Летняя вязанная шапочка «Ягодка Ежевика» для девочки крючком: мастер класс с фото и схемой

Летняя вязанная шапочка для девочки крючком в виде ягодки ежевики – отличный аксессуар для прохладного лета. В данном мастер-классе с фото и схемами подробно расписано, как связать легкую ажурную шапку для юной модницы.

Необходимые материалы для летней вязаной шапки в виде ягодки:

Пряжа детская 100% акрил белого цвета - 10 грамм.

Пряжа детская 100% акрил сиреневого цвета – 1 моток (50 грамм/150 м).

Пряжа детская 100% акрил зеленого цвета – 25 грамм (50грамм/150 м).

Крючок 2,5 и 1,5.

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки

1) Прежде чем начать вязать шапочку, снимите с ребенка определенные мерки. Нам понадобится: окружность головы и высота шапочки от темечка до бровей. Если у Вас нет возможности узнать размеры, то начните вязание согласно общей размерной сетке.

2) Итак, берем акриловую нить сиреневого цвета. Набираем цепочку из 5 воздушных петель.

3) Соединяем ее в кольцо. Обвязываем петли 10 полустолбиками без накида.

4) Второй ряд: провязываем полустолбиками без накида, не делая никаких прибавлений.

5) Итак, два начальных (подготовительных) ряда у нас готовы. Далее, мы продолжим вязание уже объемными шишечками по схеме 2.



1 рапорт: * в одну петлю предыдущего ряда делаем 8 накидов (вытянутых петель), провязываем одной петлей все, 1 воздушная петля*. Этот узор еще называют «пышные столбики». В пятом ряду от начала вязания, увеличиваем количество пышных столбиков в 1,5 раза.

6) Провязываем необходимое количество рядов до получения нужного диаметра донышка шапочки.

7) Далее, продолжаем вязание узором по схеме 2, не делая никаких прибавлений. Здесь мы уже вывязываем высоту шапки, для каждого ребенка она индивидуальна.

8) Итак, основа для шапочки у нас готова. Обрабатываем края: * 3 полустолбика без накида в одну петлю предыдущего ряда, соединительная петля*. Вяжем от * до *.

9) Листики. Возьмите акриловую пряжу зеленого цвета. Свяжите 4 листочка согласно схеме 3.



Вяжутся они очень просто: наберите цепочку из 13 воздушных петель.

10) Свяжите первый ряд полустолбиками без накидов.

11) Переверните листочек, прибавив у основания на стыке три петли. Продолжите вязание полустолбиками без накидов, оставив у края три петли (их провязывать не нужно!). Провязываем точно такой же ряд с обратной стороны.

12) Итак, в каждом ряду, мы вяжем полустолбиками с накидом по кругу листочка, не затрагивая три последних петли с каждой стороны. Если Вы вязали согласно схеме 3, то у Вас должен получиться вот такой листочек.

13) Нам понадобится 4 листочка для нашей шапочки.

14) Закрепите листочки в центре шапочки.

15) Распределите их равномерно по всей окружности. Аккуратно пришейте каждый листочек хлопчатобумажными нитями (для шитья). Обратите внимание, что швов не должно быть видно с внутренней стороны шапки. Поэтому, в каждом стежке захватывайте лишь верхние ряды.

16) Цветочки: схема вязания цветочков ежевики проста.

наберите цепочку из 4 воздушных петель;

соедините ее в кольцо;

обвяжите 8 полустолбиками без накида;

провяжите в каждый полустолбик по 5 петель (1 полустолбик без накида, 3 столбика с накидом, 1 полустолбик без накида, соеднительная петля).

В каждом цветочке должно быть по 5 лепестков.

17) Затем, если у Вас есть бусинка желтого цвета, то приклейте ее в центр цветочка. Если бусинки нет, то просто возьмите желтую нить и обвяжите серединку цветка.

18) Приклейте цветочек.

19) Нам понадобится три таких цветка.

20) Шапочка для девочки «Ежевичка» почти готова, остался последний штрих – петелька (веточка). Возьмите пряжу зеленого цвета. Сложите ее в 10 слоев.

21) Свяжите цепочку из 5 воздушных петель. Она получится довольно плотной.

22) Проденьте край цепочки сквозь первую петлю.

23) Закрепите петельку в центре шапки.

Шапочка для девочки «Ягодка – ежевичка» готова. Носите на здоровье.