Летняя ажурная косынка для девочки, вязанная крючком: мастер-класс с пошаговыми фото

Летнее солнце, хоть и ласковое, но нередко бывает очень опасным, особенно, если находится под ним длительное время. Чаще всего от избытка солнца страдают дети, так как их организм еще недостаточно крепок, чтобы принимать на себя большое количество солнечных лучей. Поэтому в жаркий солнечный день дети должны быть защищены в первую очередь. Конечно, без солнцезащитных кремов не обойтись. Но как быть с непокрытой головой? Ответ один – легкая панамка или косынка всегда должна быть на голове малыша, независимо от уровня температуры на улице. Летняя ажурная косынка для девочки, вязанная крючком станет незаменимой вещью в гардеробе юной модницы.

Для летней ажурной косынки, вязанной крючком нам понадобится:

пряжа «Ирис» голубого и белого цвета;

крючок № 1;

ножницы;

лента сантиметровая.

Мастер-класс по вязанию крючком летней ажурной косынки для девочки:

1) Сантиметровой лентой снимаем мерки с модели, для которой предназначена косынка. Например, она окружность головы равна 50 см. Запоминаем или записываем результат. Если есть возможность регулярно примерять косынку на «модель», то снимать мерки совсем не обязательно.

2) Набираем на крючок пряжей голубого цвета 4 воздушные петли.

3) Соединяем крайние петли в колечко.

4) Первый ряд вяжем таким образом: 3 воздушных петли для подъема, 2 столбика с накидом, 3 воздушных петли, 3 столбика с накидом. Все петли вяжем в колечко.

5) Второй ряд вяжем так: снова три воздушных петли для подъема, 2 столбика с накидом в первую петлю предыдущего ряда, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом под воздушные петли первого ряда, 3 воздушных петли, 3 столбика с накидом под те же воздушные петли, 2 воздушных петли, 3 столбика с накидом под воздушные петли предыдущего ряда. Получится такой треугольник.

6) Аналогично вяжем и остальные ряды, соблюдаем узор, чтобы 3 столбика с накидом все время оказывались под двумя воздушными петлями предыдущего ряда.

7) Вяжем косынку до такого размера, чтобы самый длинный край составлял примерно 49 см (если окружность головы 50 см).

8) Теперь два остальных края косынки (кроме длинного края), обвязываем двумя рядами столбиков без накида.

9) Далее будем делать фестоны на краях косынки. Вяжутся они следующим образом: 3 воздушных петли для подъема, 3 столбика с накидом в третью от крючка петлю, 3 воздушных петли, 3 столбика с накидом в ту же петлю. Затем «закрепляем» фестон полустолбиком в третью от крючка петлю.

10) Следующий фестон провязываем аналогично, только 3 воздушных петли уже не делаем (они провязываются только в начале ряда).



11) Как только провяжете все фестоны, они будут выглядеть так:

12) После этого будем делать завязки для косынки. Для этого из пряжи «Ирис» белого цвета провязываем 50 воздушных петель.

13) Первый ряд завязок вяжем столбиками без накида.

14) Теперь соединяем завязку с вершиной первого фестона при помощи столбика без накида.

15) Провязываем столбики без накида по длинному краю (где нет фестонов) косынки до другого конца, а затем вяжем 50 воздушных петель.



16) Поворачиваем вязание и вяжем еще 2 ряда столбиков без накида.

17) Обрываем нить и прячем кончик.



Утюгом проглаживаем фестоны и завязки косынки.



Ажурная летняя косынка для девочки готова.