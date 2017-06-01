Кабачковый торт с помидорами: рецепт с пошаговыми фото

Кабачковый торт с помидорами – это великолепная закуска к летнему обеду, причём, это может быть как простая домашняя трапеза, так и праздничное застолье. Торт из кабачков получается довольно сытным, аппетитным, с пикантным, слегка острым вкусом.

Закуска состоит из нескольких частей: основа (блины из кабачкового теста), начинка (порезанные тонкими ломтиками плоды томатов) и соус (например, майонез, сдобренный чесноком). Учитывая, что кабачки имеют довольно приятный, но совершенно невыразительный вкус, основной акцент нужно уделить именно соусу, добавив в него по желанию любимые специи (хмели-сунели, карри), а также чеснок и зелень (петрушка, тимьян, кинза).



Начинку также можно разнообразить, добавив к томатам салатный перец, слегка обжаренные баклажаны или грибы.



А вот коржи для такого торта нужно приготовить, не отходя от указанной рецептуры, тогда они получатся нужного вкуса и фактуры.



После сборки закуску необходимо поместить для пропитки хотя бы на полчаса в холодное место, а затем подавать к столу, порезав её при этом на порции. Смотрите рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты для кабачкового торта с помидорами:

плоды кабачков (лучше молочной зрелости) – 1 кг

мука пшеничная в.с. – 1 ст.

яйцо куриное (столовое) - 4 шт.

спелые помидоры – 2-4 шт.

соус (майонез) – 0,5 ст.

чеснок – 2-3 зубчика

соль мелкая, перец молотый, свежая зелень – по вкусу

растительное масло для жарки блинов – 3-5 ст.л.

Рецепт приготовления торта из кабачков и помидоров:

1) Чистим плоды кабачков от кожицы, если семена ещё мелкие и незрелые, то мякоть из плодов не вынимаем.

Измельчаем кабачки на крупной тёрке или при помощи комбайна.

2) Далее обязательно отжимаем сок, чтобы кабачковая масса была более густой.



Теперь к этой массе добавляем яйца, муку, соль и специи.

3) Хорошенько всё перемешиваем (можно руками при помощи венчика) и приступаем к следующему процессу.

4) На слегка смазанной жиром сковороде выпекаем кабачковые блины. Для этого выливаем немного теста, чтобы оно только покрыло дно сковороды, и как только края начнут румяниться – тут же переворачиваем блин на другую сторону.

5) Таким образом готовим основу – 4-6 коржей (это зависит от размера сковороды).



Промытые томаты тонко режем ломтиками (лучше брать сорта с мясистой мякотью).

6) Соединяем готовый майонез с измельчённым чесноком (можно добавить ещё мелкорубленую зелень) – и у нас получается изумительный соус.

7) Теперь собираем закуску, выкладывая послойно коржи, промазывая их соусом и перекладывая начинкой.

8) Обязательно готовую закуску ставим в прохладное место на 30-40 минут, а только затем украшаем зеленью кабачковый торт с помидорами и подаём к столу.



Приятного аппетита!