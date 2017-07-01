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Летняя вязанная шапочка «Ягодка Ежевика» для девочки крючком: мастер класс с фото и схемой

Летняя вязанная шапочка для девочки крючком в виде ягодки ежевики – отличный аксессуар для прохладного лета. В данном мастер-классе с фото и схемами подробно расписано, как связать легкую ажурную шапку для юной модницы.

 

Летняя вязанная шапочка «Ягодка Ежевика» для девочки крючком: фото

 

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Необходимые материалы для летней вязаной шапки в виде ягодки:

  • Пряжа детская 100% акрил белого цвета -  10 грамм.
  • Пряжа детская 100% акрил сиреневого цвета – 1 моток (50 грамм/150 м).
  • Пряжа детская 100% акрил зеленого цвета – 25 грамм (50грамм/150 м).
  • Крючок 2,5 и 1,5.

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 1

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки

1) Прежде чем начать вязать шапочку, снимите с ребенка определенные мерки. Нам понадобится: окружность головы и высота шапочки от темечка до бровей. Если у Вас нет возможности узнать размеры, то начните вязание согласно общей размерной сетке. 

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 2

 

2) Итак, берем акриловую нить сиреневого цвета. Набираем цепочку из 5 воздушных петель.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 3

 

3) Соединяем ее в кольцо. Обвязываем петли 10 полустолбиками без накида.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 4

 

4) Второй ряд: провязываем полустолбиками без накида, не делая никаких прибавлений.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 5

 

5) Итак, два начальных (подготовительных) ряда у нас готовы. Далее, мы продолжим вязание уже объемными шишечками по схеме 2.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 6


1 рапорт: * в одну петлю предыдущего ряда делаем 8 накидов (вытянутых петель), провязываем одной петлей все, 1 воздушная петля*. Этот узор еще называют «пышные столбики». В пятом ряду от начала вязания, увеличиваем количество пышных столбиков в 1,5 раза.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 7

 

6) Провязываем необходимое количество рядов до получения нужного диаметра донышка шапочки.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 8

 

7) Далее, продолжаем вязание узором по схеме 2, не делая никаких прибавлений.  Здесь мы уже вывязываем высоту шапки, для каждого ребенка она индивидуальна.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 9

 

8) Итак, основа для шапочки у нас готова. Обрабатываем края: * 3 полустолбика без накида в одну петлю предыдущего ряда, соединительная петля*. Вяжем от * до *.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 10

 

9) Листики. Возьмите акриловую пряжу зеленого цвета. Свяжите 4 листочка согласно схеме 3.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 11


Вяжутся они очень просто: наберите цепочку из 13 воздушных петель.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 12

 

10) Свяжите первый ряд полустолбиками без накидов.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 13

 

11) Переверните листочек, прибавив у основания на стыке три петли. Продолжите вязание полустолбиками без накидов, оставив у края три петли (их провязывать не нужно!). Провязываем точно такой же ряд с обратной стороны.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 14

 

12) Итак, в каждом ряду, мы вяжем полустолбиками с накидом по кругу листочка, не затрагивая три последних петли с каждой стороны.  Если Вы вязали согласно схеме 3, то у Вас должен получиться вот такой листочек.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 15

 

13) Нам понадобится 4 листочка для нашей шапочки.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 16

 

14) Закрепите листочки в центре шапочки.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 17

 

15) Распределите их равномерно по всей окружности. Аккуратно пришейте каждый листочек хлопчатобумажными нитями (для шитья). Обратите внимание, что швов не должно быть видно с внутренней стороны шапки. Поэтому, в каждом стежке захватывайте лишь верхние ряды.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 18

 

16) Цветочки: схема вязания цветочков ежевики проста.

  • наберите цепочку из 4 воздушных петель;
  • соедините ее в кольцо;
  • обвяжите 8 полустолбиками без накида;
  • провяжите в каждый полустолбик по 5 петель (1 полустолбик без накида, 3 столбика с накидом, 1 полустолбик без накида, соеднительная петля).

В каждом цветочке должно быть по 5 лепестков.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 19

 

17) Затем, если у Вас есть бусинка желтого цвета, то приклейте ее в центр цветочка. Если бусинки нет, то просто возьмите желтую нить и обвяжите серединку цветка.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 20

 

18) Приклейте цветочек.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 21

 

19) Нам понадобится три таких цветка.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 22

 

20) Шапочка для девочки «Ежевичка» почти готова, остался последний штрих – петелька (веточка). Возьмите пряжу зеленого цвета. Сложите ее в 10 слоев.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 23

 

21) Свяжите цепочку из 5 воздушных петель. Она получится довольно плотной.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 24

 

22) Проденьте край цепочки сквозь первую петлю.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 25

 

23) Закрепите петельку в центре шапки.

 

Мастер-класс по вязанию крючком летней вязаной шапочки для девочки: фото 26

 

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Шапочка для девочки «Ягодка – ежевичка» готова. Носите на здоровье.

 

Летняя вязанная шапочка «Ягодка Ежевика» для девочки крючком: фото

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Автор: Елизавета Драничникова
Сегодня, 08:00
Фото: Елизавета Драничникова

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