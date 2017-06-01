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Кабачковый торт с помидорами: рецепт с пошаговыми фото

Кабачковый торт с помидорами – это великолепная закуска к летнему обеду, причём, это может быть как простая домашняя трапеза, так и праздничное застолье. Торт из кабачков получается довольно сытным, аппетитным, с пикантным, слегка острым вкусом.

 

Кабачковый торт с помидорами: фото

 

Закуска состоит из нескольких частей: основа (блины из кабачкового теста), начинка (порезанные тонкими ломтиками плоды томатов) и соус (например, майонез, сдобренный чесноком). Учитывая, что кабачки имеют довольно приятный, но совершенно невыразительный вкус, основной акцент нужно уделить именно соусу, добавив в него по желанию любимые специи (хмели-сунели, карри), а также чеснок и зелень (петрушка, тимьян, кинза).

 

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Начинку также можно разнообразить, добавив к томатам салатный перец, слегка обжаренные баклажаны или грибы.


А вот коржи для такого торта нужно приготовить, не отходя от указанной рецептуры, тогда они получатся нужного вкуса и фактуры.


После сборки закуску необходимо поместить для пропитки хотя бы на полчаса в холодное место, а затем подавать к столу, порезав её при этом на порции. Смотрите рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты для кабачкового торта с помидорами:

  • плоды кабачков (лучше молочной зрелости) – 1 кг
  • мука пшеничная в.с. – 1 ст.
  • яйцо куриное (столовое) - 4 шт.
  • спелые помидоры – 2-4 шт.
  • соус (майонез) – 0,5 ст.
  • чеснок – 2-3  зубчика
  • соль мелкая, перец молотый, свежая зелень – по вкусу
  • растительное масло для жарки блинов – 3-5 ст.л.

Продукты для приготовления кабачкового торта с помидорами: фото 1

Рецепт приготовления торта из кабачков и помидоров:

1) Чистим плоды кабачков от кожицы, если семена ещё мелкие и незрелые, то мякоть из плодов не вынимаем.

 

Измельчаем кабачки на крупной тёрке или при помощи комбайна.

 

Натёртые кабачки: фото 2

 

2) Далее обязательно отжимаем сок, чтобы кабачковая масса была более густой.


Теперь к этой массе добавляем яйца, муку, соль и специи.

 

Приготовление кабачкового теста: фото 3

 

3) Хорошенько всё перемешиваем (можно руками при помощи венчика) и приступаем к следующему процессу.

 

Готовое кабачковое тесто: фото 4

 

4) На слегка смазанной жиром сковороде выпекаем кабачковые блины. Для этого выливаем немного теста, чтобы оно только покрыло дно сковороды, и как только края начнут румяниться – тут же переворачиваем блин на другую сторону.

 

Приготовление кабачковых блинов: фото 5

 

Поджаренный кабачковый блин: фото 6

 

5) Таким образом готовим основу – 4-6 коржей (это зависит от размера сковороды).


Промытые томаты тонко режем ломтиками (лучше брать сорта с мясистой мякотью).

 

Нарезанные томаты: фото 7

 

6) Соединяем готовый майонез с измельчённым чесноком (можно добавить ещё мелкорубленую зелень) – и у нас получается изумительный соус.

 

Приготовление чесночного соуса: фото 8

 

7) Теперь собираем закуску, выкладывая послойно коржи, промазывая их соусом и перекладывая начинкой.

 

Формировка кабачкового торта: фото 9

 

8) Обязательно готовую закуску ставим в прохладное место на 30-40 минут, а только затем украшаем зеленью кабачковый торт с помидорами и подаём к столу.

 

Кабачковый торт с помидорами: фото

 

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Приятного аппетита!

 

Кабачковый торт с помидорами: фото

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Леся Старинская

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