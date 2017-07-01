Макияж под бирюзовое платье: урок с пошаговыми фото

Если вы собираетесь на мероприятие и подобрали для него бирюзовое платье, то этот урок именно для вас. Такой макияж под бирюзовое платье очень простой, но в то же время красивый и праздничный. Пошаговые фотографии помогут вам повторить его самостоятельно.

Для создания макияжа под бирюзовое платье вам понадобятся:

светлые тени под бровь;

персиковые тени;

бирюзовые тени;

бирюзовый каял или подводка;

чёрная подводка;

тёмно-синие тени;

тушь для ресниц;

кисти для макияжа.

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями:

1) В этом макияже будет активно прокрашено нижнее веко и слизистая. Поэтому лучше всего подобрать водостойкие продукты и воспользоваться хорошей базой под тени, которая подарит уверенность в макияже на целый день. Если у вас прозрачная база, то нанесите её на веки, а затем, после впитывания, продублируйте слой тональной основы, плавно переходя на кожу, чтобы выровнять оттенок.

2) Под бровь нанесите светлый оттенок, который сделает неподвижное веко более объёмным. Если эта зона сама по себе имеет объём, то лучше воспользоваться тенями в кремовых или молочных оттенках.

3) Персиковый (практически морковный) оттенок нанесите на всё подвижное веко. Отличным сочетанием будет, если на подвижном веке будет матовый цвет, а на нижнем и слизистой - перламутровый.

4) Бирюзовый каял используем в качестве подложки. Вместо него также может быть гелевая подводка или стойкие кремовые тени. Прокрашиваем всё нижнее веко и его слизистую. Слегка растушёвываем каял по направлению к уху.

5) В прокраске нижнего века будут участвовать два оттенка: бирюзовый (или голубой) и насыщенный тёмно-синий с перламутром. Именно на веко наносим бирюзовый. Если нанести голубой оттенок, то всё равно получим слегка бирюзовый за счёт подложки из карандаша.

6) Слизистую покрываем насыщенным тёмно-синим цветом и им же заполняем пространство между ресничками, чтобы не оставлять пробелы.

7) Лёгкий бирюзовый оттенок наносим во внутренний уголок глаза и хорошо растушёвываем, чтобы получить плавные переходы из цвета в цвет на каждом веке. Этот цветовой акцент добавит изюминку макияжу.

8) Завершим макияж необычной стрелкой. Сначала рисуем её хвостик из внешнего уголка глаза. Направляем его конец в сторону виска. Затем соединяем внутренний уголок с хвостиком, прорисовывая стрелку необходимой толщины.

9) Вроде бы так тоже отлично смотрится макияж, но, добавив всего один нестандартный элемент, он превратится во что-то необычное и будет притягивать взгляды. Выводим тонкой линией декоративный элемент из той же точки, откуда начинали рисовать хвостик верхней стрелки. Отступаем несколько миллиметров от хвостика, дублируем направление стрелочки и соединяем концы. Старайтесь прорисовать эту линию как можно тоньше.

10) На верхнее веко между бирюзовым и персиковым оттенком можно нанести лёгкий шиммер с перламутром.

Прокрашиваем ресницы и получаем красивый и необычный макияж под бирюзовое платье.