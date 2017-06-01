Шапка для девочки, вязаная крючком - лошадка Пинки Пай: мастер-класс

Милая лошадка Пинки Пай (Pinkie Pie) – один из самых любимых персонажей мультфильмов у девочек. В этом мастер-классе с пошаговыми фото вы узнаете, как связать крючком очаровательную шапочку с любимой героиней. Такая вязаная крючком шапка с изображением лошадки Пинки Пай станет любимым аксессуаром юной модницы.

Необходимые материалы для шапки Пинки Пай:

Пряжа «Акрил Беби» светло-розового цвета – 1 моток (100 гр/250м)

Пряжа «Акрил Беби» голубого цвета – ½ мотка (50гр/150м)

Пряжа «Акрил Беби» белого цвета – ½ мотка (50гр/150м)

Пряжа «Акрил Беби» тёмно-розового цвета - ½ мотка (50гр/150м)

Пряжа «Акрил Беби» чёрного цвета – 10 метров

Крючок – 2,5

Мастер-класс по вязанию крючком «Шапка Пинки Пай для девочки»:

1) Возьмите моток светло-розовых нитей. Отмотайте от него ещё один небольшой клубок. У нас должно получиться два мотка.

2) Шапочку «Пинки Пай» мы будем вязать в две нити, так как это весенняя шапочка и она должна быть плотной.

3) Светло-розовыми нитями набираем на крючок 5 воздушных петель.

4) Соединяем цепочку в кольцо. Обвязываем 10 полустолбиками без накидов (по два столбика в каждую петлю).

5) Далее продолжаем вязание следующим образом:



2 ряд: * 1 полустолбик без накида, 2 полустолбика без накида в одну петлю предыдущего ряда*. Вяжем от * до *.

3 ряд: * 2 полустолбика без накида, 2 полустолбика без накида в одну петлю предыдущего ряда*.

4 ряд: * 3 полустолбика без накида, 2 полустолбика без накида в одну петлю предыдущего ряда*.

Таким образом, с каждым рядом мы увеличиваем расстояние между двойными полустолбиками без накида. Следующие ряды вяжите точно так же, увеличивая количество полустолбиков без накида. Чтобы правильно высчитать размер шапочки и количество необходимых рядов, обратите внимание на схему.

В данной схеме представлена размерная сетка детских шапочек. Когда свяжете донышко, измерьте его диаметр, соотнесите с таблицей. Если диаметры совпадают, то можно вывязывать высоту шапки. Высота шапки вяжется также полустолбиками без накида, только уже без прибавлений.

6) Итак, основа под шапочку готова. Я вязала шапочку для девочки 4 лет, и поэтому у меня в итоге получилось 70 петель. Теперь разделите все петли на 5 частей. Закрепите булавочками (крючочками).

7) Таким образом мы обозначили 5 частей шапочки: лоб, ушки и затылочную часть. Причём, лобная часть состоит из двух частей и она больше всех остальных. Чтобы шапочка плотно прилегала к затылку (шее), провяжите два дополнительных ряда в затылочной части.

8) Теперь переходим к вязанию ушек. У вас на шапочке ушки обозначены двумя крючками. Вам необходимо провязать несколько рядов в расстоянии между ними. Не забывайте в каждом ряду убавлять по одной петле с каждой стороны. Последние три петли провязываем вместе.

9) Точно таким же образом вяжем и второе ушко.

10) Края шапочки обвязываем тёмно-розовой нитью. Обвязать можно как простыми полустолбиками без накида, так и «Рачьим шагом». Сама шапочка почти готова. Осталось лишь её украсить и придать прекрасный образ самого любимого мульт-персонажа «Лошадки Пинки Пай».

11) Грива. Связать гриву очень просто. Возьмите нить голубого цвета. Свяжите цепочку из 30-50 воздушных петель.

Точное количество петель зависит от того, какой длины Вы хотите сделать гриву. Чем больше петель, тем длиннее грива. Итак, связав цепочку, провяжите первый ряд столбиками с накидом, но не просто столбиками, а по 4 столбика в каждую петлю цепочки. Провязывая такое количество петель, наша грива будет волнистой и «завьётся» в спирали.

12) Свяжите около 5-7 таких спиралей разного цвета. Отложите их в сторону.

13) Глазки. У лошадки «Пинки Пай» очень своеобразные глаза. Выразительные и красивые. Начнём с основы (внутренней части). Возьмите чёрную пряжу и свяжите небольшой круг (диаметр 2 см).

14) Обвяжите чёрный круг голубой нитью: 1 ряд снизу, 2 ряда сверху. Глаз должен сохранять форму овала.

15) Обвязываем белой пряжей.

16) Формируем реснички при помощи верхнего ряда чёрных нитей.

17) Глазик почти готов. Осталось лишь связать маленький беленький зрачок и прошить два стежка в нижней части.

18) Пришиваем глазик к шапочке. Прошиваем реснички.

19) Точно таким же образом вяжем второй глазик. Пришиваем к шапочке.

20) При помощи чёрных стежков формируем носик (ноздри) и обаятельную улыбку.

21) Пришиваем гриву.

22) Ушки. Возьмите 4 маленьких клубочка розовой пряжи. Соедините их в одну нить.

23) Наберите цепочку из 10 воздушных петель. Провяжите полустолбиками без накида 7 рядов, убавляя в каждом ряду по одной петле.

24) Пришиваем ушки.

25) И последний штрих. Возьмите несколько нитей разноцветной пряжи. Отмерьте 2 метра.

26) Проденьте все цветные нити в крайнюю петлю ушка шапочки и свяжите косичку при помощи крючка. Это у нас лямочки, чтобы шапочка завязывалась.

27) Ну вот, наша шапочка «Лошадка Пинки Пай» для юной модницы готова!