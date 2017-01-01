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Летняя шапочка-конфетка, вязаная крючком, для девочки: мастер-класс с фото и схемой

На улице ещё лето, но уже чувствуется приближение осени. Предлагаю связать шапочку- конфетку малышке для прохладных летних деньков. Летняя шапочка, вязаная крючком, для девочки подойдёт на обхват головы 48-49 см. Смотрите подробный мастер-класс по вязанию изделия со схемой и пошаговыми фотографиями.

 

Летняя шапочка-конфетка вязаная крючком для девочки: фото

 

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Для вязания летней шапочки-конфетки для девочки понадобится:

  • около  50 г бобинной полушерсти в два сложения (можно заменить любой другой пряжей, подходящей для крючка №2,5).
  • крючок №2,5.

Мастер-класс летней шапочки-конфетки, вязаной крючком, для девочки:

1) Как ни странно, но эта шапочка связана снизу- вверх. Начинайте вязание с мотивов.  Для этого сделайте петлю и провяжите по схеме все пять рядов. Один мотив получается квадратом со стороной примерно 7,5-8 см.

 

Схема для вязания шапочки-конфетки: фото 1

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 2

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 3

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 4

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 5

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 6

 

2) Таким же образом, по схеме вяжите следующий мотив, соединяя его с предыдущим в последнем, пятом ряду: одна воздушная петля - провяжите столбик без накида, протянув рабочую нить под соответствующую арочку из трёх воздушных петель предыдущего мотива - одна воздушая петля - далее по схеме. Все последующие арочки соединяйте друг с другом аналогичным способом. Таким образом свяжите пять мотивов. Самый последний мотив будет соединяться двумя сторонами - с четвёртым и с самым первым.

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 7

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 8

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 9

 

3) Когда у Вас получилась повязочка, привяжите рабочую нить к крайней арочке одного из мотивов, провяжите две воздушные петли подъёма, под эту же арочку – столбик с накидом. Далее по схеме, под каждую арочку мотива провязывайте по два столбика с накидом. Кода в крайней арочке мотива свяжете два столбика с накидом, провяжите ещё один столбик с накидом,  вводя крючок под серединку соединения мотивов. Так провяжите ряд по всем пяти мотивам. 

 

Для удобства назовём этот ряд первым.

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 10

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 11

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 12

 

4) Второй ряд начните с двух петель подъёма, затем семнадцать столбиков с накидом, воздушная петля (она должна получиться над соединением мотивов), восемнадцать столбиков с накидом, воздушная петля и снова восемнадцать столбиков с накидом - так до конца круга.

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 13

 

5) Третий ряд начните, как и предыдущие: две воздушные петли подъёма, семнадцать столбиков с накидом - пропустить петлю (воздушная петля над соединением мотивов), восемнадцать столбиков с накидом, пропустить петлю и восемнадцать столбиков с накидом - так вяжите до конца круга.


Внимание, в четвёртом ряду начинаем убавлять ширину. Ряд начните, провязав один полустолбик, две воздушные петли подъёма, шестнадцать столбиков с накидом, пропустить одну петлю основания, семнадцать столбиков с накидом, пропустить одну петлю основания, семнадцать столбиков с накидом - так до конца ряда.

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 14

 

6) Всего нужно связать десять рядов с убавлением. Начиная с пятого все ряды убавляются одинаково, аналогично пятому. В десятом ряду получится пять групп по одиннадцать столбиков с накидом.

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 15

 

7) Следующие ряды, с  одиннадцатого по четырнадцатый ряды включительно, вяжите по одному столбику с накидом в каждую петлю основания, не убавляя петель. Не забывайте в начале каждого ряда делать две воздушных петли подъёма. Пятнадцатый ряд - вяжите в каждую петлю основания столбик с накидом - воздушная петля.

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 16

 

8) Шестнадцатый ряд станет последним. Это арочки из трёх воздушных петель под воздушные петли предыдущего ряда.

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 17

 

9) Свяжите шнурок из пятидесяти воздушных петель (можете воспользоваться готовой ленточкой или тесьмой). Спрячьте торчащие кончики ниток. Наденьте шапочку на голову ребёнка и отметьте, в каком ряду лучше продеть шнурок. Снимите шапку и проденьте шнурок через столбики с накидом.

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 18

 

Мастер-класс по вязанию шапочки-конфетки: фото 19

 

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Шапочка готова. Можно украсить её по своему выбору, например, нанизать бусины на концы шнура, или вообще связать её разноцветной.  

 

Летняя шапочка-конфетка вязаная крючком для девочки: фото

 

Летняя шапочка-конфетка вязаная крючком для девочки: фото

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Автор: Ирина Иванова
Сегодня, 08:00
Фото: Ирина Иванова

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