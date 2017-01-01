Летняя шапочка-конфетка, вязаная крючком, для девочки: мастер-класс с фото и схемой

На улице ещё лето, но уже чувствуется приближение осени. Предлагаю связать шапочку- конфетку малышке для прохладных летних деньков. Летняя шапочка, вязаная крючком, для девочки подойдёт на обхват головы 48-49 см. Смотрите подробный мастер-класс по вязанию изделия со схемой и пошаговыми фотографиями.

Для вязания летней шапочки-конфетки для девочки понадобится:

около 50 г бобинной полушерсти в два сложения (можно заменить любой другой пряжей, подходящей для крючка №2,5).

крючок №2,5.

Мастер-класс летней шапочки-конфетки, вязаной крючком, для девочки:

1) Как ни странно, но эта шапочка связана снизу- вверх. Начинайте вязание с мотивов. Для этого сделайте петлю и провяжите по схеме все пять рядов. Один мотив получается квадратом со стороной примерно 7,5-8 см.

2) Таким же образом, по схеме вяжите следующий мотив, соединяя его с предыдущим в последнем, пятом ряду: одна воздушная петля - провяжите столбик без накида, протянув рабочую нить под соответствующую арочку из трёх воздушных петель предыдущего мотива - одна воздушая петля - далее по схеме. Все последующие арочки соединяйте друг с другом аналогичным способом. Таким образом свяжите пять мотивов. Самый последний мотив будет соединяться двумя сторонами - с четвёртым и с самым первым.

3) Когда у Вас получилась повязочка, привяжите рабочую нить к крайней арочке одного из мотивов, провяжите две воздушные петли подъёма, под эту же арочку – столбик с накидом. Далее по схеме, под каждую арочку мотива провязывайте по два столбика с накидом. Кода в крайней арочке мотива свяжете два столбика с накидом, провяжите ещё один столбик с накидом, вводя крючок под серединку соединения мотивов. Так провяжите ряд по всем пяти мотивам.

Для удобства назовём этот ряд первым.

4) Второй ряд начните с двух петель подъёма, затем семнадцать столбиков с накидом, воздушная петля (она должна получиться над соединением мотивов), восемнадцать столбиков с накидом, воздушная петля и снова восемнадцать столбиков с накидом - так до конца круга.

5) Третий ряд начните, как и предыдущие: две воздушные петли подъёма, семнадцать столбиков с накидом - пропустить петлю (воздушная петля над соединением мотивов), восемнадцать столбиков с накидом, пропустить петлю и восемнадцать столбиков с накидом - так вяжите до конца круга.



Внимание, в четвёртом ряду начинаем убавлять ширину. Ряд начните, провязав один полустолбик, две воздушные петли подъёма, шестнадцать столбиков с накидом, пропустить одну петлю основания, семнадцать столбиков с накидом, пропустить одну петлю основания, семнадцать столбиков с накидом - так до конца ряда.

6) Всего нужно связать десять рядов с убавлением. Начиная с пятого все ряды убавляются одинаково, аналогично пятому. В десятом ряду получится пять групп по одиннадцать столбиков с накидом.

7) Следующие ряды, с одиннадцатого по четырнадцатый ряды включительно, вяжите по одному столбику с накидом в каждую петлю основания, не убавляя петель. Не забывайте в начале каждого ряда делать две воздушных петли подъёма. Пятнадцатый ряд - вяжите в каждую петлю основания столбик с накидом - воздушная петля.

8) Шестнадцатый ряд станет последним. Это арочки из трёх воздушных петель под воздушные петли предыдущего ряда.

9) Свяжите шнурок из пятидесяти воздушных петель (можете воспользоваться готовой ленточкой или тесьмой). Спрячьте торчащие кончики ниток. Наденьте шапочку на голову ребёнка и отметьте, в каком ряду лучше продеть шнурок. Снимите шапку и проденьте шнурок через столбики с накидом.

Шапочка готова. Можно украсить её по своему выбору, например, нанизать бусины на концы шнура, или вообще связать её разноцветной.