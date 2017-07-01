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Макияж под бирюзовое платье: урок с пошаговыми фото

Если вы собираетесь на мероприятие и подобрали для него бирюзовое платье, то этот урок именно для вас. Такой макияж под бирюзовое платье очень простой, но в то же время красивый и праздничный. Пошаговые фотографии помогут вам повторить его самостоятельно.

 

Макияж под бирюзовое платье: фото

Для создания макияжа под бирюзовое платье вам понадобятся:

  • светлые тени под бровь;
  • персиковые тени;
  • бирюзовые тени;
  • бирюзовый каял или подводка;
  • чёрная подводка;
  • тёмно-синие тени;
  • тушь для ресниц;
  • кисти для макияжа.

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями:

1) В этом макияже будет активно прокрашено нижнее веко и слизистая. Поэтому лучше всего подобрать водостойкие продукты и воспользоваться хорошей базой под тени, которая подарит уверенность в макияже на целый день. Если у вас прозрачная база, то нанесите её на веки, а затем, после впитывания, продублируйте слой тональной основы, плавно переходя на кожу, чтобы выровнять оттенок.

 

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями: фото 1

 

2) Под бровь нанесите светлый оттенок, который сделает неподвижное веко более объёмным. Если эта зона сама по себе имеет объём, то лучше воспользоваться тенями в кремовых или молочных оттенках.

 

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями: фото 2

 

3) Персиковый (практически морковный) оттенок нанесите на всё подвижное веко. Отличным сочетанием будет, если на подвижном веке будет матовый цвет, а на нижнем и слизистой - перламутровый.

 

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями: фото 3

 

4) Бирюзовый каял используем в качестве подложки. Вместо него также может быть гелевая подводка или стойкие кремовые тени. Прокрашиваем всё нижнее веко и его слизистую. Слегка растушёвываем каял по направлению к уху.

 

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями: фото 4

 

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями: фото 5

 

5) В прокраске нижнего века будут участвовать два оттенка: бирюзовый (или голубой) и насыщенный тёмно-синий с перламутром. Именно на веко наносим бирюзовый. Если нанести голубой оттенок, то всё равно получим слегка бирюзовый за счёт подложки из карандаша.

 

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями: фото 6

 

6) Слизистую покрываем насыщенным тёмно-синим цветом и им же заполняем пространство между ресничками, чтобы не оставлять пробелы.

 

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями: фото 7

 

7) Лёгкий бирюзовый оттенок наносим во внутренний уголок глаза и хорошо растушёвываем, чтобы получить плавные переходы из цвета в цвет на каждом веке. Этот цветовой акцент добавит изюминку макияжу.

 

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями: фото 8

 

8) Завершим макияж необычной стрелкой. Сначала рисуем её хвостик из внешнего уголка глаза. Направляем его конец в сторону виска. Затем соединяем внутренний уголок с хвостиком, прорисовывая стрелку необходимой толщины.

 

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями: фото 9

 

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями: фото 10

 

9) Вроде бы так тоже отлично смотрится макияж, но, добавив всего один нестандартный элемент, он превратится во что-то необычное и будет притягивать взгляды. Выводим тонкой линией декоративный элемент из той же точки, откуда начинали рисовать хвостик верхней стрелки. Отступаем несколько миллиметров от хвостика, дублируем направление стрелочки и соединяем концы. Старайтесь прорисовать эту линию как можно тоньше.

 

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями: фото 11

 

10) На верхнее веко между бирюзовым и персиковым оттенком можно нанести лёгкий шиммер с перламутром.

 

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями: фото 12

 

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Прокрашиваем ресницы и получаем красивый и необычный макияж под бирюзовое платье.

 

Урок макияжа под бирюзовое платье с пошаговыми фотографиями: фото 13

 

Макияж под бирюзовое платье: фото

 

Макияж под бирюзовое платье: фото

 

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Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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