90-х годов. А некоторые дизайнеры шагнули еще дальше и воскресили моду викторианской эпохи с ее рукавами-фонариками и буфами на плечах.

V-образное декольте

Заметной деталью большинства модных свадебных платьев 2017 года были V-образные декольте. Такая форма выреза является одной из самых удачных, прекрасно подчеркивает бюст и талию, удлиняет шею, а также сочетается с любой формой лифа и рукавов.

3D-цветы

Яркая и заметная отделка современных свадебных аутфитов – объемные цветочные аппликации. Они выделяются на нежных, тонких тканях и добавляют наряду даже самой простой формы изюминку. Особенно эффектно смотрятся цветные 3D-элементы на нейтральном бежевом или белом фоне.

Платья с накидкой

Необычные платья с накидками набирают все больше популярности. Еще бы – они напоминают наряд средневековых принцесс и смотрятся очень изысканно. Накидки могут быть как короткими, до талии, так и в виде длинных невесомых плащей, украшенных кружевом и вышивкой. Это достойная замена длинной фате.